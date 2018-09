Inhalt Seite 1 — Drum prüfe, wer sich ewig bindet... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Fritz Baade

In diesen Tagen, in denen die zweite Lesung des Schuman-Planes stattfindet, ist es wichtig, sich noch einmal die wesentlichen Einwendungen der Opposition gegen die derzeitige Fassung des Gesetzes zu vergegenwärtigen. Wir haben daher Professor Dr. Fritz Baade, Kiel, den Sachbearbeiter Dr. Schumachers, gebeten, die Forderungen der Opposition noch einmal zusammenzufassen.

Bundestag und Bundesrat sollten ursprünglich das Gesetz über den Schuman-Plan so rasch verabschieden; daß die Ratifikation fristgemäß, also Oktober 1951, hätte erfolgen können.

Glücklicherweise aber haben sich weder Bundestag noch Bundesrat durch diesen „Ablieferungstermin“ beirren lassen. Der Bundesrat forderte, daß vor Verabschiedung des Ratifizierungsgesetzes durch eine verbindliche Zusage aller in Frage kommenden ausländischen Mächte die Beseitigung sämtlicher Restriktionen in unserer Kohlen- und Stahlwirtschaft sichergestellt werden müsse. Und der Bundestag, der sich weigerte, die zweite und dritte Lesung schon im Sommer vorzunehmen, hat sich dieser Forderung angeschlossen. Auf diese Weise gewann die Bundesregierung fünf wertvolle Monate für ihre Verhandlungen. Was ist nun das Ergebnis ihrer Bemühungen?

Erreicht wurde: die Beseitigung der Ruhrbehörde Zug um Zug mit dem Inkrafttreten der entsprechenden Organe des Schuman-Plans, ferner die Aufhebung der Produktions- und Investitionsbeschränkungen für Stahl sowie der Fortfall eines Teils der Rechte des alliierten Sicherheitsamtes.

Nicht erreicht wurde: die Beseitigung der Produktionsbeschränkungen in der Kohleveredlung und vor allen Dingen die Beseitigung der kalten Demontagen der deutschen Kohlen- und Stahlwirtschaft in Gestalt der Entflechtung, der Zerschlagung der Verbundwirtschaft und der Zerschlagung des zentralen Kohlenverkaufs.

Wie ernsthaft die Aufrechterhaltung dieser kalten Demontagen beabsichtigt ist und in wie engem konstruktivem Zusammenhang sie mit der französischen Interpretation des Schuman-Plans und den französischen Hoffnungen auf die Kohlenexportpolitik der Hohen Behörde steht, hat die Debatte über den Schuman-Plan in der französischen Nationalversammlung gezeigt. So sagte der Berichterstatter Alfred Coste-Floret: „Ganz gewiß werden die Vorrechte der deutschen Kohlenverbraucher beseitigt werden. Professor Fritz Baade hatte das gut verstanden, als er am 10. Juli 1951 schrieb: ‚Der Schuman-Plan schließt die Gefahr in sich, daß Besatzungsunrecht zum Völkerrecht wird, indem wir selber das Recht: Menge und Preis der von uns zu exportierenden Kohle zu bestimmen, einem Gremium übertragen, bei dem wir noch nicht 25 v. H. des Stimmrechts, die andern, die sämtlich Kohlenkäufer sind, mehr als 75 v. H. der Stimmen haben – und dies auf 50 Jahre hinaus.‘“