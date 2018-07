Die oben wiedergegebene Stellungnahme des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie bedarf wohl in einigen Punkten der Ergänzung. Freilich ist es schwer, eine wirkliche Diskussion zu führen, wenn keine Klarheit über gewisse Grundbegriffe besteht. Dabei geht es insbesondere um den Begriff der fixen Kosten, der ja nach dem in der Betriebswirtschaft üblichen Sprachgebrauch das Gegenstück zu den variablen Kosten darstellt, also zu denjenigen Kostenelementen, die entsprechend dem jeweiligen Produktionsumfang ansteigen (oder absinken) – und sich damit (etwa ...) proportional zu den Umsätzen verändern. Wenn unser Gesprächspartner nun aber den Begriff der fixen Kosten mit dem der stabilen Kostenelemente durcheinanderbringt und fixe Kosten nicht „als solche“ Anerkennen will, weil sie – wie Löhne, Gehälter, Büroaufwendungen – zeitweilig ansteigen, dann ist eben eine Verständigung kaum möglich.

Offenbar sind unsere Darlegungen weitgehend mißverstanden worden. Sie richteten sich ja primär gegen die überhöhten Kosten innerhalb der Baubetriebe (und nur sekundär gegen die auch deshalb überhöhten Preisforderungen für Bauleistungen). Mit dem Hinweis auf die indexmäßige Entwicklung bei den einzelnen Kostenelementen ist unsere Kritik also gar nicht zu widerlegen, weil sich ja die effektiven Preisforderungen (und Preise) gar nicht auf diesen Indexzahlen aufbauen. Das wird besonders deutlich, wenn man einmal feststellt, daß die Indizes für Baustoffe und für Löhne im 1. Halbjahr 1951 um 6 und 12 v. H. gestiegen sind, und daß in der Zeitspanne April bis Juli eigentlich nur die (bisher stabil gebliebenen) Löhne merklich „angezogen“ haben – um die vollen 12 v. H. nämlich –, während für die gleiche Zeit die Verteuerung der Baustoffe indexmäßig bei 21 v. H. liegt. Dabei sind doch in diesen Monaten die effektiven (geforderten und abgerechneten) Preise für Bauleistungen weit stärker gestiegen, als es nach den Indizes gerechtfertigt gewesen wäre! Und wenn die Bauindustrie nun (neuerdings) wieder die Anerkennung einer „Lohn- und Materialgleitklausel“ für alle Aufträge fordert, so wird das Bedenkliche ihrer Kalkulationsmethoden vollends deutlich ...

Sobald man die Stellungnahme des Hauptverbandes einmal kritisch auf ihre innere Logik hin prüft, kann man sich des Eindruckes nicht ganz erwehren, als ob dort die eigentlichen Ursachen der Kostenüberteuerung noch gar nicht erkannt seien. Man klagt über den Auftragsmangel und zugleich darüber, daß moderne Maschinen und Geräte noch nicht im erforderlichen Maße beschafft werden konnten – aber es fehlt nun offenbar an der Erkenntnis, daß die Situation beim Vorhandensein eines größeren Maschinen- und Geräteparkes, für den keine ausreichenden Beschäftigungs- und damit auch Abschreibungsmöglichkeiten gegeben wären, erst recht unglücklich sein müßte. Dann wäre ja eine echte Übersetzung der Kapazitäten gegeben ... Daß die Verhältnisse heute, obwohl die meisten Großfirmen ihren technischen Apparat noch nicht wieder haben ergänzen und modernisieren können, bereits als „übersetzt“ empfunden werden, zeigt ja wohl deutlich, daß der vorhandene kaufmännische und verwaltungsmäßige Apparat überdimensioniert ist – und daß, mit dem „Büro“,“also auch die Regiekosten als überdimensioniert gelten müssen. Anders gesagt: der ständige Apparate ist relativ (im Verhältnis zum Umsatz) groß und teuer; die fixen Kosten sind überhöht; man bemüht sich zwar um die technische, aber nicht genügend um die organisatorische (innerbetriebliche) Rationalisierung. Die „goldene Regel“, die uns entgegengehalten wird, wonach die Regiekosten 25 v. H. der Gesamtkosten ausmachen sollen (Stoffkosten 50 v. H., und Löhne die restlichen 25 v. H.) gilt doch wohl nur bei einer jetzt eben nicht vorliegenden Annäherung an den Stand der Vollbeschäftigung eines Betriebs.

Als Ausweg aus dieser Situation wird nun offenbar versucht, schnell Geld zu verdienen: mit. überhöhten Forderungen, auf die jetzt aber die präsumtive Kundschaft weitgehend sauer reagiert, und selbst mit den etwas robusten Methoden der Ringbildung. Aber diese stoßen nun freilich zunehmends auf Ablehnung. So ist neuerdings der Finanzminister für Niedersachsen (durchaus im Sinne unserer ersten Darstellung) gegen die Ringbildung vorgegangen, die dort, bei der Vergebung eines größeren Bauauftrages, einwandfrei festgestellt werden konnte (und auch von den beteiligten Firmen durchaus nicht bestritten wurde). Es ist zu hoffen, daß dies Beispiel aus Niedersachsen auch anderwärts im Bundesgebiet Schule machen wird. Erwin Topf