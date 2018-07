Inhalt Seite 1 — Der Börsenspiegel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was waren die treibenden Kräfte des Börsengeschehens in den letzten 12 Monaten, die das in den Aktienmärkten liegende Kapitalpotential in etwa verdoppelten?

1. die fortschreitende Klärung der wirtschaftlichen und kapitalmäßigen Strukturen in der Kohlen- und Eisenindustrie, in der I.G. Farbenindustrie und bei den Großbanken;

2. der Ausweis großer Kapitalreserven in den zur Neuordnung heranstehenden Industrien auf der Basis der DM-Bewertung;

3. die wiedergewonnene Ertragskraft der Wirtschaft, soweit sie aus den Jahresabschlüssen für die ersten Jahre nach der Währungsreform hervorgeht;

4. die unmißverständliche Haltung der Hohen Kommission zur Frage des Eigentumsrechtes der Montanaktionäre;

5. das Ausweichen wirtschaftlicher Kräfte aus Gebieten, die durch bestehende Bestimmungen an freier Entfaltung behindert sind, auf den Aktienmarkt;

6. die weitere Steigerung des Produktionsvolumens trotz aller angeblichen oder tatsächlichen Engpässe, und schließlich