Der Ruhrbergbau hat seit Beginn dieses Winters eine bescheidene, aber vielfältige Konkurrenz erhalten: die Zahl der Kleinstbetriebe – ganz abgesehen von den „wilden Pütts“ – nahm in ungewöhnlichem Maße zu. Neben zehn Kleinstzechen zählt man heute annähernd 400 Schürf- und Stollenbetriebe, während das Ruhrgebiet im September kaum über 290 „Zechen“ dieser Art verfügte. Derartige Kleinstbetriebe des Ruhrbergbaues unterstehen nicht der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung, und auch ihr Absatz unterliegt keiner Kontrolle. Man schätzt, daß die Förderung der Kleinstzechen monatlich etwa 50 000 t beträgt und die Produktion der Schürf- und Stollenbetriebe mit 180 000 t angesetzt werden kann.

Im Gegensatz zu den „wilden“ Kohlenzechen – allein im Kreis Ibbenbüren wurden kürzlich 30 davon festgestellt –, deren „Produktion“ ausschließlich auf dem Schwarzen Markt landet, unterliegen die Kleinstbetriebe den gleichen Preisvorschriften wie Zechen, die dem DKV angeschlossen sind. Die Frage aber, ob diese Festpreise immer eingehalten werden, ist schwer zu beantworten...

Sehen wir uns einmal an, wie die Kleinstzechen arbeiten. Weit ab von der nächsten Zeche: Ein großer Acker am Rande des Ruhrgebietes. Etwa in seiner Mitte wird die Spur frisch gepflügter Furchen von einem aufgeschütteten Hügel unterbrochen. Ein seltsames Gestell steht auf ihm. Der Zufahrtsweg ist schmal. Neben dem Hügel eine baufällige Hütte. Das obligate Verbots.schild fehlt nicht. Ihm ist zu entnehmen, daß es sich hier um ein „Zechengelände“ handelt. Es ist eine Zeche en miniature, eine Schürfstelle, die hier entstanden ist. Ein nicht abbauwürdiges Flöz reicht bis dicht an die Oberfläche. Man grub einen kleinen Schacht und trieb Stollen. Teilweise nur zu „bekriechen“. Mit primitivsten Mitteln und kühnsten Improvisationen ringen einige Berginvaliden, nur selten unterstützt von jüngeren Männern, der Erde die schwarzen Diamanten ab.

Und so wie hier, gibt es viele ähnliche Schürfstellen. Oft besann man sich auf alte und längst verlassene Schächte. Oft grub man einfach dort, wo die mündliche Überlieferung Kohlenvorkommen vermuten ließ und stieß dann auf Stollen, die schon vor über hundert Jahren zugeschüttet wurden. Die Leistungsfähigkeit solcher Kleinstzechen ist unterschiedlich, da in manchen Schichten viel Abraum gefördert werden muß. Ihre Rentabilität wird sicher nur durch die hohen Preise gesichert, die diese unbewirtschafteten Kohlen erzielen. Und so werden alle diese Betriebe auch wieder schließen, wenn die Verhältnisse sich normalisiert haben. TT.