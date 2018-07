Herbert Wendt: Das Schiff der Verdammtes (Roman G. Grotesctie Verlagsbuchhandlung, Hamm, 319 S, Leinen 14 — DM), Das tragische Schicksal einer der ersten nicht von Eroberem, sondern von Wissenschaftlern geleiteten Expeditionen hat das Gerippe abgegeben für einen ungewöhnlichen Roman. Dem Autor wuchsen unter der schreibenden Hand die Fakten jener Schiffsfeise des Vitus Bering vor über zweihundert Jahren gen Alaska in eine den nackten Stoff weit überragende Ebene hinein. Es gelang ihnvinjüast erschreckender Nüchternheit die Phase zu bannen, der wenige Zentimeter später der Tod folgt Über vierzig, Männer auf der kleinen Insel ia der Bering See, damals noch Bibersee genannt, stehen, auf dieser Grenzlinie, die Zivilisation und Urzustand scheidet. Ihr zwischen Hoffnung und Gleichgültigkeit schwan kendesVegetieren in Schnee, Nebel und Sturm, umgeben von Füchsen, Ottern, Walen und Robben ist größten Vorbildern ebenbürtig geschildert. Diese Partien sind der Höhepunkt des Buches, das Melvillesche Elemente mit denen Sven Fleurons verknüpft. So faszinierend ist selten das. Geheimnis noch jungfräulicher Tierwelt offenbar geworden. Die Tausenden von Robben, die im Frühlingzur Brunst die Insel überschwemmen, kennen die Menschen noch nicht. Nachdem sie ihre Knüppel und Steine gespürt haben, kommen sie nicht wieder. Die später die Insel anliefen, fanden nur noch, wenige Tiere auf den zackigen Felsen. Diese fragwürdige Folge menschlichen Forscherdranges hat ihre Parallele in der tragischen Wertung der Forschenden und 1

