DIE ZEIT

Bei der Zusammensetzung des kürzlich nach Bad Godesberg geladenen Gremiums war anzunehmen, daß es sich um die „Entgegennahme wichtiger Mitteilungen“ handeln würde. Zugegen waren u. a.: Mr. Harris, der Leiter der ECA-Verwaltung für Deutschland, sein Adlatus Prof. Dr. Bode, die Minister Prof. Erhard und Storch, Präsident W. A. Menne für den Bundesverband der deutschen Industrie, und eine große Anzahl führender Industrieller. Zwar fehlten die Vertreter der Gewerkschaften; sie hatten aber, in vorausgegangenen Verhandlungen, wie berichtet wird, „ihre volle Unterstützung zur Verwirklichung der im letzten Jahre des Marshall-Planes zu erreichenden Ziele zugesagt, wobei es sich in erster Linie um die höchstmögliche Ausnutzung der Produktionskapazitäten handelt“. Dies war also das Thema: Productivity-Drive, wie die Amerikaner sagen, oder, wie es in der noch nicht ganz gelungenen deutschen Übersetzung heißt: „Produktionshilfeleistungsprogramm.“ Und dazu sprachen auch Mr. Harris und Herr Menne: leider war in fast keiner deutschen Tageszeitung etwas über ihre Ausführungen zu lesen. Dafür wurde ausführlich über die einleitende Ansprache des Herrn Vizekanzlers Blücher berichtet, der (in seiner Eigenschaft als ERP-Minister?) die Honneurs machte. Auf den sachlichen Gehalt dessen, was er (charakteristischerweise ohne alle Zahlenangaben!) dort vortrug, brauchen wir hier nicht weiter einzugehen, da unsere Leser über das, was die ECA plant, bereits durch die Artikel „Die totale Rationalisierung“ und „Neue ECA-Hilfe“ (beide in der Jahresend-Ausgabe) hinreichend unterrichtet sind. Bei etwas mehr Vertrauen zur Bundespost und zu ihren Leistungen, bedrucktes oder beschriebenes Papier einigermaßen pünktlich und sicher in die Hände der Adressaten zu bringen, hätte man sich diese offenbar wenig ergiebige Zusammenkunft – und den für alle Beteiligten damit verbundenen Zeitverlust! – wohl sparen können. Die führenden Männer aus der Industrie haben im allgemeinen etwas Wichtigeres zu tun, als „eben mal nach Bonn zu fahren“, wenn es dort nicht viel mehr zu hören und zu sehen gibt, als eine mise en scène.

Immerhin hat die Veranstaltung insofern doch ein Gutes, als sie die (schon vor einigen Wochen durch Versuchsballons angekündigte) Absicht, das ERP-Ministerium zu erhalten und sogar noch auszubauen, mit aller Deutlichkeit hervortreten läßt. In Bonn wird dies, mit dem Bonmot kommentiert, daß man das Haus Carstanjen, dessen Herrichtung – vom Eichenholzparkett angefangen – so kostspielig gewesen sei, ja nicht einfach leerstehen lassen könne ... Aber man sollte nicht nur mit der Schärfe der Ironie auf jene Pläne reagieren, die aus Haus Carstanjen ein „Überministerium“ machen wollen: eine „Koordinationsinstanz“ für alle Fragen, die sich zum Thema „Westdeutschlands Verteidigungsbeitrag“ im Wirtschaftlichen und Finanziellen bei den verschiedenen Ressorts ergeben. Diese Aufgabe kann ja wohl ein Abteilungsleiter in einer der in Frage kommenden Zentralbehörden übernehmen, oder, wenn man einmal ganz hoch greifen will, dann könnte vielleicht der Posten eines (zweiten) Staatssekretärs ad hoc geschaffen werden. Im übrigen sollte als Richtschnur anerkannt werden, daß (erstens) eigene Ministerien nur für echte Verwaltungsaufgaben zu schaffen – oder beizubehalten – sind, und daß (zweitens) der deutsche Verteidigungsbeitrag nur bei Anwendung äußerster Sparsamkeit zu leisten und durchzusetzen sein wird – was selbst für den Aufbau der Zentralbehörden gelten muß. Auch Productivity-Drive, Herr Minister, begins at home – beginnen Sie also damit in Haus Carstanjen! n. f.