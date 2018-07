Düsseldorf, Anfang Januar

Mit Interesse und Verwunderung sind holländische Pressestimmen zur Kenntnis zu nehmen, die sich erneut mit der leidigen „AKU-Affäre“, jener unseren Lesern bereits bekannten Konfiskation privaten deutschen Vermögens durch die königlich-niederländische Regierung (vgl. „DIE ZEIT“ vom 29. November 1951), beschäftigen und zugleich die hierauf kritisch reagierende deutsche Öffentlichkeit angreifen. Sich mit den gebrechlichen Rechtskonstruktionen der Holländer auseinandersetzen zu wollen, halten wir – angesichts des über diese Frage schwebenden Prozesses – weder für fair, noch für zweckmäßig. Wir wollen aber ein paar grundsätzliche Worte noch hinzufügen.

Seit dem 21. Juli 1951 hat die niederländische Regierung den Friedenszustand mit der Bundesrepublik hergestellt. Es gibt seitdem kein Gesetz in Holland, das die Regierung hindern könnte, internationale Verträge einzuhalten. Die Aktientausch-Verträge zwischen der Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG und dem holländischen Kunstseide-Konzern AKU (die seinerzeit mit beiderseitiger Regierungshilfe zustande kamen) gehören einem solchen internationalen Vertragswerk an. Holland hat dieses auf Grund sehr unglücklicher (und das deutsch-holländische Verhältnis trübender) Empfehlungen gewisser Kreise verletzt. Wir hatten darauf offen und heftig reagiert. In Holland hat es sehr mißfallen, daß Regierung und AKU von uns zur Innehaltung westeuropäischer Sitten und Gesetze aufgefordert wurde. Wir erhielten Antworten, die entweder Recht und Moral aus einer anderen Welt zum Ausdruck bringen oder gar die NS-Rechtsauffassung wieder nach Europa zurückholen wollen.

So lesen wir im „Nieuwe Rotterdamsche Courant“: Die Deutschen sind sehr ärgerlich, daß auch wir einmal von einer Waffe bescheidener Gebrauch machen, die ihre Landsleute von 1940 bis 1945 in Holland verbrecherisch führten... Und die „Neue Zürcher Zeitung“ läßt ihren holländischen Korrespondenten schreiben: Die Transaktion hat ihren psychologisch günstigsten Moment gründlich verpaßt. Sie hätte einige Jahre früher kommen müssen. Holland stützt sich auf sein Recht, Schadensforderungen für das zu fordern, was Deutschland dort früher angerichtet hatte.

Daß Konfiskationen von Privatvermögen mitten im Frieden gleichzusetzen sind mit einer „Anmeldung und Begründung von Schadensforderungen zwischen zwei Staaten“, erscheint uns nicht mehr zeitgemäß und läßt sich wohl kaum verteidigend vertreten. Gegen die Verewigung der Gewaltmethoden müssen die in Deutschwieder zur Geltung gekommenen und seinerzeit – nicht zuletzt wegen der europäischen Niederlage von München – um ihren Einfluß gebrachten Kreise mit Energie und Mut angehen. Daß auf diesem Wege gerade Deutschland nicht gewillt ist, mit Brachialgewalt vorzugehen, hat die letzte HV von Glanzstoff erwiesen. Schon das leise und sehr verschwommen angekündigte Einlenken der AKU-Verwaltung auf die berechtigten deutschen Forderungen nach Wiederherstellung des Rechtszustandes hat hier eine offene und freudige Aufnahme gefunden. Es ist sogar von der Opposition angekündigt worden, eventuell den Prozeß gegen AKU und Glanzstoff fallen zu lassen.

In Holland sollte dieses Entgegenkommen der deutschen Aktionäre nicht falsch verstanden werden. Wenn jetzt durch deutsche Vorleistung eine Chance zum friedlichen Ausgleich der Interessen ermöglicht worden ist, so sollte dies genutzt werden. Niemand freut sich mehr darüber als Glanzstoff und seine deutsche Verwaltung, und mit ihnen die Öffentlichkeit. Aber die Herren von AKU, die die unwürdigen Transaktionen angeregt und durchgeführt haben, müssen sich klar sein, daß hier kein deutsches Nachgeben vorliegt, sondern daß ihnen nur eine Schonfrist gestellt wurde, in dessen Verlauf – nämlich bis zur nächsten Hauptversammlung von Glanzstoff im Sommer 1952 – sie das Recht wieder herzustellen haben. Wie weit Holland Ansprüche an den deutschen Staat stellen will, ist eine andere Sache. Sich durch Konfiskation an beliebigen Aktionären schadlos zu halten und ein fremdes Industriewerk aus seinem Heimatboden zu brechen, das sollte man eine vergangene Kolonial-Epoche sein lassen. Wir hoffen, die Schonfrist wird genutzt. Sollte sie enttäuschend verlaufen, wird die deutsche Opposition ihr gutes Recht verfechten, auf die Gefahr hin, daß es dann zu mancherlei Weiterungen kommt. Das aber könnte im deutsch-holländischen Interesse verhindert werden. Reichelt