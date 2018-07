Eine interessante musikpädagogische Veröffentlichung ist im österreichischen Bundesverlag erschienen: Anton Bruckners „Harmonielehre-Kontrapunkt-Vorlesungen“ an der Universität Wien. (Herausgegeben von Ernst Schwanzara, 288 S., Leinen, 9,– DM). Der Herausgeber hat in den Jahren 1891 bis 1894 gehört und mitstenographiert. So ist tatsächlich das entstanden, was der Titel verspricht: eine authentische Harmonielehre des großen Symphonikers, sogar mit den vollzähligen originalen Notenbeispielen im Anhang. (Der Kontrapunkt ist in diesen Jahrgängen der Brucknerschen Dozentur allerdings nur recht summarisch behandelt worden.) Dem Laien wird es wenig sagen, wenn vermerkt wird, daß das Merkwürdigste an dieser Lehre ihre strenge Treue zum Vermächtnis Simon Sechters ist. Der Musiker kann heute noch Gewinn daraus ziehen. Aber der größte Reiz des Buches liegt doch in der spürbaren Direktheit der handwerklichen Mitteilung, in die gelegentlich auch stark berühren de persönliche Abschweifungen eingestreut sind.

*

An eine alte Tradition von nicht unbedingt gutem Ruf knüpft Gerhart von Westermann an, der „Knaurs Konzert-Führer“ neu herausbringt. (Droemersche Verlagsanstalt, München, 520 S., 36 Abbildungen, über 300 Notenbeispiele, Leinen 8,50 DM). Natürlich auf den neuesten Stand der zeitüblichen Programme gebracht, und natürlich mit einem Geleitwort von Wilhelm Furtwängler versehen. Zugegeben: die verschiedenen voraus- und hinterhergeschickten historischen, kompositionstechnischen und anderweitigen Elementarkollegs sowie der Darstellungstil im allgemeinen sprechen für den ernsten Versuch, der Sache Seriosität zu geben. Dennoch bleibt auch hier wieder die Frage: wem und welcher Art von musikalischer „Bildung“ zuliebe...? (Zumal es, wie stets bei dieser Literaturgattung, auch diesmal nicht ohne fehlerhafte Angaben – sogar falsche Notenzitate – abgeht.) Doch darf (oder muß) man ohne Zweifel auch diesem „Führer“ eine stattliche Gefolgschaft prophezeien. W. A-th.