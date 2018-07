H. Rio de Janeiro, Ende Dezember

Die nordamerikanischen Touristen, die auf ihrem. Tropical Trip heute nach Rio de Janeiro kommen, um, für teure Dollars die Reize der „Cidade Maravilhosa“ zu genießen, werden bitter enttäuscht. Rio, die Lichterstadt, ist in Dunkel gehüllt. Die glitzernde Perlenkette der Kugellampen am kilometerlangen Strand der berühmten Avenida Atlantica ist auf ein Viertel ihrer Leuchtkraft reduziert. Im Zentrum herrscht trübes Halbdunkel, und die pompösen Auslagen der Schaufenster wirken wenig dekorativ im Schein von Petroleumlampen, die man an Stelle der Neonlampen installierte. Der diesjährige Wassermangel, der zu bisher unbekannten Verbrauchs-Einschränkungen führte, hat nun auch die Elektrizitätserzeugung des Landes getroffen.

Die politischen Karikaturisten brauchen sich über ihre Themen nicht den Kopf zu zerbrechen. Sie haben – sogar ohne Wassermangel – übergenug Stoff: Ratlosigkeit und Gezänk in Kammer und Senat, Lebensmittelmangel, Wucher, Verkehrsunfälle, Gangstertum, fortschreitende Teuerung und manches andere. Augenblicklich sind die fast zur Gepflogenheit gewordenen straflos ausgehenden Gattenmorde durch Ehefrauen große Mode. Gleich sechs waren es in der letzten Woche. Die Porträts der Mörderinnen in anmutigen Posen zieren die ersten Seiten der Boulevardblätter neben den grausigen, Photos von karambolierten Autos, Omnibussen, elektrischen Straßenbahnen und den dazugehörigen Leichen. Die Butter, die noch im vorigen Jahr 32 Cruzeiros kostete, ist auf 80 Cruzeiros gestiegen. Ein Normalbürger ist außerstande, eine Wohnung für 4000 Cruzeiros im Monat zu mieten. Die schönste Hauptstadt der Welt mutet an wie ein Hohlspiegel, von dem aus die Leiden der Welt gesammelt und in der tropischen Sonne gedunsen zurückgeworfen werden.

Hier in dieser Stadt ist die schwere Krise, die Brasilien gegenwärtig durchlebt, am deutlichsten sichtbar. Es ist so ungefähr alles schlechter geworden im Laufe der letzten zehn Monate, seit Getulio Vargas als Staatschef zurückkehrte, und es droht noch schlechter zu werden. Dennoch wird Brasilien ruhig bleiben. Und dies ist Vargas’ Verdienst. Der einstige Diktator, der auf völlig legale Weise wieder an die Macht kam, regiert heute parlamentarisch und hat keinerlei. Ambitionen, sein Parlament nach Hause zu schicken, wie dies manche Beobachter anfänglich gehofft oder gefürchtet hatten. Seine Politik hat sich im Gegenteil als eine Politik der Befriedung herausgestellt. Das Schlagwort vom „Diktator“ wird heute nicht einmal mehr von seinen Gegnern gebraucht. Als Vargas sein Amt antrat, da schien es unmöglich, daß er den Eigensüchteleien und politischen Machenschaften der einzelnen Staatsgouverneure der Bundesrepublik Brasilien und den Intrigen im eigenen Kabinett ein Ende bereiten könne. Inzwischen hat er hier grundlegende Abhilfe geschaffen. Getulio Vargas hat heute keine ernstlichen Feinde mehr im Verwaltungskörper des Landes, vom äußersten Norden bis zum tiefsten Süden, aus dem er stammt. Und man kann sagen, daß im Volk sein politisches Prestige trotz der gegenwärtigen Krise größer ist als das Ansehen all seiner Vorgänger. Bisher konnte Vargas gar nicht darangehen, der eigentlichen Not des Landes zu steuern, weil ihm die Verfügung über eine einheitliche der Regierung ergebene Exekutive fehlte. Nun aber, da er sich diese Voraussetzungen geschaffen hat, dürfte er diese Aufgabe unverzüglich in Angriff nehmen. Auf jeden Fall stehen im neuen Jahr in Brasilien große Dinge bevor, und Vargas scheint, allen gegenteiligen Behauptunger und Schwierigkeiten zum Trotz, in der Lage zu sein, sie zu meistern.