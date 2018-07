New Delhi, im Januar 1952

In New Delhi ist man allgemein der Auffassung, daß bei den indischen Wahlen, die soeben begonnen haben, deren endgültiges Resultat aber erst im Frühjahr vorliegen wird, die Kongreßpartei 80 v. H. aller Sitze, sowohl im Zentralparlament, wie auch in den Provinzialvertretungen erhalten wird. Die Kongreßpartei besaß bisher sozusagen ein Monopol. Das wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein, denn nachdem sie, ohne die Massen zufrieden zu stellen, vier Jahre lang das Land regiert hat, befindet sie sich naturgemäß im Nachteil gegenüber den Parteien, die noch nicht genötigt waren, ihre Tatkraft zu beweisen. Ihre Politiker sehen sich daher bei den Wahlreden genötigt, nicht nur eine bessere Zukunft zu versprechen, sondern auch die Mängel der Vergangenheit zu verteidigen.

Die Partei ist daher diesmal sehr vorsichtig geworden. Ihr Wahlmanifest ist eigentlich eher eine Zusammenfassung von Grundsätzen und ein Andeuten der Ziele, als ein tatsächliches Programm. Der Tenor lautet im allgemeinen „dies sind die Ziele, die wir anstreben“ und nicht „dies sind die konkreten Vorschläge, die wir machen“. In großen Umrissen verheißt das Manifest etwa folgendes: Wir werden Frieden und Ordnung aufrechterhalten. Die Außenpolitik wird den nationalen Interessen entsprechen. Der Kampf gegen die Korruption wird mit aller Stärke durchgeführt werden. Die freundschaftlichen Beziehungen zu allen anderen Mächten sollen aufrechterhalten bleiben, aber die gegenwärtige Politik in Kaschmir wird weiterverfolgt werden.

Im ganzen ist die Kongreßpartei sehr von planwirtschaftlichen Maßnahmen eingenommen, vor allem innerhalb des landwirtschaftlichen Bereichs. Man hofft, die landwirtschaftliche Erzeugung durch die Einrichtung genossenschaftlicher Betriebe zu steigern. Auch im Bereich der Industrie wird die Partei keinesfalls eine Politik des laisser faire zulassen, sondern wird vielmehr in verstärktem Maße für die Sozialisierung der Grundstoffindustrien eintreten. Sie strebt offenbar eine Art gemischtes Wirtschafts-System an, bei dem es eine Sphäre der privaten Initiative und daneben einen Bereich der öffentlichen Wirtschaft gibt. Keinesfalls aber wird man dulden, daß irgendwelche Privilegien den allgemeinen wirtschaftlichen Fortschritt hemmen, und man wird auch ein System der Zuteilung mindestens für Mangelware beibehalten. Die Kongreßpartei wird sich im übrigen, bemühen, die ungleiche Verteilung des Reichtums durch hohe Erbschaftssteuern zu mildern.

Der geschulte und politisch interessierte Wähler wird die Ziele dieses Manifestes zweifellos billigen, aber ein ausgesprochenes Programm wäre ihm freilich lieber gewesen. Ein ausgesprochenes Programm vor allem hinsichtlich eines rascheren Ausgleichs zwischen arm und reich, ferner hinsichtlich des Abbaus der militärischen Ausgaben und schließlich in bezug auf eine mehr konstruktive Lösung des Kaschmir-Problems. Die meisten Inder haben allmählich genug von dem Kaschmir-Streit, und den meisten geht es im Grunde mehr um praktische, konkrete Maßnahmen für die wirtschaftliche und soziale Wohlfahrt. Die allgemeinen Ziele, die das Wahlmanifest nennt, erscheinen ihnen daher oft nur als Phrasen.

Eine besondere Schwierigkeit für die Kongreßpartei liegt darin, daß sie keineswegs homogen ist, vielmehr in ihr ganz konträr gesonnene Männer vereint sind. Nehrus Partei ist nämlich zugleich, auch die Partei des mächtigen Großindustriellen Birla, und es sind Birk und seine Freunde, die die Wahl für die Kongreßpartei finanzieren müssen. Die vergangenen vier Jahre zeigen schon heute deutlich den Einfluß, den diese, wenn man so will, reaktionären Elemente auf die Wirtschaftspolitik der Regierung ausgeübt haben. Im Grunde sind nach außen hin die Ziele der Kongreßpartei eigentlich die von mehr links gerichteten Politikern – eine Einstellung, die insbesondere auch Nehrus Neigungen entspricht –; es sind aber gerade einige der rechts gerichteten Mitglieder, Vertreter großer Vermögen und industrieller Organisationen, deren Macht und Einfluß in der Partei entscheidend geworden sind. Vielleicht liegt es hieran, daß Nehru in den vergangenen Jahren oft nicht imstande war, sich durchzusetzen. Dafür gibt es eine Reihe Beweise, nicht zuletzt die Tatsache, daß trotz seiner immer wieder betonten Forderung, die Kandidaten für die Parlamentswahl nur nach sachlichen Gesichtspunkten auszusuchen, häufig Kompromisse aus wahltaktischen Gründen gemacht worden sind.

Wenn der politisch reife Wähler sich auch darüber klar ist, daß die Kongreßpartei in der Vergangenheit viele Fehler gemacht hat, so erkennt er doch an, daß es ihr gelungen ist, Gesetz, Ordnung und Frieden aufrechtzuerhalten. Und sein Entschluß, der Kongreßpartei seine Stimme zu geben, entspringt der Erkenntnis, daß jede andere Verwaltung ungleich viel schlechter sein würde.