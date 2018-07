In dem schwierigen wirtschaftlichen Prozeß, dem Jugoslawien unterworfen ist, seit es Kredite des Westens in Anspruch nimmt, ist zum Jahreswechsel eine wichtige Entscheidung erfolgt. Jugoslawien hat seinen Dinar im Verhältnis 1 : 6 abgewertet, der Dollar kostet jetzt amtlich 300 gegen bisher 50 Dinar. Damit gewinnt die Währung Titos wenigstens einigermaßen Anschluß an die Wirklichkeit, während bisher Preise, Löhne, Tarife und so weiter gänzlich fiktiv waren. Zusammen mit der Einstellung der meisten Preissubventionen und dem, allerdings mit großer Zurückhaltung eingeleiteten Rückzug der Regierung aus dem Geschäft der zentralen Planung, könnte Jugoslawien dadurch in die Lage versetzt werden, wieder etwas zu entwickeln, was einer Wirtschaft wenigstens entfernt ähnlich sähe. Zum mindesten hofft man das in Amerika und gibt sich der Erwartung hin, daß weitere Kredite, die Tito zur Deckung seines Defizits gerade wieder in Höhe von 180 Millionen Dollar verlangt, vielleicht in Zukunft nicht mehr den Charakter von reinen Subventionen haben würden, die in ein Faß ohne Boden fallen.

Es wird sich zeigen, ob dieser Optimismus begründet ist. In sieben Jahren hat das schneidig durchgepeitschte kommunistische Wirtschaftssystem in Jugoslawien zu einem solchen Zusammenbruch geführt, daß dieses Land geradezu zu einem Schulbeispiel für die Undurchführbarkeit der kommunistischen Wirtschaftstheorien geworden ist und an seiner Produktionskraft schwere Einbußen erlitten hat. Eine Währungsabwertung, die wohl Voraussetzungen zur Liberalisierung schafft, ist aber in sich selbst keine Liberalisierung und kann sehr leicht, wenn man von der Erleichterung etwa des Fremdenverkehrs absieht, bedeutungslos bleiben, wenn die kommunistische Staatswirtschaft auf der ganzen Linie unverändert weitergeht. Dies aber scheint der Fall zu sein, denn der mit der Währungsabwertung gleichzeitig veröffentlichte neue Haushaltsplan in Höhe von 560 Milliarden Dinar (einschließlich der als Republiken bezeichneten Gebietskörperschaften) zeigt, daß auch in Zukunft nahezu das ganze Sozialprodukt durch die Staatskasse geschleust werden soll. Auch jetzt bleibt also eine Wirtschaft vom Sowjettyp bestehen, also gerade das, was sich in Jugoslawien als unglaublich leistungsfähig erwiesen hat. Das Bild mag für die Kreditgeber dadurch anziehender erscheinen, daß in dieser Summe bedeutende Militärausgaben enthalten sind, doch würde es vermutlich auch um die Rüstung besser stehen, wenn die Gesamtwirtschaft in einen Gesundungsprozeß übergeführt werden könnte. Dazu ist aber eine echte Liberalisierung des ganzen Regimes notwendig, die gleichzeitig auch das Verhältnis zur Bevölkerung bessern würde. Diese Liberalisierung, die sich in einem Agrarland in erster Linie auf die Landwirtschaft beziehen muß, ist aber immer noch im Anfangsstadium der Erwägung – wenn nicht überhaupt nur ein Mittel der Auslandspropaganda. Noch im letzten Herbst sind sogar umfangreiche Zwangsmaßnahmen durchgeführt worden, um die Bauern in den Kolchosen festzuhalten, wo sie nicht bleiben und nicht produzieren wollen. Immerhin sind in den letzten Tagen in Belgrad Andeutungen gemacht worden, daß eine weitere Kollektivierung in der Landwirtschaft nicht mehr erfolgen und daß geprüft werden soll, ob man nicht die Aufgaben der Kollektivwirtschaft genossenschaftlichen Organisationen übertragen konnte. Das würde, wenn das Wort Genossenschaft seinen auch in Jugoslawien traditionellen Wert behält, allerdings ein sehr bedeutender Fortschritt sein. H. A.