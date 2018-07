Mit 604 Schlaraffia-Matratzen ist Hamburgs Hotel „Reichshof“, 1910 entstanden und im Vorjahr um ein neuzeitliches Stockwerk erweitert, größtes Hotel ganz Westdeutschlands. Es kann für sich in Anspruch nehmen, als erstes Hamburger Hotel die Dampfheizung, die elektrische Beleuchtung und den Fernsprecher eingeführt zu haben. Längst hat es jetzt natürlich auch Anteil an den Segnungen des Fernschreibverkehrs im deutschen und im internationalen Verkehr. Krönung des Kundendienstes dieses vorbildlich geleiteten hamburgischen Hotels mit seiner internationalen Gästeschar aber ist nun ein Fernsehraum, der den deutschen und ausländischen Gästen das Programm des Hamburger Fernseh-Senders vermittelt. hw.

*

Dieser im internationalen Hotelleben fast selbstverständlichen Gästebetreuung sollten so manche Hotels in Westdeutschland schleunigst nacheifern. Schließlich sollte es wohl unmöglich sein, daß in einem Kölner. Hotel (mit durchaus historischem Namen) die WC-Sitzgelegenheit demontiert in einer Ecke steht, in den WC von zwei Hoteletagen dieses kaum von Fachleuten geleiteten Hauses die bewußte Papierrolle vergeblich gesucht werden muß und die gesamte Zimmerbeleuchtung – neben einer Spiegelleuchte – nur aus einem bescheidenen Nachttischlämpchen besteht. Aber selbst im gastfreien Frankfurt kam man erleben, das ein Hotel, versehen mit einen verpflichtenden Namen, dem Fremden ein Zimmer zuweist, in dem verantwortungslose Benutzer Stuhlpolster und Tischdecke mit einem fettreichen Andenken versehen haben, das der .Hotelier nun ungeniert allen Nachfolgern zumutet. Miß das sein? –zke