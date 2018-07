Inhalt Seite 1 — Sind die Baupreise wirklich überhöht? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Aufsatz "Bauen könnte billiger sein, wenn ..." (erschienen in Nr. 49 vom 6. Dezember) hat uns eine Fülle von Zuschriften (aus "beiden Lagern") eingebracht. Wir veröffentlichen zunächst eine Stellungnahme, die uns vom Geschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie in Bonn zugegangen ist, und außerdem dann den "Leserbrief" eines Münchner Architekten, in dem der Tatbestand der "Ringbildung" in einer auch für den nichtbranchekundigen Leser verständlichen Ausführlichkeit dargestellt wird.

Zu dem Artikel "Bauen könnte billiger sein, wenn ..." ist zunächst zu sagen, daß die Lohnkosten von Mitte 1950 bis Mitte 1951 um 20 v. H. (nicht nur um 12 bis 14 v. H., wie angegeben) und die Materialkosten nicht "nur geringfügig", sondern um insgesamt 21 v. H. gestiegen sind. Auch die Regel, daß die Baukosten zu etwa je einem Drittel auf Lohnkosten, Stoffkosten und Regiekosten entfielen, trifft nicht mehr zu. Dazu muß klargestellt sein, was unter dem antiquierten Sammelbegriff "Regiekosten" überhaupt verstanden wird. Wenn man Lohnkosten und Materialkosten ausscheidet, so verbleiben die Gemeinkosten der Baustelle und die allgemeinen Geschäftskosten. Sie sind aber nur zu ganz unbedeutenden Teilen "fixe Kosten". Denn zu den Gemeinkosten der Baustelle gehören insbesondere die Kosten der Baustelleneinrichtung und -räumung, der Verhaltung und Reparatur der Maschinen, Geräte, Gerüste, die Kosten der Hilfs- und Reparaturstoffe, Kleingeräte und Werkzeuge, die Hilfslöhne, Reparaturlöhne und Baustellengehälter einschließlich der sozialen Aufwendungen. Alle diese Kosten sind nicht fixe Kosten, sondern veränderlich mit der Art und Größe der Baustelle sowie mit der Veränderung der Löhne und Preise. – Unter den allgemeinen Geschäftskosten sind als "fixe Kosten" lediglich die Kosten der Grundstücke, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, zentralen Werkstätten usw. anzusehen, während Löhne und Gehälter, Büroaufwendungen usw. mit dem allgemeinen Lohn- und Preisniveau veränderlich sind.

Nach einer Statistik der Landespreisbildungsstellen ist das Verhältnis zwischen Löhnen, Stoffen und "Regiekosten" etwa 1:2:1 und nicht 1:1:1.

Die Umsatzsteigerung in der Bauindustrie kann nicht unter Mehrausnutzung feststehender Anlagen bei entsprechender Senkung der auf das Einzelprodukt entfallenden "fixen Kosten" durchgeführt werden. Im Gegenteil: Für jeden neuen Auftrag muß im Gegensatz zu stationären Fabrikbetrieben die Produktionsstätte neu aufgebaut werden, und die Baustelleneinrichtung ist mit allen Maschinen und Geräten neu zu erstellen.

*

Es gibt allerdings noch Rationalisierungsmaßnahmen, die zu einer Senkung der Baukosten führen können. Sie liegen freilich überwiegend im Einflußbereich des Bauauftraggebers, so etwa (nach Angaben der Bundes-Baukostenkonferenz): die Schaffung von Großbaustellen an Stelle einer Vielzahl kleiner, die Abstellung der Bauplanung und der Entwürfe auf die bestehenden Normen; den Übergang von im Materialverbrauch teueren auf billigere, aber gleichwertige Konstruktionen, und vor allem Maßnahmen, die dem Unternehmer rechtzeitige Dispositionen für eine gleichmäßige vorausschätzbare Beschäftigung ermöglichen.

Selbstverständlich bietet der Großeinsatz moderner Maschinen und Geräte die besten Möglichkeiten einer Rationalisierung. Aber ihre Beschaffung setzt Erlöse voraus, die Abschreibungen ermöglichen, und ferner: daß laufend mit Aufträgen gerechnet werden kann, die ihre Amortisation erlauben. Das aber ist nicht der Fall, und hier liegt die Wurzel des Übels. Angesichts der schwankenden Auftragslage, die zum großen Teil von den öffentlichen Haushalten abhängt, muß bei jeder Modernisierung des Betriebes besonders vorsichtig überlegt werden, ob ausreichende Einsatzmöglichkeiten bestehen. Der Bauunternehmer kann kein eigenes Produktionsprogramm aufstellen, sondern ist meistens von dem Zufall einer Auftragserteilung abhängig, die sich nicht nach der angebotenen Leistung, senden nach dem niedrigsten Preis richtet.