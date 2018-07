Männer und Frauen sind gleichberechtigt sagt Artikel 3 des Grundgesetzes, und „das dem Artikel 3 Absatz 2 entgegenstehende Recht bleibt bis zu seiner Anpassung an diese Bestimmung des Grundgesetzes in Kraft, jedoch nicht länger als bis zum 31. März 1953“, sagt Artikel 117. Die Sache fängt also an, dringlich zu werden, wegen des Termins. Als dringlich wird sie außerdem von vielen Leuten, ganz besonders von den Frauenorganisationen, um ihrer selbst willen angesehen. Der Kampf um das Eherecht hat begonnen, vorerst mit Denkschriften. Dabei kann man sagen, daß über den Grundsatz der Gleichberechtigung unter allen vernünftigen Leuten Einigkeit besteht. Eine Anzahl von Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), deren Inhalt erkennen läßt, daß immer nur Männer Gesetzgeber waren, müssen geändert werden. Man wird aber dabei genau darauf zu achten haben, daß nicht wegen, des Mangels einer formellen Gleichberechtigung auch solche Bestimmungen abgeschafft werden, die dem notwendigen Schutz der Frau dienen und selbst von den Männern bisher anerkannt worden sind, die allein die Gesetze machten. Dieser Vorbehalt ist der Grund, daß nur über das Prinzip der Gleichberechtigung, keineswegs aber über die Methode der Verwirklichung Einigkeit herrscht. Denn diese ist eine heikle Frage.

Die Hauptschwierigkeit liegt darin, daß Rechtsgleichheit bis zu einem hohen Grad Gleichheit von Natur voraussetzt. Würden Männer und Frauen physisch, biologisch und geistig gleich sein, dann könnte man die Rechtsgleichheit leicht formulieren. Das ist aber nicht der Fall. Wir leben in einer Gesellschaft, in der achtzig oder neunzig Prozent aller Einkommen von Männern verdient werden, in der es Betätigungen, wie zum Beispiel den Wehrdienst, und Arbeiten gibt, die ihrer Natur nach nur von Männern ausgeführt werden können, wenn die Frauen nicht brutal sowjetisiert werden sollen. Daraus ergeben sich so bedeutende Ungleichheiten, zum Teil zugunsten der Männer, zum Teil zugunsten der Frauen, daß der Versuch, durch Gesetzgebung eine konkrete und formale Gleichheit zu schaffen, fraglich bleiben muß. Höchstes Recht kann hier sehr schnell zum höchsten Unrecht werden. Das sagt nicht, daß die im Grundgesetz vorgeschriebene Anpassung der Eheparagraphen an den Gleichheitsgrundsatz nicht wenigstens als eine Annäherung durchgeführt werden soll. Aber es muß mit Zurückhaltung geschehen und mit Gewissenhaftigkeit, so daß man die Kürze des Termins fast bedauern möchte.

Wir schreiben Januar 1952 und haben nicht viel mehr als eine Anzahl von Denkschriften, eine öffentliche Meinung hat noch kaum angefangen, sich zu entwickeln. Unter den Denkschriften befindet sich eine von Autorität; die Verfasserin ist die Oberlandesgerichtsrätin Dr. Hagemeyer, die sie im Auftrag des Bundesjustizministeriums verfaßt hat. Das Material ist außerordentlich umfangreich. Denn es handelt sich nicht nur um die unmittelbar auf die Ehe bezüglichen Paragraphen, sondern auch um das weite Feld des Erziehungs- und des Güterrechts. Manche Fragen haben allerdings keine echte rechtliche Bedeutung. Daß zum Beispiel die Frau den Namen des Mannes trägt, hat mehr den Charakter einer Ordnungsvorschrift. Gleichwohl schlägt man jetzt vor, daß sie berechtigt sein soll, dem Namen des Mannes ihren Mädchennamen hinzuzufügen und daß auch der Mann beide Namen führen können soll. Sehr viel wesentlicher ist die Frage des Paragraphen 1354 BGB, den Frau Hagemeyer als die „Generalklausel“ der männlichen Vorherrschaft bezeichnet. Dieser Paragraph bestimmt, daß „dem Mann die Entscheidung in allen das gemeinsame eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zusteht, daß er insbesondere Ort und Wohnung bestimmt und daß die Frau verpflichtet ist, der Entscheidung des Mannes Folge zu leisten, wenn sich die Entscheidung nicht als Mißbrauch seines Rechts darstellt“. Hier ist der Grundsatz der Gleichheit von Mann und Frau ganz offensichtlich zugunsten des Mannes verletzt. Infolgedessen schlägt Frau Hagemeyer vor, den Wortlaut wie folgt zu andenn: „In allen das gemeinschaftliche Leben betreffenden Angelegenheiten entscheiden die Gatten gemeinsam. Schon zeigt sich die Schwierigkeit der Gleichheit. Da der Mann in der Mehrzahl aller Fälle für den Unterhalt oder für den überwiegenden Teil des Unterhalts sorgt, so muß er auch den Ort ausfindig machen, wo er ihn verdienen-soll. Was wird aus der Ehe, wenn die Frau nicht zustimmt, den Wohnort dort zu nehmen, wo die Verfdienstmöglichkeiten am günstigsten sind? Wie soll überdies eine „gemeinsame Entscheidung“ zustande kommen, wenn jeder Ehepartner einen anderen Standpunkt hat? Zur demokratischen Abstimmung gehören, zumindest drei, bei zweien hat jeder ein Veto. Es gibt Entscheidungen, zum Beispiel im Interesse der Kinder, die unbedingt getroffen werden müssen. Wie rollen sie zustande kommen, wenn der eine Hüh und der andere Hott sagt und wenn beide dazu berechtigt sind? Diese Schwierigkeit erkennt auch die Denkschrift. Sie stellt daher ein Verfahren der „Ehehilfe“ zur Erwägung. Es soll in Streitigkeiten, die das Zustandekommen einer Entscheidung verhindern, der Vormundschaftsrichter angerufen werden, können, der dann beratend und schlichtend eingreifen soll. Allein auch dieser Vorschlag hat seine großen Schwächen. Was soll aus einer Ehe werden, wenn ihre Konflikte vor fremde Leute gebracht werden? Was soll geschehen, wenn die Eheleute der Beratung keine Folge leisten, die Entscheidung aber dringlich ist? Wird nicht das Bestehen einer solchen Einrichtung alsbald dazu führen, daß streitsüchtige Eheleute anfangen, sich gegenseitig mit dem Vormundschaftsrichter (und der mit seiner Tätigkeit verbundenen Enthüllung privater und privatester Tatbestände) zu drohen? Wird die legale Hinzuziehung staatlicher Instanzen in den Bereich des Privaten nicht die Ehe als Institution verändern und zersetzen? Es könnte sich daher der Vorschlag der „Ehehilfe“ als sehr unzweckmäßig und gefährlich erweisen.

Eine Frage von entscheidender Bedeutung ist die der Unterhaltspflicht. Vom BGB war sie zugunsten der Frau geregelt: „Der Mann hat der Frau nach Maßgabe seiner Lebensstellung, seines Vermögens und seiner Erwerbsfähigkeit Unterhalt zu gewähren. Die Frau hat dem Manne, wenn er außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, den seiner Lebensstellung entsprechenden Unterhalt nach Maßgabe ihres Vermögens und ihrer Erwerbsfähigkeit zu gewähren.“ Auf diesem Gebiet fängt die beabsichtigte Durchführung der Gleichberechtigung an, für die Frau höchst gefährlich zu werden. Denn wie immer man die Gleichheit formulieren mag (Hagemeyer-Vorschlag: „Die Ehegatten sind verpflichtet, nach Kräften zum gemeinsamen Unterhalt beizutragen, die Frau hat das Recht, ihren Beitrag durch Hausarbeit zu leisten“), hier kann das Ergebnis nur eine Verschlechterung der Rechtslage der Frau sein. Dabei entspricht die bisherige Formel des BGB offensichtlich unserer sozialen Wirklichkeit, die zwar in den letzten Jahrzehnten in einer Entwicklung begriffen, aber doch noch nicht grundlegend verändert ist. Da der Mann in den allermeisten Fällen es ist, der in der Lage ist, den Unterhalt zu bezahlen, die Frau dazu aber fast immer nicht imstande ist, so fehlt hier besonders die soziale Gleichheit, auf der eine rechtliche Gleichheit aufgebaut werden könnte.

Die Schwierigkeit einer Lösung der Unterhaltsfrage bei gleichem Recht wird noch deutlicher, wenn es sich um Ehegatten handelt, die getrennt leben. Hier lautet der Vorschlag Hagemeyer: „Leben die Ehegatten getrennt, so ist jeder Ehegatte verpflichtet, dem anderen angemessenen Unterhalt in Form einer Geldrente zu gewähren, sofern dieser sich nicht aus den Einkünften seines Vermögens oder einer ihm nach den Umständen des Falles zuzumutenden Erwerbstätigkeit selbst unterhalten kann, und sofern er selbst ohne Gefährdung seines angemessenen Unterhalts zur Unterhaltsgewährung in der Lage ist. Derjenige Ehegatte, der die Herstellung der ehelichen Gemeinschaft ohne Grund verweigert oder der dem anderen Ehegatten einen Grund zur Verweigerung gegeben hat, ist nicht unterhaltsberechtigt, es sei denn, daß er bei Nichtgewährung von Unterhalt in eine schwere Notlage gerät.“

In der Praxis bedeutet hier die Gleichberechtigung, daß die Frau, die von ihrem Manne getrennt lebt, sofern sie nur arbeitsfähig ist, auf keine Unterhaltszahlung mehr rechnen kann, gleichgültig welcher der beiden Partner an der Trennung schuldig ist. Dies ist eine harte Verschlechterung der Rechtslage der Frau im Vergleich zum Paragraphen 1361 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Damit hört die Ehe aber auf, eine Art Lebensversicherung für die Frau zu sein – was sie freilich auch für den Mann nicht ist und niemals war. So werden viele Frauen dieser Regelung nicht zustimmen. Wie, wenn die Frau nach der Trennung, weil arbeitsfähig, keinen Unterhalt mehr erwarten kann? Sie wird sich vielleicht genötigt sehen, lieber die Ehewidrigkeiten und selbst die Ehebrüche ihres Mannes zu dulden.

Man sieht schon aus diesen Einzelheiten, wie schwierig die Materie ist. Darüber kann man sich nicht mit der Feststellung hinwegsetzen, daß das Eherecht nur für die schlechten Ehen da ist, weil die guten gar keiner Rechtsvorschrift bedürfen. Ein schlechtes Eherecht kann nämlich die schlechten Ehen verschlechtern und die guten gefährden. Und schlecht würde ein solches Recht sein, das sich nicht auf der sozialen Wirklichkeit, sondern auf einem Wunschbild des sozialen Lebens aufbaut. Trotz aller Fortschritte ist die Frau heute noch der weitaus schwächere Partner, und das muß im Eherecht durch Bestimmungen zum Ausdruck kommen, durch die sie mehr geschützt wird.

W. Fredericia.