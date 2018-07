Was Sokrates meinte, als er sterbend seine Schüler mahnte, dem Gott Asklepios einen Hahn zu opfern, was Goethe sich dachte, als er vor dem Verlöschen seines Bewußtseins nach Licht verlangte, darüber sind viele und widersprechende Deutungen aufgestellt worden. Ihnen allen liegt die nicht eben ungereimte Vermutung zugrunde, daß ein großes Leben im Augenblick der Vollendung noch einmal sein innerstes Wesen in einem großen Wort zusammenfassen kann.

Ein ähnlicher Streit ist jüngst über eine der letzten Äußerungen entstanden, die André Gide auf dem Sterbebett tat. Professor Delay, sein Arzt, hat von ihr in der Gide-Gedenknummer der Nouvelle Revue Française berichtet: Kurz vor dem Beginn des langen Todeskampfes habe, am 16. Februar 1951, Gide zu ihm, der allein an seinem Bett stand, den Satz gesprochen: „Es ist der ständige Kampf zwischen dem, was der Verstand einsieht, und dem, was er nicht einsieht.“ (C’est toujours la lutte entre ce qui raisonnable et ce qui ne l’est pas.)

Ein dunkles, mehrdeutiges Wort? Läßt sich eine Sinnesänderung Gides daraus entnehmen? François Mauriac hat das, vom Boden der christlichen Auffassung aus, versucht. „Es ist also nicht sicher“, schreibt Mauriac, „daß Gide im Unglauben gestorben ist“, und er spricht von einem „tragischen Schwanken zwischen Verstand (raison) und Glaube“, von der Möglichkeit, daß die „ewige Barmherzigkeit eine List angewandt hat, um in der letzten Sekunde zu retten, was verloren war.“

Gides nächster literarischer Kamerad und persönlicher Freund, Nobelpreisträger wie er, der Romancier Roger Martin du Gard, hat aus genauester Kenntnis das Wort zu deuten und die schon lebhaft entbrannte Diskussion zu schließen versucht. Er war in Gides letzten Tagen fast ununterbrochen bei ihm und schildert nun im Figaro litteraire den Gemütszustand des Kranken während der letzten lichten Augenblicke:

„Bald sah er uns eindringlich an, nickte mit dem Kopf, als stimme er zu, und murmelte: ‚Es ist gut ... sehr gut...‘ Bald war sein Blick voll zärtlicher Tränen, und der leise Druck seiner Finger auf unseren Händen sagte deutlich: ‚Wieschwer wird es mir, von euch zu gehen...‘ So schwankte er zwischen einer friedlichen, zufriedenen Einsicht in die Naturgesetze und einem stechenden Kummer über den bevorstehenden Abschied; Und für Momente empfand er den Sinn dieses Schwankens: ,Toujours la lutte entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l’est pas.‘“

Die christliche Deutung widerspreche also dem wahren Hergang. „Gide ist im unerschüttertsten, bewußtesten Agnostizismus gestorben – gewiß nicht ohne Bedauern, aber ohne Hoffnung und ohne Erschrecken.“ cel.