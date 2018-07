Der ursächliche Zusammenhang zwischen der ständigen Verdünnung unserer Kultursubstanz und dem stetigen Wachstum der technischen Möglichkeiten, diese Substanz breitzutreten und sie nach allen Richtungen auseinanderzuschleudern, ist heute wohl kaum noch jemandem zweifelhaft. Der Optimist, der nicht geneigt ist, diesen, Prozeß für unabänderlich zu halten, setzt dem allerdings von der Unabänderlichkeit überzeugten Pessimisten etwa folgende These entgegen: „Alle zivilisatorischen Mittel müssen nach ihrer technischen Erfindung, die sich ohne kulturelle Not vollzieht, erst geistig zu Ende erfunden werden, wenn sie Kulturwert erhalten und als lebensnotwendig erachtet werden sollen. Ihr Daseinssinn erfüllt sich darin, den Menschen von Raum und Zeit unabhängig zu machen, damit sein seelisch-geistiges Leben mehr Entfaltung finde.“ Und diesen Satz lesen wir denn auch in dem Buche: „Musik und Mikrophon Zur Soziologie und Dramaturgie der Musikweitergabe durch Rundfunk, Tonfilm, Schallplatte und Fernsehen“ (Musikverlag Schwann, Düsseldorf). Der Autor ist Walter Michael Berten – Dozent für Musiksoziologie und Angewandte Musik an der Kölner Musikhochschule –, nach Sachkenntnis, Erfahrund und Gesinnung einer der Berufensten heute in Deutschland, über diese Materie von diesem Standpunkte aus zu sprechen.

Wie hoch die Plattform liegt, von der aus Berten die Problematik der Dinge sieht – oder auch: wie hochgeartet er die Willensvoraussetzungen bei allen Beteiligten annimmt, zeigt etwa der Passus (von den Aufgaben des neuen Berufs „Musikdramaturg“ handelnd): „Wie und aus welch eigengesetzlichen Möglichkeiten erreichen wir es, daß der Mensch die durch das Mikrophon vermittelte Musik als unlöslichen Wesensbestandteil eines Gesamtkunstwerks erlebt – daß er sie nicht als eine mehr oder minder wichtige ästhetische Angelegenheit genießt, sondern vielmehr als Erfüllung eines tieferen Verlangens nach Erhellung und Erwärmung seines inneren Daseins und als tatsächliche Lebensbereicherung dankbar entgegennimmt?“ Eine solche Fragestellung kann man angesichts der Realität der gewerbsmäßig in Permanenz betriebenen „Kulturwasserleitung“ und der aus ihr wahllos schlürfenden Abonnentenmassen nur mit Rührung vernehmen. Doch entspringt nun ein eigener Reiz des Buches aus dem Kontrast, der sich darbietet, indem der Autor aus der idealistischen Zielsetzung ungemein konkrete Forderungen ableitet. Was hier als notwendig erkannt, exakt durchdacht und bis an den Punkt der jederzeitigen Praktikabilität entworfen wird, ist nicht weniger als eine vollkommene Neuorganisation des gesamten einschlägigen Publikkationswesens unter fachlich, geistig und moralisch hochqualifizierter Regie; wobei eine ganze Reihe neuer wichtiger Sonderberufe herausspringen, wie beispielsweise der schon oben zitierte des „Musikdramaturgen“ (der unter anderm auch etwa dafür zu sorgen hat, daß die Produktion für den Rundfunk oder für den Film sinngemäß organisiert wird, daß „der richtige Mann für die rechte Aufgabe eingesetzt“ wird und so weiter).

Der umfassende Organisationsplan, den Berten vorlegt, ist fest gegründet auf profundes Wissen und klares Wollen. Er ist ein Symptom imponierender Entschlossenheit, der technischindustriellen Kulturgutverwertung das Rückgrat einer wirklichen Verantwortlichkeit zu geben. Jeder, der mit der Sache in irgendeiner gestaltenden Weise befaßt ist, sollte und müßte das Buch sorgfältig studieren, sei es auch nur, um sich nicht mehr auf Mangel an durchführbaren Ideen berufen zu können, wenn er dann weiterhin der Meinung ist, die Kritik derer, die nicht vor der quantitativen Entscheidung einer platten Geschmacksstatistik kapitulieren wollen, stoße in leere Räume.

Eine große Frage bleibt freilich offen. Es ist die Grundfrage um die bessere Vertretbarkeit des Optimismus oder des Pessimismus. Eine sehr komplexe Frage, in der sich die Unterfragen summieren: ob es überhaupt möglich ist, die industriell-merkantilen Tendenzen, denen jederlei Technik in erster Linie dient (wie sie ihnen ihr Dasein verdankt) mit idealistisch-pädagogischen ernsthaft auf einen Nenner zu bringen; ob man sein Wirken zugleich auf die momentanen Wünsche der Majorität und auf das bessere Wissen und Wollen verantwortungsbewußter Geister aufbauen kann; ob Organisation (im Sinne einer künstlichen Gedanken- und Tatsachenregulierung) nicht zu lebendigem Geist grundsätzlich in Widerspruch steht; ob überhaupt noch ein zahlenmäßig – und damit einflußmäßig – nennenswerter Prozentsatz von Menschen innerhalb der riesigen Bereiche des technisierten und industrialisierten modernen Lebensbetriebs (von dem der Kulturbetrieb ja nur ein „Sektor“ ist) vorhanden ist, den die vorliegende Problematik als solche bewegt oder gar beunruhigt? Von der Beantwortung dieser Fragen würde es abhängen, ob die mechanischen Publikationsmittel einmal (besonders mit Hilfe der von Berten geforderten material- und zweckeigenen, ad hoc geschaffenen Werke) den Menschen zu einer kulturellen „Formgebung des Alltags“ dienen werden, oder ob es ein letztens selbsttäuschendes Beginnen bleibt, mit der Geisteslanze des unentwegten Idealismus gegen die emsig rotierenden Flügel jener Windmühlen anzustürmen, in denen mit kaltem Bewußtsein das goldene Korn der höheren Güter zermahlen und zu wohlfeiler Massennahrung zerstäubt wird.

Auch hier wird schließlich Alles dadurch bestimmt und entschieden, ob das Ganze eine „Mitte“ hat und wie diese beschaffen ist. Das Bertensche Buch setzt eine solche – und zwar von eindeutiger geistiger Qualität – voraus, es wäre sonst in die Luft geschrieben. Seine Wirkung wird daher sehr aufschlußreich sein. Walter Abendroth