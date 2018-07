Inhalt Seite 1 — Die innerbetriebliche Seite der Mitbestimmung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dr. Harold Rasch, Frankfurt-Höchst

Sehr viel schwieriger als die (in der letzten Ausgabe der „Zeit“ behandelte) Frage einer Neugestaltung der Organisation der Wirtschaft ist die Regelung des innerbetrieblichen Mitbestimmungsrechtes. Eine Reihe von Einwendungen, die hier vorgebracht zu werden pflegen, halten einer kritischen Prüfung kaum ernstlich stand. Gleichwohl bleiben gewichtige Bedenken.

Nicht recht überzeugend ist zunächst der Hinweis, daß die Forderung nach „Mitbestimmung“ im Widerspruch zu dem verfassungsmäßig anerkannten Eigentum des Unternehmers stehe. Das Eigentum an einem Unternehmen hat wirtschaftlichen Wert nur, weil es normalerweise Ertrag liefert. Nur deshalb genießt es auch verfassungsrechtlichen Schutz. Ein Ertrag aber kann, wenn es sich nicht um einen Zwergbetrieb handelt, nur mit Hilfe von Mitarbeitern erzielt werden. Das Verlangen, auch diesen eine Mitwirkung an der Führung des Unternehmens zu geben, ist nicht unbillig.

Man sagt weiter, daß das Risiko eines Kapitaleinsatzes nur der übernehmen könne, dem auch die Entscheidung über die Verwendung des Kapitals zustehe. Das ist natürlich vollkommen richtig. Aber die Leistung des Unternehmens beruht eben auf einem Zusammenwirken von Kapital, Leitung und Arbeit, und auch die Arbeitnehmer tragen ein Risiko. Im übrigen hat die wirtschaftliche Entwicklung seit hundert Jahren dahin geführt, daß bei unseren großen Aktiengesellschaften die Zusammenhänge zwischen Kapitaleinsatz und Leitung immer loser, die Vorstände immer selbständiger geworden sind. Auch insofern kann prinzipiell nichts dagegen eingewandt werden, daß auch die Arbeitnehmer in der Leitung des Unternehmens vertreten sein wollen.

Und wie steht es endlich mit dem Hinweis darauf, daß der Gewerkschaftsvertreter in unüberbrückbare Gewissenskonflikte komme, wenn er einerseits die Interessen der Arbeitnehmer vertreten solle, andererseits doch auch die des Unternehmens, dessen Organ (Vorstand oder Aufsichtsrat) er angehöre? Nun, unüberbrückbar sind solche Interessengegensätze doch wohl nur für den, der klassenkämpferischen Vorstellungen huldigt. Wer überzeugt ist, daß diese der Vergangenheit angehören sollten, und die Aufgabe aller am Wirtschaftsleben Beteiligten darin sieht, das unzweifelhaft gegebene Spanmmgsverhältnis zwischen Kapital und Arbeit – bei dem das Management durchaus in der Mitte steht – zum Segen aller zu nutzen, wird diesen Interessenkonflikt sehr wohl für lösbar halten. Schließlich wäre es in erster Linie Sache der Gewerkschaftsvertreter und nicht der Unternehmer, mit ihm innerlich fertig zu werden.

Indessen kann eine wirklich fruchtbare Lösung des Problems der innerbetrieblichen Mitbestimmung nur im Rahmen einer Konzeption gefunden werden, die das gesamte Gesellschafts-, insbesondere Aktienrecht einschließt. Sollen wir die starke Stellung, die das Aktiengesetz von 1937 dem Vorstand der AG gegeben hat, beibehalten? Soll der Aufsichtsrat auch weiterhin im wesentlichen auf die (Bestellung der Vorstandsmitglieder und die Überwachung ihrer Geschäftstätigkeit beschränkt bleiben? Ist der Hauptversammlung wenigstens das Recht zur Feststellung des Reingewinns wiederzugeben? Alle diese Fragen können hier nur gestellt, nicht beantwortet werden.

Gehen wir im folgenden davon aus, daß die Grundkonzeption des Aktiengesetzes, soweit die Organe der Gesellschaft in Betracht kommen, beibehalten und nur der Hauptversammlung das Recht zur Feststellung des Reingewinns zurückgegeben werden soll. Dann sollte das Unternehmertum sich nicht länger darauf beschränken, sich widerwillig ein Zugeständnis nach dem anderen abringen zu lassen, sondern berechtigten Forderungen der Gewerkschaften anerkennen, unvertretbare aber mit aller Energie und in aller Öffentlichkeit bekämpfen