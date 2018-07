Im Bundesjustizministerium arbeitet man an einem Gesetz, das die Institution des „sachwertbezogenen Sparens“ ermöglichen – oder schaffen – soll. Da sind wir also wieder einmal, wenn auch der uns von früher her geläufige Begriff (warum eigentlich?) mit aller Sorgfalt vermieden wird, bei der alten Idee angelangt, dem Sparer – und den Banken oder Kassen, bei denen er sein Geld anlegen möchte – sogenannte wertbeständige Anlagen in die Hand zu geben, die, bei kleiner und kleinster Stückelung, auch, und besonders, für Herrn Jedermann geeignet sind. Weil nun in der Vergangenheit mit der Goldklausel, die ja ein inflationssüchtiger Staat sehr schnell außer Kraft setzen kann, schlechte Erfahrungen gemacht worden sind, und weil auch von Indexklauseln jeder Art – so attraktiv sie für laienhafte Gemüter zu sein pflegen – praktisch keine effektive Wertsicherung zu erwarten ist, will man neuerdings bei uns auf die Fundierung auf der Substanz hinaus. Das wenigstens ist die – in vier oder fünf Versionen bereits vorliegende – Idee der Realkreditinstitute, oder, wie man vielleicht vorsichtiger sagen sollte, einiger führender Männer aus der Hypothekenbanksparte.

Warum man gerade hier so reformfreudig und -gläubig ist, läßt sich nicht schwer erraten: die Institution der Hypothek als einer reinen („nicht-sachwertbezogenen“) Geldforderung hat seit der Geldumstellung von 1948 (und auch wegen des Streits um die „Trümmerhypotheken“...) einige Einbuße erlitten. Deshalb, so heißt es, kommt das Pfandbriefgeschäft auch nicht wieder in Gang. Tatsächlich geht ja das anlagesuchende Publikum an den Markt der Festverzinslichen (und speziell an den Pfandbriefmarkt) nicht „heran“. Nur eine bestimmte Gruppe von öffentlich-rechtlichen Geldgebern ist bereit, die (aus „sozialen Gründen“) an den Wohnungsbau ausgeliehenen Kapitalien – das sind also Etatsmittel oder zu langfristiger Anlage bestimmte Reserven – in Pfandbriefform zu geben. Alle anderen Investoren streiken – warum? Nun: bei 5 v. H. Zinsstop und mehrjähriger Sperrung ist der Pfandbrief eben kein attraktives, weil nicht marktgerecht verzinsliches und nicht hinreichend liquides Anlagepapier. Niemand möchte gerne, wenn er je Geld braucht, seine Effekten zu einem „schwarzen Kurs“ abrechnen müssen...

Wenn es also nur darum ginge, den Markt der Festverzinslichen wieder in Gang zu bringen, so brauchten sich Justiz- und Finanzministerium wie auch die hier interessierten Grundkreditinstitute nicht lange den Kopf über eine neue substanzgebundene Wertsicherungsklausel zu zerbrechen. Es würde genügen, zum marktgerechten Kapitalzins durchzustoßen, womit denn auch die mehrjährige Verwertungssperre und die „schwarzen“ Kurse hinfällig wären. Der Einwand, daß damit alle vorhandenen Festverzinslichen für die Dauer als zweitklassig disqualifiziert würden, schlägt nicht durch. Denn der gleiche Einwand gilt ja auch gegenüber der Verwirklichung aller auf ein „sachwertbezogenes Sparen“ gerichteten Reformpläne. Zudem hätte die marktkonforme Lösung über den echten Zins einen gar nicht hoch genug einzuschätzenden Vorteil: daß nämlich kein Mißtrauens-Schatten auf die Währung fallen würde, wie das ja eben bei jeder Konstruktion eines expressis verbis als „wertbeständig“ bezeichneten Schuldtitels ganz zwangsläufig der Fall sein muß. Jede „nur“ auf. einen bestimmten Betrag in Währungsgeld lautende Forderung würde ja dann als zweitklassig erscheinen... Und das ist, im Kern, der entscheidende Einwand gegen alle noch so gut gemeinten Vorschläge und Projekte, ein „sachwertgerändertes“ Anlagepapier zu schaffen.

Dabei sollte man nun aber nicht zu einen absoluten Verdikt aller Reformideen kommen Denn es gibt das durchaus legitime Bestreben, neue Formen der Beteiligung zu entwickeln – neben der Aktie und der neuerdings wieder so beliebten Übergangsform der Wandelobligation Dabei muß denn also auch das Beteiligungsrisiko in Kauf genommen werden; es wäre abwegig, es eliminieren zu wollen und eine totale Wertsicherung anzustreben, oder gar zu versprechen Neues Eigentum „wachsen“ zu lassen, möglichst vielen Menschen, auch und besonders in den Belegschaften der Betriebe, eine Beteiligung (nach eigener Wahl) an Grund und Boden und Wohnraum oder an produktiver Substanz zu verschaffen das ist eine durchaus sinnvolle, wirtschaftlich wie sozial gleichermaßen wichtig“ Aufgabe.

Fragt sich nur, welche Methoden dafür geeignet wären... je „betriebsnäher“, um so besser, läßt sich da wohl sagen. Deshalb wird das Investment-Sparen, oder, wie man bildhaft sagen könnte, die Form der quotalen Beteiligung an einem „Effektenmischtopf“, dessen Verwalter (im Regelfalle eine Bank) die einzelnen Ingredienzien nach ihrem Risiko-Gehalt sorgfältig aufeinander abstimmt, wohl nur begrenzte Anwendung finden. Noch stärker als Sonderfall charakterisiert sich die Vermittlung von 7c-Geldern in entsprechende Anlagen durch die Hamburger Sparkassen, unter Übernahme einer Mithaftung. Und erst recht gilt das Gesagte von dem analogen Geschäft in 7d-Geldern, das die Hamburger Sparcasse von 1827 in dankenswerter Weise entwickelt hat.

Es gibt noch eine Reihe von Sonderformen, auf die in diesem Zusammenhang hinzuweisen wäre, wenn es sich dabei auch nicht eigentlich um ein „Beteiligungssparen“ handelt, sondern um die Eröffnung zusätzlicher Vorteile, um so einen verstärkten Anreiz für den Sparer zu schaffen. Obenan steht dabei das steuerbegünstigte Sparen, das neuerdings, nach dem Fortfall anderer Möglichkeiten der Steuerermäßigung, ganz groß zur Geltung kommt, (und zwar in den beiden Formen: mit festen Raten, und bei beliebigen Einzahlungen). Schnell anwachsende Sparbeträge erbringt auch das ursprünglich von den Hamburger Kassen entwickelte, nun überall im Bundesgebiet angewandte „Möbelsparen“. Dann soll noch das Versicherungssparen angeführt werden, über das wir weiter unten noch gesondert berichten, und das Prämiensparen, von dem an dieser Stelle bereits ausführlicher die Rede war (in Nr. 49/1951: „Butschkau mit seinem PS“). Wozu noch bemerkt werden darf, daß die im Deutschen Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) e. V. zusammengeschlossenen „Volksbanken“ das geistige Urheberrecht für die letztgenannte Methode für sich in Anspruch nehmen. Sie verweisen darauf, daß die Vereinsbank Wiesbaden im September 1950 „den ersten Gewinnsparverein, mit heute über 10 000 Mitgliedern, gegründet hat“, und daß heute, nachdem die gegen dies System anfänglich vorhanden gewesenen Bedenken weitgehend ausgeräumt worden seien, „in allen Ländern der Bundesrepublik solche Gewinnsparvereine nach Wiesbadener Vorbild bestehen“. In einem Musterprozeß will der Deutsche Genossenschaftsverband auch noch auspauken, ob die Auslosungen dieser Sparvereine lotteriesteuerpflichtig sind oder nicht.

