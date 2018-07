Unter den wirtschaftlichen Belastungen, die aus dem alten ins neue Jahr – gleichsam als ein „Überhang“ ungelöster Problemstellungen – mit übernommen werden müssen, nehmen die Kreditrestriktionen eine Sonderstellung ein. Immer wieder wird aus den Unternehmungen herausgefragt, ob denn „das Geld“ (worunter also der Kredit zu verstehen ist) noch weiter (relativ) teuer und (relativ) knapp gehalten werden müsse. Zweifellos habe doch der Herbst 1951 eine Konsolidierung gebracht, so wird argumentiert, und mehr als das: nämlich eine nahezu auf der ganzen Breite der Wirtschaft fühlbare recht ansehnliche Mengenkonjunktur – die sich freilich nicht aus den „saisongerecht“ ansteigenden Arbeitslosenziffern ablesen läßt, sondern sich erst später in höheren Beschäftigtenzahlen dokumentieren wird. Warum also trotzdem die Fortführung der Restriktionspolitik

Diese Frage ist falsch gestellt. Wer den letzten Monatsbericht der Bank deutscher Länder etvas genauer studiert, wird darin zwar die Feststellung finden, daß „im produktionswirtschaftlichen wie im monetären Bereich“ neuerdings, d. h. gegenüber dem Sommer, „wesentlich günstigere Tendenzen“ festzustellen sind, daß aber „trotzdem“ – weil nämlich die Gefahr einer Übersteigerung der Binnenkonjunktur immer noch besteht – die Politik. des „knappen Geldes“ grundsätzlich beibehalten werden muß, in immer neuen Modifikationen der Methode, um das gesunde Wachstum der Erzeugung und der Umsätze möglichst wenig zu stören. Was aber verhindert werden muß, das ist eben die Übersteigerung, das werden laufen“ der Umsatztätigkeit, aus einem Zuviel an Vorratsanbau, an Investitionen und an Verbrauch, auf der Basis (privater oder auch öffentlicher) Kredite, also einer Kreditausweitung (gleich Geldschöpfung durch die Notenbank).

Was es bedeutet, wenn die liquiden Mittel der Wirtschaft, unter gleichzeitiger „Entspannung“ eines Teils der Reserven, „kaufend zu Markte gehen“, und so eine Übernachfrage auslösen, über die laufenden Produktions- und Einfuhrmöglichkeiten hinaus, wobei dann auch noch der Export zu kurz kommt: das haben wir ja Ende 1950 / Anfang 1951 erlebt, in dem plötzlichen Aufreißen eines (bei unserer Einfuhr-Abhängigkeit so gefährlichen) „Loches“ in der Zahlungsbilanz. Diese Lehren dürfen nicht vergessen werden, und wir alle müssen Verständnis aufbringen für das Ceterum censeo der Notenbank, die eine Zügelung der Wirtschaftskredite auch jetzt noch, bei (gottlob) relativ ausgeglichenen öffentlichen Finanzen, fordert. Die Zügelführung brauche freilich nicht so straff zu sein, wie es heute nötig ist, wenn es (bei marktgerechtem Kapitalzins) einen funktionsfähigen Kapitalmarkt gäbe, der liquide Mittel aufnehmen und binden kann. Wer also die Restriktionspolitik lockern oder ganz abschaffen möchte, sollte seine Energien auf diese Aufgabe konzentrieren. In dem Sorgensack, den das alte Jahr dem neuen aufbürdet, ist dies jedenfalls einer der schwersten und kantigsten Klötze... E. T.