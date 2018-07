Eines Tages erlaubte der Chefarzt ihnen, einen Ausflug zu machen. Er ordnete sie einander zu, weil sie die Gesündesten wären, und bestimmte als Ziel den Altenberger Dom, der in einer gesunden und mäßigen Entfernung lag. Er sagte „heute nachmittag“, weil er auch Vorfreude für gesund hielt, so daß sie den ganzen Morgen über Zeit hatten, sich geknechtet zu fühlen.

Aber schon drückte die Küchenschwester ihnen Proviantpakete in die Hand, schon brachten die Patienten gelbe Kerzen an und baten sie herzlich, die zu stiften. Schon liefen sie über den Kiesweg durch die schwarzen Beete zum Portal.

Sie drehten sich um. Auf der Veranda standen Ärzte, Kranke und Hauspersonal und winkten ihnen begeistert zu. Sie winkten zurück, und eine Minute später waren sie im Wald.

Das gemeinsame Leiden, das den Reporter so plötzlich aus seiner Redaktion geholt hatte, von einem feuchten Artikel über den Berliner Osten fort, und den Herrn W. aus seinem Privatleben, ließ sie wie alte Eheleute traben, nicht nebeneinander, sondern hintereinander her.

Der Boden roch gut. Den Weg säumten Büsche, die mit ihren dicken, glänzenden Blättern dem Lorbeer glichen, wenn sie nicht Dornen getragen hätten. Dann kamen rechts und links die ersten Madonnen, auf den Steinbänken daneben saßen Pärchen, die rauchten und sich über Karten bückten, und weit hinter dem silbrigen Gesträuch, das nur unvollkommen die Chaussee verbarg, parkten die Omnibusse.

„Ich kenne das“, sagte, der Reporter und schlug sich an W.’s Seite, weil er nicht lange schweigen konnte, „wenn wir im Dom sind, wird es finster sein, und die Glasmalerei ist für die Katz. Und ich bitte Sie, mit mir zu wetten: der Domführer wird ein Mikrophon benützen, um sich all den Leuten, die hier mit Omnibussen pilgern, verständlich zu machen. Schade, daß ich bei meiner Zeitung in Vergessenheit geraten bin, sonst könnte ich was drüber schreiben. Ein Mann wird auf den Fliesen knieen, vielleicht ein amerikanischer Millionär auf Europareise, vielleicht ein getürmter sowjetischer Offizier, aber er wird, bei soviel Lebenslauf, doch konzentriert versuchen, das berühmte Wallfahrtsbild zu knipsen.“

„Es ist nachher noch Zeit“, sagte Herr W. nach einer Pause, „enttäuscht zu sein.“