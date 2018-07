Von unserem Pariser Korrespondenten Artur Rosenberg

Paris, Januar 1952

Regierungssturz? – Verlorene Bridgepartie!“\ so hieß es früher in den Kammercouloirs, „Die internationale Lage? Welches Parlament der Welt nimmt Rücksicht auf die Außenpolitik, wenn es um innerpolitische Auseinandersetzungen geht?“ – Ein ausgezeichnet arbeitender Verwaltungsapparat, der das Land vor den Rückwirkungen – mindestens gewissen – der zahllosen Kabinettswechsel zu schützen weiß, gibt dem Franzosen eine Sorglosigkeit gegenüber der Unbeständigkeit der Regierungen, die dem Ausländer rätselhaft erscheint und die Freunde Frankreichs oft zur Verzweiflung treibt.

Es gibt kein festes System, es gibt keine Grundsätze, die einander abwechseln. Das Zweiparteiensystem der angelsächsischen Länder wäre in Frankreich undenkbar. Der Franzose hat sich ein reichliches Dutzend politischer Gruppen und Grüppchen, meist ohne scharfe Konturen und untereinander auswechselbar, zurechtgezimmert, hier fühlt er sich in seiner Auflehnung gegen starre Formen zu Hause. Die gleichen Männer mischen die gleichen Karten, um sie nach den gleichen Spielregeln zu gebrauchen. Keine Änderung in der Oligarchie der Ministeramtsfähigen, höchstens, daß ein paar Jüngere zu einer Lehrzeit als Unterstaatssekretäre zugelassen werden, um für Nachwuchs zu sorgen. Die Regierungen wechseln, die Minister bleiben.

So war es bisher. Heute aber sind die Spielregeln, nach denen das politische Leben in Frankreich sich so lange abwickelte, überholt. Die Gegner der Verfassung, Kommunisten und Gaullisten, nahmen in den Juniwahlen der Wahlgemeinschaft der herkömmlichen Parteien so viel Terrain ab, daß diesen bei der geringsten Abspaltung kein Manövrierfeld für das Mixen neuer Mehrheiten mehr übrigbleibt. Abspaltungen sind aber in einer Gemeinschaft unvermeidlich, die so verschiedene Elemente wie Konservative und Sozialisten umschließt. Daher bis jetzt die Unmöglichkeit, im neuen Parlament zur Bildung einer festen Regierungsmehrheit zu gelangen.

Ohne feste Majorität ist aber ein Regieren auf die Dauer nicht möglich. Theoretisch bestehen zwei Wege, um zu einer Regierungsmehrheit zu kommen. Die Ausdehnung der jetzigen Regierungskoalition nach links auf die Sozialisten oder nach rechts auf die Gaullisten. Eine Regierung ohne eine Vertretung der Arbeiterschaft ist immer eine gefährliche Sache, ganz besonders im heutigen Frankreich, weil die Arbeiterschaft als Folge der seit drei Jahrzehnten abgleitenden Kaufkraft des Franc und des Nachhinkens der Lohnangleichung in eine dauernde Abwehrstellung gedrängt ist. Daher die sonst unerklärlichen Erfolge der Kommunistischen Partei. Die sozialistischen Abgeordneten wären wohl bereit, in ihren Zugeständnissen sehr weit zu gehen, schon um ein gaullistisches. Experiment zu verhüten. Es sind ihnen aber durch den Parteivorstand, der seit einigen Wochen der Parlamentsfraktion von außerhalb her das Gesetz des Handelns diktiert, sehr enge Grenzen gezogen. Dazu lauern die Kommunisten auf jede sozialistische Flauheit in der Verteidigung der Arbeiterinteressen, um ihnen die letzten Arbeiterwähler abzujagen. Es ist nur natürlich, daß unter solchen Umständen sozialistische und konservative Forderungen nicht auf einen Nenner zu bringen sind. Die Position der Konservativen ist aber innerhalb der traditionellen Parteien so stark geworden, daß kein Regierungschef auf ihre Mitwirkung verzichten kann. Was er an sozialistischen Stimmen gewinnen würde, müßte er an konservativen verlieren und umgekehrt. Jeder Versuch, die herkömmlichen Parteien zu einer Regierungsmehrheit zusammenzuschließen, muß an diesen Gegensätzen scheitern.

Auf nicht geringere Hindernisse stößt die Ausdehnung derRegierungskoalition auf die Gaullisten. „Wir können nicht allein regieren. Nichts liegt uns ferner, als der Totalitätsanspruch einer Einheitspartei“, versicherte Soustelle, der Vorsitzende der Parlamentsfraktion. Doch nimmt ihm das niemand ab. Nicht die bisherige Haltung der Gaüllisten im Parlament, die durchaus maßvoll war, erweckt das Mißtrauen. Man fürchtet aber, daß diese Mäßigung nur dazu dienen soll, einen Führungsanspruch so lange zu verkappen, bis die Bewegung im Regierungsapparat Fuß gefaßt hat. „Ich will nicht der Hindenburg der französischen Republik werden“, sagte der Präsident der Republik Auriol. Darin liegt der Grund, wenn heute die maßgebenden Führer der katholischen Volksrepublikaner und der sonst so verständigungsbereiten Plevengruppe ein Bündnis mit den Gaullisten ablehnen und andere, selbst weit nach rechts orientierte Kreise sich zögernd verhalten.

Die diesmalige Regierungskrise ist also anders als die zahllosen früheren. Es geht nicht mehr darum, nur die Karten neu zu mischen und Ministerportefeuilles richtig zu verteilen, um eine Regierungsmehrheit zu finden. Es geht um die Frage, ob eine Mehrheit überhaupt gefunden werden kann.