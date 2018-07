Ein Film unter religiöser Kritik

Die Evangelische Filmgilde in Frankfurt, ein Gremium, das sich aus dem evangelischen Männerwerk, dem evangelischen Frauenwerk, dem evangelischen Jugendwerk, der evangelischen Akademie und den evangelischen Presseverbänden zusammensetzt, hat den Film „Die Schuld des Dr. Homma“ dadurch ausgezeichnet, daß sie ihn für Dezember zum „Film des Monats“ erwählte und damit den Gemeinden als einen sehenswerten Film empfahl. Der „Evangelische Film-Beobachter“ dagegen betrachtet in seiner Ausgabe Nr. 30 diesen Film sehr kritisch:

Wie unchristlich unsere Welt im Grunde ist, zeigt sie gerade dort, wo sie darangeht, die christliche Lösung eines menschlichen Problems zu zeigen. Ein Beispiel dafür ist der Film „Die Schuld des Dr. Homma“. Ein Arzt, Dr. Homma, steht vor der Hinrichtung, verurteilt wegen Gattenmordes. Das Urteil soll in wenigen Stunden vollstreckt werden, obwohl der Verurteilte seine Unschuld beteuert. „Der klassische Indizienbeweis“ hat ihn zur Strecke gebracht. Nur noch „ein Wunder“ kann die Rettung bringen, resigniert Hommas Verteidiger. Aber andere, Hommas Sohn, und des Verteidigers Tochter, die den Verurteilten liebt, versuchen alles, sogar (blödsinnigerweise) die Bestechung des Scharfrichters. Tatsächlich stellt sich die Unschuld Hommas in allerletzter Minute heraus; davon wird noch zu reden sein.

In die Todeszelle kommt der Pfarrer. Seine sehr ernst gemeinten, aber doch wohl ein wenig ungeschlachten Versuche, die Schuldfrage auf einer höheren Ebene anzugeben, scheitern. Aber ein Satz bleibt bei Homma haften: „Sie behaupten, Ihre Frau hat Selbstmord begangen. Gut. Aber weshalb tat sie das? Sind Sie wirklich und letztlich ohne Schuld an diesem Tod? Und Homma kommt, durch alles Sichwehren hindurch, zu der Einsicht: So betrachtet hast du die Schuld! Rückblenden zeigen das Bild einer liebeleeren und haßerfüllten Ehe.

Währenddessen kommt durch die Gefängnisgänge der Geleitzug von Gefängnisbeamten, Verteidiger, liebender Frau und Pfarrer, und aller Gesichter strahlen eitel Wonne über den unerwarteten, glücklichen Ausgang. Die Zellentür öffnet sich: „Homma, das Wunder!“ Und nun kommt der Augenblick, wo der Seelsorger im Film und mit ihm der Christ im Zuschauerraum hätte zu Tode erschrecken müssen. Als Homma dieses Wort hört, verklärt sich auch sein Gesicht. Gewiß, er hat das Leben gewonnen. Aber wo bleibt die Wandlung, die der Mensch Homma eben durchgemacht hatte? Ist die tätige Reue „auf später“ verschoben worden? Ist alles wieder vergessen? Man hat den Eindruck, daß Homma den lieben Gott, da er ihn nicht mehr braucht, nun auch nicht mehr zu beanspruchen gedenkt. Das ist peinlich. Und peinlich ist auch, daß der Pfarrer dem Zuschauer mit dem Lächeln im Gesicht in Erinnerung bleibt.

Verkrampft und übersteigert das Spiel fast aller Darsteller. Schwarz-weiß gezeichnet die Mehrzahl der Charaktere, die Dialoge stellenweise schlecht. Die Kamera allerdings hat recht interessante Bilder eingefangen. Wir können „einem durchaus kritischen und sachverständigen Publikum“ in seiner Meinung nicht beistimmen, daß hier „die rechte Ehrfurcht der Filmschöpfer vor dem Stoff“ einen brauchbaren religiösen Film geschaffen hat. R.