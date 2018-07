Was den Charme Österreichs in den letztenJahren seines Glanzes ausmachte, wer vermöchte es zu sagen? War es die Vielfältigkeit seiner Landschaften, das Gemisch seiner Völker, die geklärte und raffinierte Lebensart seiner Oberschicht, die Würde des alten Kaisers? Ein unglaublicher Reichtum an Substanz, an wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und menschlichen Kräfteil war da, auch noch in den letzten Vorkriegsjahren.