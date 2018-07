Von Architekt Dipl.-Ing. Wilhelm Spaeth (München) wird uns geschrieben: „In Ihrem Artikel ‚Bauen könnte billiger sein, wenn...‘ (,Zeit‘ vom 6. Dezember) interessierte mich besonders die Erwähnung der sogenannten Ringbildungen der Großfirmen in der Bauindustrie. Ob sich der Leserkreis eine richtige Vorstellung von den verheerenden Auswirkungen dieser Korruptionserscheinungen auf unser gesamtes Wirtschaftsleben macht?“

Was ist unter „Ringbildung“ zu verstehen? Findet z. B. eine Ausschreibung eines großen Bauprojektes statt, so sind die großen Firmen, die sich zu einem Ring zusammengeschlossen haben, meldepflichtig, d. h., sie müssen, wenn sie sich an der Ausschreibung beteiligen wollen, ihrer Wirtschaftsgruppe Meldung erstatten. Die Vertreter der Firmen setzen sich unter dem Vorwand zusammen, lediglich technische Fragen des Bauprojektes zu klären. In Wirklichkeit ist der Hauptpunkt der Besprechung die Preisbildung. Sollte die Wirtschaftsgruppe bestreiten, etwas mit diesen Besprechungen zu tun zu haben, so genügt die Tatsache, daß die Verhandlungen in ihren eigenen Räumen, auf ihre Einladung hin und unter Beteiligung ihrer Herren stattfindet. Nach einem ganz bestimmten System wird festgelegt, welche Firma oder welche Firmengruppe den niedrigsten Preis abzugeben hat. Diese gilt dann von den übrigen Firmen als „geschützt“, wie der Fachausdruck lautet. Für diesen „Schutz“ erhalten die nicht zum Zuge kommenden Firmen eine Entschädigung in irgendeiner Form, wie folgendes Beispiel aus letzter Zeit zeigt:

Bei Vergabe von Flugplätzen im Westen haben zwölf aufgeforderte Firmen sich in drei Arbeitsgemeinschaften zu je vier Firmen zusammengeschlossen und vereinbart, daß bei dem ersten Flugplatz die eine, beim zweiten die andere und beim dritten die letzte Gruppe durch entsprechende Preisbildung den Auftrag erhielt. Auf die durchaus auskömmlichen Preise wurden 30 v. H. aufgeschlagen zu Lasten des Bauherrn, d. h. also des Staates, des Steuerzahlers. „Man begründet diesen Aufschlag mit einem in der Durchführung des Bauvorhabens liegenden etwaigen Risiko. Als ob dieses Risiko nicht von jeder Firma, auch von den sogenannten Outsidern, die sich an der Ringbildung nicht beteiligen, getragen werden müßte! Diese Outsider, die keine Verpflichtung anderen Firmen gegenüber haben und daher billiger anbieten können, stören solche Ringbildungen naturgemäß empfindlich. Daher versucht man, die Behörden als Auftraggeber zu beeinflussen, nur beschränkt, also nur die ringgebundenen Firmen aufzufordern, mit der Begründung, nur diese seien leistungsfähig. Aber jeder Fachmann weiß, daß sich auch unter den Outsidern solche befinden, die infolge ihres modernen Geräteparkes und ihres geschulten Personals sehr wohl in der Lage sind, zu angemessenen Preisen die Aufträge absolut einwandfrei durchzuführen.

Ich nehme an, daß die Behörden durch Ihren Artikel hellhörig geworden sind und im Interesse der Steuerzahler in erster Linie öffentlich ausschreiben werden. Nur dann ist jeder leistungsfähigen Firma Gelegenheit gegeben, sich im freien Wettbewerb zu beteiligen und auf das Preisniveau regulierend einzuwirken. Das ist nicht nur vom Standpunkt der leistungsfähigen mittleren Firmen, unter denen sich besonders viele Flüchtlingsfirmen befinden, notwendig, sondern vor allem im Interesse der Steuerzahler, die einen Anspruch darauf haben, daß gerade bei den öffentlichen Großbauten so billig und angemessen gebaut wird, wie möglich.

Ich beurteile, diese Sache nur vom moralischen und wirtschaftlichen Standpunkt aus. Ganz abgesehen davon aber stellen nicht nur die alliierten Kontrollgesetze, sondern auch das in der Ausarbeitung befindliche deutsche Kartellgesetz derartige Erscheinungen unter schwere Strafe.