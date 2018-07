Von Georg Grünbeck

Wie kommt es, daß ein Mann, der ganz offen und entschieden erklärt: „Ich hasse die Arbeit und freue mich auf die Altersrente, denn dann werde ich endlich faulenzen können“, – wie kommt es, daß so ein Mann täglich nach der Arbeit und jeden Samstag und Sonntag im Schweiße seines Angesichts in seinem Schrebergarten sich abplagt? Wie kommt es, daß Arbeiter oft trotz hoher Löhne unzufrieden sind? Wie kommt es, daß durchaus wohlwollende Maßnahmen einer Betriebsleitung von den Arbeitern oft auf das Schärfste abgelehnt werden?

Industriepsychologie, jener Zweig der Soziologie, der sich mit der Lösung solcher und ähnlicher Fragen beschäftigt, ist eine noch Verhältnismäßig junge Wissenschaft. Und die brennenden Probleme der menschlichen Beziehungen in Werkstatt und Fabrik, die Fragen des Gefühls- und Gedankenlebens des arbeitenden Menschen überhaupt, sind vielfach weniger bekannt und geklärt als manche Probleme der Atomforschung.

In einer großen Londoner Wäscherei gab es zwischen Betriebsleitung und Arbeiterschaft ununterbrochen Reibungen und Konflikte. Wie in allen Wäschereien ging auch hier der Arbeitsprozeß in gewissen Phasen vor sich: Zuerst kam das Sortieren der Schmutzwäsche, dann das Waschen und Bügeln, schließlich das Sortieren, Verpacken, und Versenden der reinen Wäsche.

Die Betriebsleitung sah sich jede Woche gezwungen, einige Arbeiterinnen aus der einen in die andere Abteilung zu versetzen, da es natürlich unzweckmäßig und kostspielig war, hier Arbeitskräfte müßig zu lassen, wenn sie dort fehlten. Solche zeitweiligen Versetzungen waren besonders dann unvermeidlich, wenn Arbeiterinnen krank und dadurch gewisse Abteilungen zu schwach besetzt waren. Was immer aber die Ursache solcher Versetzungen sein mochte – die Arbeiterinnen erhoben stets Einwände und fügten sich den Aufträgen der Betriebsleitung nur äußerst unwillig. Die Reibungen wurden schließlich so arg, daß die Leitung sich genötigt sah, einen Fachmann für Betriebsorganisation zu Rate zu ziehen. Der fand sehr bald heraus, daß die Arbeiterinnen vor allem aus zwei Gründen gegen die Versetzungen waren: erstens gingen sie ungern von ihren engeren Arbeitskolleginnen weg (zu einer Gruppe von anderen Arbeitern), weil ihnen dadurch das Gefühl, irgendwohin zu gehören, verloren ging; zweitens hatten sie das Gefühl, die Versetzung sei ein Werturteil. Sie glaubten, nur die weniger tüchtigen und daher leichter entbehrlichen Arbeiterinnen würden versetzt.

Der Industrieberater schlug die Bildung eines „Stoßtrupps“ vor, dessen Mitglieder mit allen Arbeiten im Betrieb vertraut waren und der daher überall eingesetzt werden konnte. Dies erwies sich tatsächlich als die Lösung des Problems, weil englische Regierung ließ durch einen Psychologen die Zustände in einer Fabrik untersuchen, deren Leistung zu wünschen übrig ließ. Der Betriebsleiter war darüber nicht sehr erfreut. Er empfing den Regierungsfachmann mit den Worten: „Ich brauche keinen Psychologen, um mir zu erklären, warum die Menschen arbeiten. Es gibt dafür nur zwei Motive: Gier und Furcht!“ – „Hm“, meinte der Psychologe ganz freundlich, „und wie ist das bei Ihnen?“ Der Direktor ärgerte sich über diese Frage nicht wenig, hatte er doch angenommen, daß für ihn Motive höherer Ordnung ausschlaggebend seien. Der Vorfall zeigt jedoch, daß auch die Mentalität der leitenden Funktionäre in der Industrie noch einer Klärung bedarf.

Beim modernen Arbeiter spielt beispielsweise auch die Freizeit eine überaus wichtige Rolle. In einer Metallwarenfabrik im Norden Englands stellten die Arbeiterinnen einer gewissen Abteilung täglich je sechzig Dutzend eines bestimmten Bestandteils her. Das war die Durchschnittsleistung, und noch keine von ihnen hatte jemals mehr erzeugt. Als den Arbeiterinnen gesagt wurde, jede von ihnen könne heimgehen, sobald sie hundert Dutzend erreicht habe, wurden die meisten von ihnen interessanterweise schon um zwei Uhr nachmittags mit dem Arbeitspensum fertig.

Alle diese Beispiele – und sie könnten beliebig vermehrt werden – zeigen, wie notwendig es ist, die Probleme der menschlichen Beziehungen, und ganz besonders der Beziehungen zwischen Betriebsleitung und Belegschaft, genauer zu studieren. Vielleicht wird die Erweiterung unseres Wissens auf diesem Gebiet noch dazu führen, daß in absehbarer Zeit zum Generaldirektor eines Großunternehmens weder ein Kaufmann, noch ein Techniker, sondern ein Soziologe bestellt wird.