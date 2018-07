Die Nacht war schon über Chikago herabgesunken, aber Millionen von Lichtern zerrissen ihre Dunkelheit und warfen. einen fahlen rötlichen Widerschein an die Wolken, die von Westen her über die Ebene zogen, Eines von diesen Lichtern kam aus dem Privatbüro von Mister Tappercorn, Direktor der Illinois-Trade-Bank, das sich im 18. Stock eines Wolkenkratzers am Michigan Boulevard befand.

Mister Tappercorn sah ungefähr so aus, wie mittelmäßige Schauspieler Bankdirektoren in mittelmäßigen Filmen darzustellen pflegen. Er war groß, breitschultrig und nannte ein energisches, fast jugendliches Gesicht und als Besonderheit eine Warze am Kinn sein eigen. Er war Witwer, Ältester in der Presbyterian Church und besaß ein Landhaus am Michigansee, zwei Wagen und eine Segeljacht.

In dem Augenblick, da diese kleine Geschichte beginnt, saß Mister Tappercorn an seinem großen Schreibtisch und machte sich Aufzeichnungen für eine Rede, die er morgen im Rundfunk zu halten gedachte; außerdem wartete er auf ein Ferngespräch aus New York. Er rauchte – ab und zu verließ eine umfängliche Rauchwolke seine leicht gespitzten Lippen. Sie hing eine Weile über dem Schreibtisch, ehe sie zur Decke entschwebte.

Plötzlich öffnete sich leise die Tür, und herein trat ein schmächtiger Mann, der einen dunklen Anzug trug. Sein blasses Gesicht hatte einen ungemein sanften Ausdruck. Man hätte ihn für einen schüchternen Kellner oder den Angestellten eines Beerdigungsunternehmens halten können.

Mr. Tappercorn hob den Kopf und runzelte die Stirn. „Was wollen Sie? Wie kommen Sie hier herein?“

Der Mann lächelte zaghaft. „Mister Tappercorn, nicht wahr?“ fragte er mit sanfter Stimme.

Tappercorn nickte ungeduldig, und der Fremde trat in den Lichtkreis der Lampe. Tappercorn musterte ihn mißtrauisch, aber es war ganz unmöglich, das Alter des Fremden zu bestimmen. „Was wollen Sie? Sie sehen, ich bin beschäftigt.“ Tappercorn legte die Zigarre auf den Rand der Marmorschale und streckte erwartungsvoll den Kopf vor.