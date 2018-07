Frankfurt hat ein neues „Großes Haus“

Frankfurt a. M., Anfang Januar

Vor knapp zwei Jahren – Bonn war gerade zur Bundeshauptstadt gewählt worden – empfahl der Magistrat der Stadt Frankfurt die Schließung der Städtischen Böhmen. In einer Pressekonferenz unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters Dr. h. c. Kolb und des Stadtverordnetenvorstehers Schaub wurde damals erklärt, der soziale Wohnungsbau und der Ausbau der Krankenhäuser habe unbedingtes Vorrecht im Stadthaushalt. Den kostspieligen Wiederaufbau des Schauspielhauses und den Unterhalt der Städtischen Bühnen durch eine jährliche hohe Subvention könne sich die Stadt Frankfurt nicht mehr leisten. Daraufhin gingen die Frankfurter Schauspieler und die künstlerischen Vorstände der Bühnen mit Listen auf die öffentlichen Plätze der Stadt und riefen die Frankfurter Bürger auf, sich durch Unterschrift für ihr Theater zu erklären. Das Bekenntnis der Frankfurter zu ihrem Theater war imponierend. Wenige Monate später entschloß sich der Magistrat doch zum Wiederaufbau des Schauspielhauses, von der Schließung des Theaters war plötzlich keine Rede mehr.

Nun also steht der Bau fertig da. Und mit Stolz erklärten Oberbürgermeister wie Stadtverordnetenvorsteher im Eröffnungsfestakt, Frankfurt habe jetzt die größte Bühne Europas. In der Tat, wenn man sich den Grundriß des neuerbauten Hauses anschaut, so fällt auf, daß das Bühnenhaus im Verhältnis zum Zuschauerraum hypertrophiert ist: die Bühne ist 44 m tief, sie besitzt einen versenkbaren Orchesterraum, drei Vorhänge (gestaffelt nach Oper, Operette, Schauspiel), eine – noch nicht betriebsfertige – Drehscheibe von etwa 40 Metern, in die eine zweite Drehscheibe von etwa 16 Metern einmontiert ist. Die Beleuchtungsanlage ist nach modernsten Gesichtspunkten zusammengestellt und angeordnet. Gegenüber den Spielverhältnissen im engen, atmosphärelosen Börsensaal bietet diese neue Bühne selbstverständlich große Vorteile. Aber bereits die ersten Aufführungen bewiesen, daß diese. Vorteile der „größten Bühne Europas“ künstlerisch teuer erkauft werden müssen. Das riesige Bühnenhaus eröffnet wohl große szenische Räume, aber in diesen großen Räumen wird der Mensch als Einzelpersönlichkeit erdrückt. Allein die Bauten, die notwendig sind, um den Raum einigermaßen zu füllen, beschränken durch ihre Wucht die menschliche Wirkung des Schauspielers. Auch wird ein historisierendes Bühnenbild wieder gefördert, wie es in der „Meistersinger“-Aufführung offenbar wurde. Die Festwiese wurde zum Massenaufmarsch, die Menschen kollektiv zusammengeballt. Eine Szenerie, bar jeder Atmosphäre. Anderseits bestehen in der Oper immerhin noch Möglichkeiten, mit dem Raum fertig zu werden. Vielleicht mangelte es in diesem Falle nur am Geschick des Regisseurs Werner Jakob; doch trug auch die gedämpfte Akustik des versenkten Orchesterraums merklich zum uneinheitlichen Gesamteindruck bei. Im Schauspiel hingegen zeigte der überdimensionale Raum ein völliges Fiasko: Lothar Müthel scheiterte mit seiner „Egmont“-Inszenierung daran, und auch ein Bühnenbildner vom Rang Caspar Nehers konnte den räumlichen Superlativismus nicht bewältigen.

Die Stadt Frankfurt hat, wie sich zeigt, mit der Absicht, die größte Bühne Europas zu bauen, genau so wenig künstlerischen Instinkt bewiesen wie mit dem seinerzeitigen Beschluß, auf das Theater ganz zu verzichten.

Während die Städtischen Bühnen ihr neues großes Haus eröffneten, brachte Fritz Rémond im kleinen, geschmackvollen Raum seines Intimen Theaters am Börsenplatz die deutsche Erstaufführung des Lustspiels „Hier bin ich, hier bleibe ich“ von Raymond Vrucy und Jean Valmy heraus. Auf einen nuancierten, dezenten Kammerspielton abgestimmt, serviert er, geistreich zwischen Schwank und Komödie ausbalancierend, ein amüsantes Nichts, das unterhielt und erheiterte. Hier stellte sich echte Atmosphäre ein: eine Miniaturbühne von etwa drei mal sechs Meter und ein pointiertes, aber durchaus nicht tiefes Stück genügten, um den Zuschauer unmittelbar anzurühren. Sicher gehört Rémonds Theater zu den kleinsten Bühnen Europas: aber das hat den Vorteil, daß hier die menschliche Wirkung des Schauspielers nicht durch die Technik erdrückt wird.

Heinz Friedrich