Von Hermann Ehlers, Präsident des Bundestages

Müssen die dogmatischen Unterschiede zwischen den katholischen und protestantischen Christen notwendig zu Gegensätzen in der Politik führen? Diese Frage ist wieder akut geworden, und die verschiedenen Antworten, die man heute darauf hören kann, bereiten manchem Verantwortlichen Sorgen. Hier unternimmt Hermann Ehlers, der Präsident des Bundestages, den Versuch einer grundsätzlichen und mahnenden Klärung.

In der öffentlichen Debatte um die Politik taucht kein Wort so häufig auf, wie das von der „Restauration“. Und wer wollte leugnen, daß es wirklich manche Anlässe gibt, eine solche Restauration zu befürchten. Das gilt beispielsweise für die Außenpolitik. Es gilt aber auch – und nicht zum wenigsten – für unser geistiges und geistliches Leben. Bei der engen Verflechtung dieses Lebens mit unserem politischen Sein ergeben sich daraus weitreichende und gefährliche Folgen, die zur Besinnung zwingen.

Der Versuch, im neuen Deutschland die persönliche christliche Verantwortung des einzelnen in dem gemeinsamen politischen Handeln vieler wirksam werden zu lassen, war das Ergebnis bitterer Erfahrungen im Hitlerstaat. Und es war keineswegs zufällig, daß diese Idee nicht nur auf den mit größerer politischer Tradition ausgestatteten katholischen Volksteil beschränkt blieb, sondern daß sie sich auch in ganz ähnlicher Weise bei den evangelischen Menschen zeigte. Aber es stellte sich heraus, daß die Begeisterung des Augenblicks allzuleicht dazu führte, historische Belastungen und echte sachliche Schwierigkeiten zu übersehen und zu meinen, daß nun mit einem Schlage alle alten Trennungen und Note überwunden werden könnten. So gibt es denn auch nichts Primitiveres als die in zahllosen Reden und Aufsätzen bis heute immer wieder wiederholte Phrase, in der Christlich-Demokratischen Union sei der seit vier Jahrhunderten in Deutschland wirkende konfessionelle Gegensitz überwunden. Darum ging es nicht, konnte es gar nicht gehen. Es ging nur darum, ob es gelingen würde, bei allem Fortwirken dieser Gegensätze und Unterscheidungen, die in mancherlei Weise sogar noch vermehrt wurden – man denke nur an die Bedeutung der Ländergrenzen nach dem Kriege! –, eine auf höherer Ebene liegende Verbindung zu schaffen, die ein gemeinsames politisches Handeln ermöglichte. Das war 1945 die Frage und ist es heute noch. Es wäre unklug, daran vorbeizugehen; um so mehr, als heute wieder landauf, landab die Klage erschallt über eine zunehmende Verschlechterung des Verhältnisses der Konfessionen zueinander und damit über die Gefährdung einer politischen Zusammenarbeit von evangelischen und katholischen Christen.

Das Ergebnis vieler theologischer Gespräche in den letzten Jahren war häufig nicht eine unter säkularen Gesichtspunkten. zu erwartende „Einigung“, sondern oft genug die schärfere Profilierung der Unterschiede. Es ist keineswegs nötig, darüber zu schweigen, daß die Dogmatisierung der Himmelfahrt Maria, die von manchen Seiten heute aus naheliegenden Gründen verharmlost wird, nicht nur in theologischen Gesprächen, sondern auch in der Gesamtbegegnung der Konfessionen Scheidewände errichtet hat, die vielleicht höher sind als viele, die wir früher bereits als unübersteigbar angesehen haben.

Politische Gemeinsamkeit zwischen evangelischen und katholischen Christen sollte einerseits nicht ohne Kenntnis und Einordnung dieses Sachverhalts versucht werden, weil nur dann die Grenzen gewahrt werden, die unausweichlich innegehalten werden müssen, wenn man sich nicht auf einer imaginären Grundlage bewegen will. Auf der anderen Seite hat die politische Gemeinsamkeit aber auch gar nicht die Aufgabe – geschweige denn die Möglichkeit –, die theologische Diskrepanz zu überwinden. Die politische Zusammenarbeit sollte allein auf die Praxis ausgerichtet sein. Schön wäre allerdings, wenn die Christen beider Konfessionen irgendwie die Möglichkeit hätten, nach gemeinsamen Stücken ihres Gottesdienstes den Herrn, der ihrer beider Herr ist, gemeinsam anzurufen. Daß dies bei den Morgenandachten im Bundeshaus nur in so begrenzter Weise möglich ist, schmerzt wirklich.

Es hat sich seit 1945 und insbesondere seit 1949 gezeigt, daß es merkwürdig wenig politische Fragen gibt, in denen evangelische und katholische Christen, wenn sie auch ihre politische Entscheidung vor ihrem Glauben zu verantworten suchen, zu verschiedenen Entscheidungen kommen müßten. Daß die evangelischen Vertriebenen stärker ihren Blick auf den Osten richten als vielleicht manche katholische Menschen des Westens und Südens, ist nur natürlich; man überlege sich einen Augenblick, wie es aussehen würde, wenn die Vertreibung nicht von Ost nach West, sondern von West nach Ost erfolgt wäre.