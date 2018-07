Die Existenz des Berliner Philharmonischen Orchesters, seit dem Kriege stets mehr oder weniger bedrohlich in Frage gestellt, scheint nunmehr endlich durch einen wesentlichen Sicherheitsfaktor gestützt zu sein. So seltsam das auch anmuten mag: im Zeitalter der absurden Überbewertung des interpretierenden Startums wollte sich dieser Jahre das Daseinsrecht selbst einer so hervorragenden Künstlergemeinschaft auf die Dauer nicht durchsetzen, wenn das Orchester nicht mit dem Namen Wilhelm Furtwängler zu identifizieren war. Dieser Tatsache Rechnung tragend, hat der Westberliner Senat keine Anstrengung und kein Opfer gescheut, um die Bedingungen des berühmten Dirigenten für sein Rettungswerk zu erfüllen. Jetzt ist der Vertrag zustande gekommen, wie es heißt, „nach langwierigen Verhandlungen“. Es ist ein Vertrag auf Lebenszeit. Er überträgt Furtwängler die künstlerische Oberleitung und „Betreuung“ (?) der Philharmoniker und verpflichtet ihn zu 17 Konzerten jährlich. Nicht ganz klar ist, was man sich (wenn die Meldung richtig formuliert ist) darunter vorstellen soll, daß dem Dirigenten „bei etwaiger Aufgabe seiner Berufstätigkeit“ ein Ehrensold „sowie Sicherung seiner Erben“ zugestanden sei. Nach diesem Wortlaut müßte man auf außergewöhnlich weitgehende Verhaltensfreiheit auf der einen Seite und außergewöhnlich weitgehende Verpflichtungen auf der anderen schließen. (Furtwängler hat schon vor Jahren davon gesprochen, sich in absehbarer Zeit ganz auf seine kompositorische Arbeit zurückziehen zu wollen ...)

Man kann es sich schon denken, daß um diesen Vertrag „langwierig“ gerungen wurde. Möge er sich gleich dauerhaft für beide Teile salvierend auswirken. w–h