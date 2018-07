Richard Billinger und das Vacuum

Seltsam eigentlich: das französische Theater mit seiner bruchlosen Tradition bedurfte keines künstlerischen Umschwungs, um – mit Giraudoux, Sartre, Camus, Marcel, jetzt auch Cocteau – unmittelbar anspringende Gegenwärtigkeit zu bekommen. Das deutsche dagegen, das so viele Reformen und Umbrüche durchlaufen hat, muß sich (vom Glücksfall Zuckmayer abgesehen) höchst mühselig abrackern, um vom Klassisch-Romantischen fort zur lebendigen Aktualität zu gelangen.

Da hat Richard Billinger in die Mitte seines Stückes den Dreh- und Angelpunkt, ein Spiel im Spiel gesetzt, mit dem er – da doch heute alle Dichtung sich zu „engagieren“ hat – eine Lehre geben will: dem Hunger bietet ein Verführer im Russenpelz das Glück der Genormten an; der Zerlumpte, Ausgemergelte weist es mit Entsetzen von sich und wendet sich dem Bajazzo zu, der (nicht die Freiheit, sondern nur) die Wohltat des „Nackten Lebens“ preist und dafür, während der im Russenpelz sich verziehen muß, vom König des Spiels die Binsenkrone empfängt.

Der Teufel und der liebe Gott, in der Perspektive des Innviertels gesehen, das dem Dichter Billinger, wie der Erdboden jenem Riesen der Sage die körperliche Stärke, solange die Kraft der Anschauung gibt, als er mit beiden Füßen darauf stehen bleibt. Die Bauern-Moritat, aus der Tradition des spielfreudigsten deutschen Stammes noch heute lebendig, ist auch diesmal (wie schon in „Rauhnacht“) die Grundform des mehr skizzierten als durchgearbeiteten Dramolets. Wie die alte, streng rechnende Müllerin ihrem erblindeten Sohn zuliebe den Besitz mehrt, wie ihr zweiter Mann, die brutale Knechtseele, als Herr an einen gealterten Vamp von Dorfwirtin gerät und aus Eifersucht zum (vermeintlichen) Totschläger und zum Selbstmörder wird, wie der erblindete Knabe in derselben Nacht – der Nacht des Spiels im Spiel – vom Blitzschlag das Augenlicht wiedererhält und wie er dann die Schönheit der häßlichen Magd zu erkennen, sich am Glück des „Nackten Lebens“ zu freuen vermag – das ist das sicher verzahnte Gerüst der Handlung. Es könnte das Szenarium zu einem ländlich-realistischen Mimus sein, mit seinen hart geschnittenen Figuren (am wirksamsten die Begleitfigur des unzulänglich erbschleichenden Mesners, dem Joseph Offenbach die Umrisse eines Passauer Tartüff gab), seiner dörflichen Genauigkeit und seinem verhaltenen Ingrimm gegen alles Städtische.

Aber Billinger überhöht das düster-bajuwarische Melodram mit einem Sinnbild vom Eingriff lichterer Mächte. Auch das ist ja der Landschaft des Perchtenspiels durchaus angemessen und knüpft an ihre Mysterien und „Moralitäten“, die moralischen Allegorien des Mittelalters, an. Ein Hausierer kommt an, der alle Wünsche kennt, über alle Fahrenden und Taugenichtse gebietet, die Peter-und-Pauls-Nacht zur Nacht der Entscheidung zu machen weiß und sich am Ende, als er alles zum Guten gewendet hat, schmunzelnd weiterbegibt. In seinem Gefolge, halb Spuk, halb Bilderbuch, erscheinen die Gestalten des „Nackten Lebens“, eine kleine Ausstattungsrevue, mit Knittelversen erläutert.

Daß die beiden Stile auseinanderstreben, ist weniger verwunderlich als das andere: daß irgend etwas sie zusammenhält und daß das Stück trotz aller offenkundigen Schwächen doch auch dann über die Runden kommt, wenn, wie im Hamburger Deutschen Schauspielhaus, die Darsteller mit dem Innviertlerischen ihre Not haben. Dies Irgendwas muß die poetische Substanz Billingers sein, die unverwechselbare, aus barocker Festigkeit und einem Einsdiuß von neuheidnischer Unrast seltsam gemischte, niemals ganz aufblühende, aber auch durch leidige Filmpraxis nie ganz zugedeckte Substanz. Von ihr kam in der Hamburger Uraufführung (unter Albert Lipperts dem Ingenium Billingers herzlich zugetaner Regie) genug zum Vorschein, um dem kurzen Abend einen Schimmer der Zwölf Nächte zu schenken.

Solange es keine Maßstäbe für ein heutiges deutsches Drama gibt (weil es kein heutiges deutsches Drama gibt), sollte Billinger nur mit seinem eigenen, nicht unbeträchtlichen Maß gemessen werden. Wer außer ihm, von allen, die Stücke schreiben, ahnt denn überhaupt, was aus unserem Theater einmal werden müßte? C. E. L.