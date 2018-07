Das Wort "Remilitarisierung", ein irreführender, falscher Begriff für eine offenbar notwendige Sache, ist erfreulicherweise, nachdem es ja auch Schaden genug angerichtet hatte, aus der öffentlichen Diskussion nahezu verschwunden. Man spricht jetzt, sachlich korrekt, von einem "deutschen Verteidigungsbeitrag". Freilich hat mit dem Wandel in der Formulierung die Sache selber noch nicht viel an Popularität gewonnen. Daß eine (unbewaffnete) Neutralität nicht möglich wäre (erst recht nicht die mitunter als Wunschziel hingestellte bewaffnete Neutralität), und daß der Verteidigungsbeitrag nicht den Krieg bringen, sondern ja gerade den Frieden erhalten soll: das wird mehr und mehr eingesehen. Aber sehr tief sitzt noch immer die Besorgnis, daß "die Sache" (der Verteidigungsbeitrag also, oder "die Aufrüstung", wie man der Kürze halber wohl auch sagen darf) im Technischen falsch angefaßt werde und deshalb im Politischen schief laufen könnte. Weil diese Besorgnis so weit verbreitet ist, und weil die wenigen Männer, die – vor allem in der Dienststelle Blank – "an der Sache" arbeiten, ihre Kenntnis der internen Überlegung gen aus mancherlei Gründen noch nicht positivwerbend zur Geltung bringen können: deshalb ist bei uns eigentlich niemand vorhanden, der aus voller, ehrlicher, innerer Überzeugung heraus für die Sache des Wehrbeitrags eintreten und daraufhin den Mann auf der Straße oder in der Fabrik recht "ansprechen" könnte – oder auch die Mutter, die ihre Jungens demnächst wieder in die Kaserne, "zum Kommiß", schicken soll ...

Aber vielleicht wird es in Zukunft gar keine Kasernen mehr geben – vielleicht übernehmen wir das amerikanische System der Camps, der Ausbildungslager, bei dem für jede Division (oder jedes groupement, wie der neue Fachausdruck lautet) "Barackendörfer" rund um einen Übungsplatz geschaffen werden. Und warum sollten es die Fachleute nicht fertigbringen können, den gesamten Ausbildungsbetrieb so modern, so grundstürzend-revolutionierend auszugestalten, daß jede Spur von Drill vermieden wird, und der gefürchtete "Kommißbetrieb" gar nicht erst wieder aufkommen kann? Gerade weil wir von Grund auf neu bauen müssen, unbelastet durch irgendwelche Traditionen, aber damit auch frei von dem alten Schlendrian, der den "bewährten alten Formen" wie Patina anhaftet: gerade deshalb können wir den Typ des "Soldaten von morgen" schaffen, in einer Ausbildung nach neuzeitlichen pädagogischen Grundsätzen, wobei an die Einsicht, den guten Willen und den sportlichen Geist der "Männer" appelliert wird. Das heißt also: kein Drill, kein "Schleifen", kein "Exerzieren" als Einübung bloßer Formen, nichts Parademäßiges mehr – und kein "Kadavergehorsam". Alles, was sonst noch zum Kommißbetrieb gehört, kann nicht nur leichten Herzens über Bord geworfen werden, sondern muß verschwinden, weil es menschlich, sozial, politisch nicht mehr ins Bild unserer Zeit paßt und noch dazu einen völlig unnützen, ja gefährlichen Ballast für die moderne Schulung im Wafferihandwerk darstellt.

Es wird also keine "Anrede in der dritten Person" mehr geben, keine Grußpflicht außerhalb des Dienstes (ausgenommen vielleicht gegenüber den direkten Vorgesetzten), keinen Uniformzwang in der Freizeit und auf Urlaub. Weiterhin muß sorgfältig geprüft werden, was an Disziplinar- und sonstigem Militär-Strafrecht wieder aufleben kann, was hiervon endgültig abzuschreiben ist. Und wie niemand daran denken wird, etwa die Offiziersdegen wieder einzuführen, so wird auch die Vorstellung fallen, dem Offizierkorps komme eine "gesellschaftliche Sonderstellung" zu, oder es müsse für seine Angehörigen ein besonderer Ehrenkodex gelten. Daß der "leutselige" Offizier ebenso der Vergangenheit angehört, wie seine Entsprechung, nämlich der (knechtselige) "Untergebene", bedarf eigentlich keiner Erwähnung. Auch wird in dem echten team-work, das von einer modernen Truppe (und das heißt: einer vollmotorisierten, technisch hochqualifizierten Truppe!) zu leisten ist, der längerdienende Spezialist des "Stammpersonals" ganz anders zur Geltung kommen, als der Korporal alten Stils, der "Zwölfender" ... Das sind, teilweise in wörtlicher Wiedergabe, einige der Ergebnisse, die auf einer Weinheimer Arbeitstagung (unter dem Stichwort "Bürger und Landesverteidigung") vom Institut zur Förderung öffentlicher Angelegenheiten in Referat und Diskussion entwickelt worden sind.

Forderungen und Feststellungen dieser Art ergeben sich sozusagen von selber, sofern man sich dazu bekennt und entschließt, den Aufbau einer künftigen deutschen Wehrmacht allein unter das Gesetz der Sache zu stellen. Sofern man also bereit ist, alles Beiwerk, alle Eitelkeiten und Nebenzwecke beiseite zu schieben ... auch hier gilt, daß die wahre Kunst im Weglassen besteht. Eine auf die sachlichen Notwendigkeiten – und nur auf diese – abgestellte, handwerksmäßig sauber ausgefeilte Organisation wird zwar ihre Eigengesetzlichkeiten entwickeln und ein Eigenleben haben, aber nicht, wie es vielfach bei uns befürchtet wird, nach Art der Reichswehr (seit der Ära v. Seeckt) in einer selbstgewollten Isolierung ein politisches Sonderdasein führen. Auch sollte man nicht besorgen, daß ("eines Tages...") eine Wehrmacht von bestimmter soziologischer und damit auch politischer Prägung "geschaffen" sein könnte: nämlich über ein Offizierkorps, das sich ganz überwiegend aus Angehörigen jener Schicht zusammensetzt, die man als die "Enterbten des Schicksals" bezeichnet. Die Gefahr, daß eine Art negativer Selektion erfolgt, wenn einmal die Kadres aufgestellt werden, ist natürlich "da". Aber: sie ist auch erkannt, keiner der Verantwortlichen könnte je die Binsenwahrheit übersehen, daß es entscheidend auf die richtige Auswahl der Führer aller Grade ankommt. Wenn das "Sieb" hierfür nur engmaschig genug gehalten ist, wenn es richtig (und von rechter Hand) angesetzt wird, dann läßt sich die Aufgabe gewiß lösen.