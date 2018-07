Der Versuch, durch Wechselgespräche in einem größeren Kreise die Frage nach dem Wesen des Mythus zu klären, ist ein Wagnis schon deshalb, weil die Denkkategorien und Sprachformen unserer heutigen Bewußtseinslage dem Erfassen dieses Phänomens widerstreben. Es war erstaunlich, in welchem Maße auf der Januar-Tagung der Evangelischen Akademie in Tutzing, die diesem Thema galt, solche Schwierigkeit, so sehr sie spürbar wurde, bewältigt werden konnte. Das war vor allem ein Verdienst der Redner, die eine sprachliche Ebene für die Formulierbarkeit des mythischen Verhaltens schufen, insbesondere Karl Kerenyis, dessen Strenge und Leidenschaft sich als die eigentliche inspirierende Kraft des dreitägigen Gesprächs erwies. Seine Strenge bewährte sich in der begrifflichen Klarheit und Abgrenzungsschärfe, mit der er den Gegenstand der Erörterung, an die Platonische Wesensbestimmung anknüpfend, als „Mythologie“ bezeichnete und ihn als dramatisch gespannte Erzählung von Göttern bestimmte, und zwar von Göttern, sofern sie als Ursprung bestimmten Daseinserscheinungen erfahren werden. Den Terminus „Mythus“ wollte er lieber vermieden sehen, weil er unabsehbare Affekte (wie den Heroenkult) hervorruft. Kerenyis Leidenschaft galt der Realität der im „Mythologem“ vermittelten Gotteserfahrung und der Deutung der Mythologie als einer entscheidenden und eigengesetzlichen geistigen Betätigung des Menschen, die, mit der Kunst verwandt, in einer Reihe neben den anderen geistigen Tätigkeiten wie Philosophie, Theologie, Dichtung, Bildkunst, Musik steht, zugleich neben dem Traum.

Kerenyis Vorlesung von ihm übertragener mythologischer Texte der Griechen ergänzte wirksam seine Darlegungen, denen eine ergiebige Diskussion unter der umsichtigen und sensiblen Leitung von Heinz Flügel folgte, belebt durch weiterführende Bemerkungen Strathmanns und anderer Theologen oder durch Hinweise R. A. Schröders und Otto v. Taubes. Die Diskussion stellte auch die Verbindung her mit den Einsichten, die Helmuth Petri vom Frankfurter Frobenius-Institut am Abend vorher in einem ausgezeichneten Vortrag über den Totemismus in Australien und Neuguinea entwickelt hatte. Die totemistischen Formen einer absoluten, das Leben durchgreifend tragenden Bindung wurden so anschaulich, daß eine sichere Basis für die späteren Erörterungen gewonnen war, auch für die Anwendung von C. G. Jungs Begriff des „archetypischen Urbildes“, der immer wieder herangezogen wurde.

An Stelle eines weiteren Redners, der im letzten Moment absagte, improvisierte der Münchener katholische Religionsphilosoph Fritz Leist ein brillantes Referat, das der weiteren Aussprache besonders wichtige Motive zuführte. Leist sprach über das Mythische in der Bibel im Verhältnis zum außerbiblischen Mythus und brachte an Beispielen des Alten Testaments die machtvolle Intensität mythischer Rede zur Geltung, und er zeigte am Kampf um die Magna mater das Gegeneinander älterer Kulte und der Einzigkeit Jahwes. In grundsätzlichen Bemerkungen suchte er die Empfänglichkeit für das im Mythus sich kundgebende Göttliche mit der christlichen Gläubigkeit zu verbinden. Wer als Christ von der Wirklichkeit des lebendigen Gottes erfüllt sei, dem könne alles Seiende transparent werden auf Gott hin. Die im Mythus verwirklichte Bildfähigkeit des Menschen sei das Organ für die Wahrnehmung der ständigen Epiphanie Gottes, und die Götter erscheinen als Weisen dieser Epiphanie, allerdings als mißglückte Formen seines Offenbarwerdens.

Kerenyis unerbittliche Fragen in der Aussprache zwangen Leist zu genauer und vielseitiger Präzisierung seines Standpunktes. Die geistige Begegnung beider Redner war ein Höhepunkt der Tagung, die durch den souveränen Vortrag des Landesbischofs Wilhelm Stählin über Mythisches Denken in der Bibel“ wirksam abgeschlossen wurde. Stählin lenkte die Thematik stärker auf den Fragenbereich der protestantischen Theologie hinüber. Er gab zunächst eine Wesensbestimmung des „mythischen Denkens“, die eine zuvor angestrebte terminologische Klarheit wieder bedrohte und Unterschiede der Auffassung verriet, die stärker, als es den Anschein hatte, über das Terminologische hinaus die Sache selbst betrafen. Doch ging es Stählin weniger um die Erhellung des Mythischen selbst als um seine Geltung innerhalb der christlichen Lehre. Er wandte sich mit der größten Entschiedenheit gegen eine „Entmythisierung“ der Bibel, weil sie eine untragbare Verarmung bedeuten würde in einer modernen Welt, die ohnehin durch die Reduktion des Lebensbewußtseins auf den Geltungsbereich des rationalen Denkens bedroht sei. Die Reinigung des christlichen Glaubens von allen mythischen Beständen sei nur möglich im Zeichen einer Entfremdung vom Glauben an die Trinität. Stählin deutete in der abschließenden Diskussion das Bedürfnis unserer Zeit nach dem Mythischen, dessen Echtheit sich im Kult bewährt, als Verlangen, den durch die rationalistische Verengung chaotisch entfesselten irrationalen Kräften ordnend zu begegnen und die Zerspaltung der Welt zu heilen.

Wolfdietrich Rasch