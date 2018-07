Die „Grüne Woche Berlin 1952“ leitet vom 25. Januar bis 3. Februar das Berliner Ausstellungsprogramm des kommenden Jahres ein. Für diese bedeutende land- und forstwirtschaftliche Winterausstellung sind acht Messehallen am Berliner Funkturm mit einer Fläche von 26 000 qm vorgesehen. Die Veranstaltung verspricht, insbesondere dank der Förderung durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, ein Ereignis zu werden, das weit über Berlin hinaus in der Bundesrepublik und vor allem bei der Landbevölkerung der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands Resonanz finden wird. Die Landmaschinenindustrie, für die zwei der größten Hallen freigehalten sind, wird sehr stark in Erscheinung treten. Das Berliner Büro des „Kuratorium für Technik in der Landwirtschaft (KTL)“ will hier u. a. eigene Geräteentwicklungen zur Mechanisierung des Kleinbetriebes zeigen. In zwei weiteren Hallen soll eine Schau der Tierzucht und -haltung Platz finden: Groß- und Kleintiere, von Mastrindern und Leistungskühen bis zum Wirtschafts- und Rassegeflügel. Auch Imkerei und Fischereiwesen werden vertreten sein.

Daß Berlin mit seiner „Grünen Woche“ in politischer und fachlicher Beziehung eine gesamtdeutsche Aufgabe zu erfüllen hat, wird durch die Veranstaltung von Tagungen und Sitzungen der Spitzenverbände unterstrichen. Nach den vorliegenden Meldungen finden statt: In der Zeit vom 28. bis 30. Januar die Wintertagung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) mit einer öffentlichen Hauptversammlung und verschiedenen Fachausschuß – Sitzungen; eine Sitzung des Zentralausschusses der Deutschen Landwirtschaft: Präsidiums- und Hauptvorstandssitzungen des Deutschen Bauernverbandes, des Deutschen Raiffeisen-Verbandes, des Zentralverbandes des deutschen Obst-, Gemüse- und Gartenbaues, sowie der Deutschen Gartenbaugesellschaft. E.

*

Stuttgart wird in seinem modernen Ausstellungsgelände am Höhenpark Killesberg auch im Jahre 1952 große Ausstellungen haben. Die Reihe der Veranstaltungen beginnt mit einer Frühjahrs-Autoschau für Gebrauchtwagen (4. bis 7. April). Vom 20. bis 22. April tagt auf dem Höhenpark Killesberg der Hut-Einzelhandel der Bundesrepublik. Aus diesem Anlaß findet eine Fachausstellung der Herrenhut- und Mützen-Industrie statt. Vom 3. bis 25. Mai folgt die Wanderausstellung des Gesundheitsmuseums Köln „Ein Ja dem Leben“. Anschließend wird die „Deutsche Friseur-Fachausstellung“ gezeigt (15. bis 16. Juni), und vom 19. bis 23. Juni findet eine Fachausstellung der für das Flaschner-, Installateur-, Zentralheizungsbauer- und Kupferschmiede-Handwerk zuständigen Industrien anläßlich der Jahrestagung des Zentralverbandes dieser Handwerkszweige statt. Höhepunkt des Ausstellungsjahres wird eine internationale „Bäckerei-Fachausstellung“ sein, die vom 26. Juli bis 6. August auf dem Killesberg in zehn Hallen gezeigt wird. Es ist dies die zweite große Nachkriegsveranstaltung des deutschen Bäckerhandwerks und seiner gesamten Zuliefer-Industrien. Hinzu kommen noch einige weitere Fachausstellungen, von denen die Frühjahrs- und Herbstmusterungen der Damen-Oberbekleidungs-Industrie (DOB) eine besondere Bedeutung erlangt haben, ferner, in Verbindung mit dem Deutschen Institut für Auslandsbeziehungen, eine persische und eine algerische Ausstellung. E.

*

Die Kölner Frühjahrsmesse wird, wie die Messeleitung bekanntgibt, auch in diesem Jahre mit der Textil- und Bekleidungsmesse (vom 2. bis 4. März) eingeleitet werden. Der zweite Teil, die Haushalts- und Eisenwarenmesse, findet dann vom 9. bis 11. März statt. Es wird darauf hingewiesen, daß die ausländischen Kollektivausstellungen durchgehend vom bis 11. März allen Messebesuchern zugänglich sein werden. Deutschlands einzige Möbel-Fachmesse wird in der Zeit vom 21. bs 24. März abgehalten werden. –ke.

Die mit sehr viel Erfolg 1949 von der Vorarlberger Textilindustrie gegründete Export- und Mustermesse Dornbirn wird in diesem Jahr vom 25. bis 3. August durchgeführt werden. Nach dem guten Start und dem weiteren Erfolg im Jahre 1950 zeigte die Messeveranstaltung des vorigen Jahres, daß sich Dornbirn als österreichischer Textil-Messeplatz im In- und Auslande durchgesetzt hatte. Man hatte einen Rekord von 200 000 Besuchern aus 31 Staaten aller Erdteile. Von den 704 Ausstellerfirmen kam ein Drittel aus dem Ausland. Die Bundesrepublik war mit 125 Firmen am stärksten im Drei-Länder-Eck vertreten. Ihre Messeerfolge konnten als recht günstig bezeichnet werden. Leider aber erwies sich das deutsche Messekontingent von 132 000 $ als völlig unzureichend. Es darf erwartet werden, daß die Bundesrepublik und Westberlin für die 4. Export- und Mustermesse Dornbirn eine bessere Berücksichtigung erfahren. In einer unserer nächsten Ausgaben werden wir Zusammenfassend über die Struktur der Textilindustrie Vorarlbergs, dem führenden Textilland Österreichs, berichten. ww.