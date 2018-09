Unsoung Pal erzählt aus seiner koreanischen Heimat (Kulturbuch-Verlag, Darmstadt, 108 S., Leinen 5,80 DM).

Ein fast unbekanntes, wenig, bereistes Land war Korea vor dem großen Krieg, der seit anderthalb Jahren auf seinem Boden ausgetragen wird. Von seinen Menschen, seiner Kultur, seiner Landschaft wissen wir kaum mehr als die Kriegsberichte aussagen. Fünfzehn Jahre lang hat der koreanische Maler Unsoung Pai in Paris und Berlin gelebt, bis er 1938 nach Söul zurückkehrte. Mit Bildern, die in uralter, östlicher Manier gemalt sind, und mit Aufsätzen über die Sitten und Bräuche seiner Landsleute versuchte er seiner Heimat in Euröpa Sympathie zu werben. Im Freundeskreise sang er koreanische Weisen und erzählte Volkssagen, die Kurt Runge aufzeichnete. Zusammen mit den Holzschnitten Unsoung Pais geben diese sechs Legenden einen nachhaltigen Eindruck von der fernen Märchenwelt der Koreaner, die, zwar in ihren Symbolen verwandt mit der chinesischen, sich dennoch durch ihre Sanftmut und die Bildhaftigkeit ihrer Darstellungen deutlich von jener abhebt. Eine seltsame Wehmut ergreift den Leser, der in jeder Wochenschau Bilder aus dem verwüsteten Korea sieht, wenn in jeder der Sagen das Hohelied auf die Schönheit Söuls, die Pracht seiner Paläste und Gärten, die Gepflegtheit seiner Straßen und die Lieblichkeit des ganzen Landes gesungen wird. –nn.