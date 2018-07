Frankreichs Nationalversammlung hat beschlossen, dem verstorbenen General de Lattre de Tassigny die Ehre eines Staatsbegräbnisses zuzubilligen und ihm nachträglich die Marschallwürde zu verleihen. General de Lattre wohnte als Zeuge der Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde am 8. Mai 1945 in Berlin-Karlshorst bei. Er hat, wie erst jetzt bekannt wird, darüber berichtet: „Niemand erwartete mich. Ich verbrachte die erste Nacht in einer Ruine auf einer Matratze zu ebener Erde. Ein sowjetischer Soldat lieh mir seinen Mantel als Decke. Als ich erreicht hatte, der Zeremonie beiwohnen und meinen Namen, unter die Kapitulationsurkunde setzen zu können, bemerkte ich, daß keine französische Fahne den Saal schmückte. Die Zeit drängte. Aus einem weißen Bettuch, einem Stück Nazifahne und dem Overall eines englischen Fliegers nähte eine Rotarmistin eine Fahne. Leider hatte sie in ihrer Unkenntnis die Streifen horizontal aneinandergenäht. Alles mußte neu gemacht werden. Mit viel Draht befestigte ich selbst, auf einer Leiter stehend, die Trikolore neben den amerikanischen, englischen und sowjetischen Fahnen. Als Keitel, der von meiner Anwesenheit nichts wußte, mich an dem Tisch der Sieger bemerkte, konnte er seine ohnmächtige Wut nicht verbergen...“ B.