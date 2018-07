Inhalt Seite 1 — Wohnungen sind die wichtigste Voraussetzung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Eingliederung der Flüchtlinge war in den Industrien verhältnismäßig leicht, in denen Arbeitsplätze vorhanden waren und wo es galt, den durch Kriegsverluste und Überalterung gesteigerten Nachwuchsbedarf zu befriedigen. Probleme tauchten hier in anderer Form auf, etwa weil die berufliche Struktur der Flüchtlinge eine andere ist oder weil Unterbringungsmöglichkeiten „nahebei“ nur begrenzt vorhanden waren. So beträgt nach der amtlichen Statistik der Anteil der Vertriebenen im Steinkohlenbergbau trotz seiner an sich vorhandenen Aufnahmefähigkeit nur 5,3 v. H. In dieser Zahl sind allerdings nur die Inhaber des Flüchtlingsausweises A erfaßt; in Wirklichkeit dürfte der Prozentsatz infolge der zahlreichen Sowjetzonenflüchtlinge höher sein.

Für die Neuschaffung eines Arbeitsplatzes sind die Kosten mit 5000 DM, in der Schwerindustrie sogar mit 6000 DM, errechnet worden. Die der Industrie zur Verfügung stehenden Kapitalquellen waren nicht sehr ergiebig: ein funktionsfähiger Kapitalmarkt fehlte und auch der Selbstfinanzierung waren durch Steuerpolitik und Preisentwicklung Grenzen gezogen. Die einschränkende Kreditpolitik der Banken erlaubte nur in kleinem Umfang eine Erschließung von Reserven. So war die Industrie auf fremde Mittel, insbesondere auf Marshall-Plan-Gelder, angewiesen. Aus ökonomischen Gründen war hinsichtlich der Ausweitung, vor allem der Konsumgüterindustrie, Vorsicht geboten. Bevölkerungsvermehrung und Nachholbedarf hatten ohne Zweifel eine große Nachfrage nach Konsumgütern erzeugt, die aber eine Rückentwicklung als durchaus wahrscheinlich ansehen läßt. In der Grundstoff-Industrie lagen die Dinge umgekehrt: Hier mußten zur Überwindung der Engpässe besondere Investitionsmaßnahmen getroffen werden. Vielfach auch geboten es die Absatzmöglichkeiten im Export, das Schwergewicht der Investitionstätigkeit auf die Produktionsgüterindustrie zu legen.

Angelpunkt jeder Schaffung neuer Arbeitsplätze und ihrer Besetzung mit Flüchtlingen ist die Wohnfrage. Auch hier hat die Industrie durch eigene Maßnahmen mitgeholfen. Von einem Teil der Industrie einschließlich des Kohlenbergbaus und der eisenschaffenden Industrie wurden allein im Jahre 1950 für den Wohnungsbau im Bundesgebiet rund 465 Mill. DM aufgewandt. Die Zahl der geschaffenen Räume beträgt etwa 300 000. Ohne den Steinkohlenbergbau und die entflochtenen Betriebe wurden annähernd 200 000 Wohnräume erstellt, mit einem Aufwand von rund 302 Mill. DM. Davon dienten 48,6 v. H. der Schaffung und Wiederherstellung werkseigener Wohnungen. Im Durchschnitt wandten die Betriebe damit 4,5 bis 6,5 v. H. der Lohnsumme für den Wohnungsbau auf, ganz abgesehen von ihrer Steuerleistung, die in erheblichem Umfang von Staat und Gemeinden zum sozialen Wohnungsbau verwandt wird.

Vergessen werden dürfen nicht die zusätzlichen Leistungen der Betriebe zum sozialen Wohnungsbau der öffentlichen Hand. In vielen Fällen hat sich gezeigt, daß die öffentlichen Mittel zur Erstellung dauerhafter Wohnungen nicht ausreichen. Viele Werke haben je Wohnung 1000 bis 2000 DM für den weiteren Ausbau zugeschossen, wenn dieser Wohnraum obdachlosen Werksangehörigen zugewiesen wurde. Diese Leistungen der Industrie kamen naturgemäß den Vertriebenen und Einheimischen zugute. Ferner sind an vielen Stellen Deutschlands, insbesondere in Gegenden, in denen die verarbeitende Industrie führend ist, Lehrlings- und Jungarbeiterheime errichtet worden, teils von der Industrie allein, teils in Gemeinschaft mit Ländern und Gemeinden. Die Beispiele dafür sind zahlreicher, als gemeinhin bekannt ist. Eines sei herausgegriffen: Im Kreise Velbert befinden sich zwei Heime, zwei weitere werden im Januar fertiggestellt werden. Sie können über 200 Lehrlinge aufnehmen und sind ausschließlich bestimmt für jugendliche Vertriebene, die bisher in Schleswig-Holstein lebten und nun in der Eisen verarbeitenden Industrie ausgebildet werden. Die Initiative zur Gründung der Heime geht auf die Industrie zurück, die über die Arbeitgeberverbände die Finanzierung in die Wege leitete.

Die wirtschaftliche und berufliche Struktur der Vertriebenen erschwerte ihre Unterbringung sehr. Während in Westdeutschland 36,8 v. H. der Erwerbstätigen in Industrie und Handwerk und nur 28,6 v. H. in der Landwirtschaft tätig sind, beläuft sich dieses Verhältnis bei den Vertriebenen auf 32,2 zu 38,5 v. H. Auch innerhalb der gewerblichen Wirtschaft ist die Berufsstruktur von der der eingesessenen Bevölkerung verschieden, daher ist immer noch ein verhältnismäßig hoher Prozentsatz der Flüchtlinge berufsfremdbeschäftigt. In Hessen beträgt der Anteil der berufsfremd eingesetzten Flüchtlinge an den insgesamt tätigen Flüchtlingen 18,9 v. H., in Bayern 14,7 v. H., in Württemberg-Baden 10,6 v. H., im Durchschnitt also 16,8 v. H. Allgemein aber darf festgestellt werden, daß die Fachkräfte unter den Flüchtlingen, namentlich die jüngeren und beweglicheren Kräfte, eine ihrer Ausbildung entsprechende Beschäftigung gefunden haben. Vielfach waren ihnen die Unternehmer bei der Umsiedlung und Unterbringung behilflich. Pannen entstanden – das muß hier einmal gesagt werden – dadurch, daß die Abgabeländer bei der Abwanderung der Facharbeiter in die Industriegebiete Schwierigkeiten machten, ohne andererseits diesen Menschen eine gleichwertige Erwerbschance bieten zu können.

Ein Teil der Vertriebenen, der erwerbslos in den Aufnahmeländern lebt, ist nur sehr schwierig wieder in Arbeit zu bringen. Zum Teil sind diese Menschen zu alt, sie sind krank oder zu lange ihrer Tätigkeit entwöhnt. Oft ist ihr Beruf auch übersetzt. Mit Sorge muß man vor allem auf die kaufmännischen Angestellten der älteren Jahrgänge blicken. Immer wieder ist die Industrie durch ihre Organisationen auf die Not dieser Menschen aufmerksam gemacht worden, und man darf nicht müde werden, nach neuen Wegen zu suchen, ihnen zu einem Arbeitsplatz zu verhelfen. Die Lösung des Problems ist deshalb besonders schwierig, weil ihnen laufend Konkurrenz infolge der Zuwanderung junger und unabhängiger Fachkräfte entsteht.

In dem hier veröffentlichten Schaubild wurde versucht, Umfang, Lage und Art der Flüchtlingsindustrie darzustellen. Das Institut für Raumforschung, dessen noch keineswegs vollständigen Erhebungen zugrunde gelegt worden sind, hat in Westdeutschland über 5000 Flüchtlingsindustriebetriebe gezählt mit einer Beschäftigtenzahl von rund 182 000. Die sich überstürzenden Ereignisse vor, auf und nach der Flucht ließen eine Standortwahl nach wirtschaftlichen Grundsätzen nicht zu. Die Flüchtlinge wurden dorthin verpflanzt, wo ihre Unterbringung im Augenblick am leichtesten war, ohne daß man sich Gedanken über die wirtschaftlichen Existenzgrundlagen machen konnte. Dennoch haben sich Zentren der Flüchtlingsindustrie gebildet, teils an eine alte Tradition der heimischen Wirtschaft anknüpfend, teils auf industriellem Neuland. Viele Zweige der sudetendeutschen Industrie haben versucht, einfach dort wieder, aufzubauen, wohin sie das Schicksal verschlagen hatte. Eine starke Streuung war die Folge, wenngleich sich für manche Branchen Schwerpunkte herausgebildet haben. Die Unternehmen aus der Sowjetzone hatten es in dieser Hinsicht leichter. Vielfach konnten sie schon die Übersiedlung vorbereiten, und in einzelnen Fällen ist es ihnen sogar gelungen, einen Bruchteil ihrer Kapitalausrüstung nach dem Westen zu verlagern.