Erst viel später tut’s weh – zuerst ist es zum Lachen. Nur? – Nun, Werner Finck und seine Helfer bringen ihre Zuhörer (oder besser: ihre Gäste) im Kabarett „Die Mausefalle“ in einem Keller am Hamburger Hauptbahnhof so oft und so herzlich zum Lachen, daß schon das genügen würde.