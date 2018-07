Ein gewisser F. A. Wurmser war erst sehr spät aus dem Ural wieder vor seine Haustür gespült worden. Zu spät, schien es ihm, um freudig dem Leben und seiner Frau entgegensehen zu können. Elli hatte denn auch fünf elende Jahre hinter sich, wo sie die Somnambule in einer Schaubude kreiert hatte. Wurmser meinte, es ertragen zu können, und verzweifelte erstmals die Gerüchte über die Lebensweise seiner Frau aus allen Ecken der Vorstadt spinnengleich ihn umschnürten, Da schrie er sie an, daß es im Hof widerhallte: „Somnambul – so kann man es auch nennen!“ Elli sagte kein Wort.

Wurmser räumte dann während einer anschließend auf dem Küchenstuhl durchwachten Nacht kurzerhand alle seelischen Schlacken beiseite, und als er morgens ein reines Hemd anzog, fühlte er, daß es in seinem Innern nun genau so weiß aussah. Er wäre nicht verwundert gewesen, wenn neben seinem schmutzigen Hemd ein Häufchen Asche auf dem Fußboden gelegen hätte. Seiner eingeschüchterten Frau verkündete er, daß er nunmehr ganz neu anfangen werde und fortgehe, um Arbeit zu suchen.

Der Liebhaber hieß Willi und war sich noch gar nicht klar, ob er seine Rechte nach der Rückkehr des Ehemannes werde aufgeben müssen. Sie hatten sich hinter der Bude, in der Frau Wurmser die Somnambule spielte, kennengelernt. Durch ihr blasses Gehaben wurde er in eine als äußerst wohltuend empfundene Beschützerrolle gedrängt. Allerdings war er nicht in der Lage gewesen, sie von dem somnambulen Handwerk zu erlösen, denn er hatte seit langem keinen Verdienst mehr.

Als ihr Mann nach drei Tagen immer noch nicht von der Arbeitsuche zurück war, suchte Frau Wurmser Willi auf. Willi gab sich sehr aufgeräumt. Er verfügte seit einer Woche, just dem Tag, da F. A. Wurmser aus dem Ural heimgekommen war, über eine Stellung. Eine Versicherungsgesellschaft hatte ihn als Vertreter für ihre Sterbekasse eingestellt, mit vierwöchiger Probezeit und der Aussicht auf eine anständige Provision.

„Weißt du, ich schaffe das schon“, sagte Willi. Sie hörte seine Bedenken heraus und fragte ziemlich ernüchtert: „Macht es dir denn keinen Spaß?“

„Das schon“, antwortete er. „Nur, daß die Zusammenarbeit mit dem Tod so geschäftsmäßig sein muß, das ist schwierig.“

„Du bist eben zu weich veranlagt, Willi.“