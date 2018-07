Hans Egon Holthusen: Der unbehauste Mensch. Motive und Probleme der modernen Literatur. (Piper-Verlag, München, 222 S., Leinen 12,– DM.)

„Gott oder das Nichts, Christentum oder Nihilismus“ – dies, ganz weit und „offen“ verstanden, ist für Holthusen die Alternative, die ihm „das Kernproblem der Epoche zu enthalten scheint“. Die Untersuchung dieses Problems an symptomatischen Erscheinungen der Literatur aus den letzten fünfzig Jahren führt ihn dazu, die Zeit zur „Überwindung des Nullpunkts“ für gekommen zu halten. „Die Zeit scheint reif zu sein, die aus allen Fugen geratene Welt wieder in Ordnung zu denken, die Parodien auf das alte Wahre und die Sinnverkehrung des geoffenbarten und überlieferten Wissens zurückzunehmen“, denn „wo der Sinn der Überlieferung gerettet ist, da ist der Sinn des Daseins überhaupt geborgen“, da geschieht der Umschlag vom Nein ins Ja. „Skepsis kann zum Glauben führen, indem sie sich selbst übersteigt.“ Der Dichter, dessen Werk selbst die „Sinnfigur“ dieses Vorgangs enthält, ist T. S. Eliot. Ihm gilt einer der schönsten und bedeutendsten Essays Holthusens. Eliot ist sein ungeleugnetes Leitbild in Haltung und Denkweg, Mitte und Gipfel des „epochalen Bewußtseins“, sein Werk der Ort, in dem „die bare nihilistische Indifferenz sich erkennt als die mystische Indifferenz, die offen ist für kommendes Sein“. Eliot – als Ideendichter und Kulturkritiker – gibt ihm den Maßstab an die Hand, der ihn sicher macht: „Interpretieren und Kritik üben heißt Sinn fördern und Entscheidungen fällen, Entscheidungen über den Sinn und Wert von Dichtung und der in ihr manifest werdenden Wahrheit.“ Daß das nicht leichthin gesagt ist, beweist etwa die Arbeit über den späten Rilke, die im Auseinanderhalten und Sondieren der verschiedenen Schichten von Dichtung – Sprache, Metaphorik und Sinn – vorbildlich ist und endlich einmal, jenseits von Verzückung und Schmähung, dem Werk gerecht wird – gewiß, aus der Sicht des Christen; aber immer trifft die Kritik das unter jedem Aspekt Anfechtbare der Rilkeschen Fühlwelt mit. Holthusen scheut sich nicht, oft Gesagtes noch einmal zu sagen, wenn es ihm zur Verdeutlichung wichtig erscheint. Es mag hinzukommen, daß die hier vereinigten Arbeiten – wie die über „Goethe als Dichter der Schöpfung“ – teilweise als Vorträge konzipiert wurden.

Seine Methode ist nicht – auch nicht in der zeitkritischen Analyse, die logische Deduktion. Er versucht vielmehr Klärung durch Evidenz. Er will einleuchtend machen, erhellen, nicht nachweisen. Er liebt den schlichten Aussagesatz. Das verführt ihn manchmal dazu zu behaupten, ohne zu belegen. Ein bißchen „Friß oder Stirb“ ist zuweilen in seiner Diktion. Im ganzen aber sind diese Auseinandersetzungen eines wachen Bewußtseins um die Herausschälung möglicher Wahrheit, so weit sie aus der Literatur sichtbar gemacht werden kann – „wo die Welt sinnlos ist, da ist Wahrheit nicht mehr möglich“ –, in Umsicht, Einfühlung und Anteilnahme so fundiert wie dringlich. Auch haben sie in Deutschland in dieser Form Seltenheitswert.

Rino Sanders