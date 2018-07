Gut Ding will Weile haben! Von dem jetzt verkündeten Gesetz zur Änderung des Gewerbesteuerrechts vom 27. Dezember 1951 kann man das wahrlich sagen. Das Gesetz hat einen langen dornenvollen Weg hinter sich. Mehr als anderthalb Jahre waren nötig, um es zur Verkündungsreife zu bringen. Das hat leider zur Folge, das die Gewerbesteuerveranlagung 1950 nicht gleichzeitig mit der Veranlagung zur Einkommen- und Körperschaftsteuer erfolgen kann. Die Veranlagungen für 1950 haben nämlich inzwischen begonnen, und ehe die erforderlichen Durchführungsverordnungen und Richtlinien zum Gewerbesteuergesetz ergangen sein werden, dürfte der größte Teil der Einkommensteuerveranlagungen bewältigt sein. Das bedeutet bei den Finanzämtern einen zweiten Arbeitsgang. Und das zu einer Zeit, in der die Investitionshilfe und (nach menschlichem Ermessen) auch der Lastenausgleich auf die Finanzämter zukommen!

Dies zum Technischen. Im übrigen kann man wohl sagen, daß es ein „gut Ding“ geworden ist. Auch wenn viele der kommunalen Interessen nicht berücksichtigt werden konnten, ist das Gesetz eine positive Leistung in jeder Hinsicht. Was man von dem Einkommensteuer-Änderungsgesetz 1951 trotz seines etwas anmaßenden Titels nicht sagen konnte, trifft in vieler Hinsicht für das neue Gewerbesteuergesetz zu: Es dient der Vereinfachung. Das kommt am stärksten zum Ausdruck in der vom Bundesfinanzministerium gegen mancherlei Widerstände der Gemeinden schließlich doch durchgesetzten reinen Gegenwartsbesteuerung. Während bisher nach dem Gesetz die Gewerbesteuer für ein Rechnungsjahr zu erheben war, ist sie jetzt für ein Kalenderjahr zu erheben. Bemessungsgrundlage ist ebenfalls der Ertrag des Kalenderjahres. Erhebungszeitraum und Bemessungszeitraum decken sich also nun. Zwar gilt dies schon seit 1943: aber nur auf Grund der Gewerbesteuer-Vereinfachungsverordnungen, die für die Kriegsdauer erlassen, also befristet waren. Nunmehr bestehen insoweit keine Unterschiede mehr zwischen der Veranlagung zur Gewerbesteuer und zur Einkommen- und Körperschaftsteuer. Das ist ein Fortschritt, auch wenn viele Gemeinden glauben, wegen des abweichenden Rechnungsjahres haushaltsmäßig vor unüberwindlichen Schwierigkeiten zu stehen. Was sieben Jahre möglich war, sollte in der Zukunft nicht unlösbar sein.

Die Gewerbesteuervereinfachungsverordnungen der Kriegszeit werden samt und sonders aufgehoben. Aber auch hier zeigt sich, daß man aus der vereinfachten Praxis des Krieges eine Menge gelernt hat. Die bewährten Vorschriften dieser Verordnungen sind durchweg übernommen worden.

Es gibt natürlich auch Dinge in diesem Gesetz, die zunächst etwas verwirrend erscheinen mögen. So z. B. wenn die Vorschriften über die Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen zum Gewerbeertrag so geändert worden sind, daß die Wünsche bestimmter Gemeinden annähernd erfüllt werden. Aber die Zahl dieser Fälle ist so gering, daß sie keine wesentliche Belastung des Gewerbesteuerrechts gegenüber den sonstigen Vereinfachungseffekten bedeuten können. Interessant ist, daß sich die Vorstellungen des „Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft“ über die gewerbesteuerliche Behandlung von Spenden zu wissenschaftlichen Zwecken durchgesetzt haben. Während nach dem Gesetz grundsätzlich alle Spenden dem Gewinn von Körperschaften wieder hinzugerechnet werden, gehören Spenden für wissenschaftliche Zwecke in Zukunft nicht zum steuerpflichtigen Gewerbeertrag. Um die Gleichstellung mit natürlichen Personen und Personengesellschaften zu erzielen, werden derartige Spenden bei diesen Steuerpflichtigen sogar in Zukunft vom maßgeblichen Gewinn abgezogen. Spenden für wissenschaftliche Zwecke kosten in Zukunft also keine Gewerbesteuer mehr. Das ist ausgesprochen fortschrittlich.

Diesen Positiva gegenüber ist die Einführung einer Mindeststeuer für diejenigen Gewerbetreibenden, die mangels ausreichenden Ertrags oder Gewerbekapitals eine Gewerbesteuer sonst nicht zu zahlen hätten, mit einiger Skepsis aufzunehmen. Man war allerdings vorsichtig genug, den Gemeinden nur eine Ermächtigung, zur Erhebung einer solchen Mindeststeuer zu geben, nicht aber sie bindend zu ihrer Erhebung zu verpflichten. Der damit verbundene Arbeitsaufwand, bei einem Höchstsatz von 12 DM jährlich, wird wohl die Gemeinden sehr schnell davon überzeugen, daß es billiger ist, keine Mindeststeuer zu ‚erheben.

Die problematische Lohnsummensteuer ist bestehen geblieben. Sie ist sogar in einigen Punkten verschärft worden. Ganz ist sie offenbar nicht zu entbehren. Es bleibt nur zu hoffen, daß die oft angeprangerten Auswüchse dieser Besteuerungsform durch eine sorgfältige Zustimmungspraxis der Länder tunlichst eingeengt werden.

Die Abrechnung der Vorauszahlungen für die RM-Erhebungszeiträume wird im Gesetz gleichfalls so geregelt, daß man das Kompliment der Vereinfachung wiederholen darf. – Die neuen Vorschriften selbst gelten im allgemeinen erstmals für 1950, mit Ausnahme einiger bestimmter Vorschriften, die wegen der Auswirkungen auf laufende Verträge erst ab 1951 gelten. Insgesamt muß man also dem Bundesfinanzministerium gute und saubere Arbeit bescheinigen. B-l.