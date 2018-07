Nichts als Verdruß und Ärger hatte man bekanntlich im Kreml in den erster, neun Monaten des vergangenen Jahres – so war aus zahlreichen „Prawda“-Leit-, Haupt- und Kultura-Spezialartikeln zu erfahren – mit einem gewissen Teil der sowjetischen Literatur- und Kunstschaffenden, auch Aufbausaboteure, Weißgardistenbande und Kulturpiraten genannt. Diese Sonderlinge wollten partout nicht einsehen, daß es in der Stalin-Epoche auch für sie nur die eine Aufgabe geben kann, eben diese allerfortschrittlichste Epoche mit Wort und Schrift, Bild und Musik, Gesang und Tanz nachdrücklichst zu popularisieren. Dem allerobersten Allunions-Kulturarat wurde das Zuwenig an propagandistischem Eifer allmählich zuviel und er beschloß daher, vor allen Dingen erst einmal die kollektive Kunst in die ihr zustehenden Rechte zu setzen; das mit der Literatur werde sich dann schon finden. Das Unternehmen lief unter der Marke „Künstlerische Selbsttätigkeit des Volkes“ an, zuerst ziemlich piano, dann immer lauter und schließlich unter Fanfarenstößen. Und das hat zum vollen Erfolg geführt. In der ganzen Union fanden jetzt „künstlerische Selbsttätigkeitsparaden“ („Smotry samodejatelnosti“) statt – in allen Betrieben, Organisationen, Kolchosen und so weiter. Dabei stellte sich heraus, daß es in der Union weit über zwei Millionen Kollektivkünstler in über 100 000 selbsttätigen Künstlerkollektiven gibt, und daß jetzt erst der „gewaltigen kollektiven schöpferisch-künstlerischen Kraft“ des Volkes – natürlich dank der nimmermüden Fürsorge der großen Partei – die Wege zu ihrer vollen Entfaltung geebnet worden sind...

Die „Prawda“ kann aber auch berichten, daß alle die vielen selbsttätigen Lieder, Chor- und Einzelgesänge, Musikstücke und Tänze ohne Ausnahme die helle Gestalt des Führers aller Werktätigen, die gewaltigen Bauten des Kommunismus, das frohe und gesicherte Leben der Sowjetmenschen, ihre Lebensfreude und ihre friedliche Kultur besingen, beklingen und betanzen. Andere, sozusagen sowjetpolitisch profane Themata, können durch die Selbsttätigkeit der 100 000 Kunstkollektive gar nicht ausgelöst werden; dafür bürgt schon die Nimmermüdigkeit der Parteifürsorge.

In einem Kunstsektor hapert es freilich immer noch etwas mit der kollektiven Selbsttätigkeit, meint die „Prawda“ merklich verärgert – nämlich im dramatischen. Das wäre also das nächste Feld, das zu beackern ist.

Bei alledem mögen sich einem – sowjetpolitisch natürlich vollkommen abwegige – Vorstellungen von kolossalen Gesangvereinen, Lesekränzchen, Liebhabertheatern aufdrängen, Aber auch ein altes geflügeltes russisches Wort fällt einem ein, mit dem in überholten Zeiten typischkindliche Einfälle gestreichelt wurden: „Getroffen! Getroffen!... Mit dem schmutzig klein Fingerlein genau in den reinen blauen Himmel!“...

Dassel