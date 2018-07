Wer den Bericht der Handelskammer Hamburg „über das Jahr 1951“ mit seinen rund 260 Seiten durchstudiert oder auch nur durchblättert hat, wird die Fülle des Gebotenen ebenso rühmen, wie die prägnante Darstellung der wirtschaftlichen Fakten und die wohlfundierten, maßvoll vorgetragenen Urteile zu wirtschaftspolitischen Problemen. Zugleich ist der Bericht, „wie aus einem Guß“ gestaltet, eine Meisterleistung auf dem Gebiet der Kunst, einen komplexen Stoff so klar und gleichsam organisch zu gliedern, daß jeder einzelne Punkt im rechten Zusammenhang behandelt wird, textliche Verweisungen fast völlig vermieden werden konnten, und dem Leser jede Wiederholung erspart bleibt. Der zeitweise wirklich dramatische Ablauf des wirtschaftlichen Geschehens im vergangenen Jahr ist hier – offenbar „gewollt“, absichtlich also – par distance betrachtet und kommentiert, ohne daß die Darstellung dabei nun etwa farblosblaß geworden wäre. Dafür mag ein Beispiel sprechen. „In wohltuendem Gegensatz, so heißt es (unter dem Stichwort „Steuerliche Förderung der Ausfuhr“) zu dem allgemeinen Trend der Steuerverschärfung steht das Gesetz ... vom 29. Juni 1951. Die Beratungen über ein solches Gesetz der steuerlichen Ausfuhrförderung reichen in eine Zeit zurück, in der der deutsche Export nur die Hälfte des Importbedarfs deckte, und der Bundesfinanzminister steuerliche Erleichterungen vorschlagen konnte. Die seitdem eingetretene Veränderung der Verhältnisse hatte die Bedenken gegen das Gesetz – sowohl die wirtschaftspolitischer und fiskalischer als auch die steuersystematischer Art – verschärft. Diese Bedenken wurden jedoch überwunden durch die nach wie vor gültigen Erwägungen, daß die weitere Exportsteigerung eine Lebensfrage ist, und daß eine steuerliche Erleichterung nicht nur als Anreiz nützlich ist, sondern vielfach erst die Voraussetzung für eine Exportsteigerung schafft, indem sie die umsatzsteuerliche Vorbelastung ausgleicht und eine notwendige Kapitalbildung ermöglicht. Unter diesen Umständen kann das Gesetz als ein großzügiger und zweckmäßiger Versuch angesprochen werden. Die Praxis wird erweisen, ob und inwieweit seine Konzeption richtig ist, und seine Ziele ohne anderweitige Nachteile erreicht werden.“

Weiter heißt es hierzu: „Dabei soll freilich nicht die Problematik eines solchen Sondergesetzes verschwiegen werden. Sie liegt vor allem darin, daß jede Begünstigung eines Tatbestandes die Berufung auf einen ähnlich gelagerten und gleich zu behandelnden auslöst, und daß Abgrenzung und Nachweis der “begünstigten Tatbestände zu einer weiteren erheblichen Komplizierung des Steuerrechts führen. Von Hamburg aus war ferner besonders darauf zu achten, daß die Begünstigungen für den Fabrikanten bei unmittelbarem und mittelbarem Export die gleichen sind, und nicht zu Konkurrenzverschiebungen führen. Das letztere ist im wesentlichen gelungen. Die steuerrechtliche Komplizierung dagegen, mit den leidigen damit zusammenhängenden „Zweifelsfragen“ ist infolge der verwirrenden Gesetzesformulierung unnötig groß.“

Damit ist also schon das Stichwort gegeben, das an anderer Stelle des Berichtes auch ausgesprochen wird: jede kasuistische Regelung im Gesetz, wie sie aus Gründen der Gerechtigkeit (besonders auf steuerlichem Gebiet) verlangt werden muß und stets auch gefordert wird, bringt eben einen zusätzlichen Aufwand an „Vervaltungsarbeit“ und zwar nicht nur in der Verwaltung selbst (was dann also gewöhnlich zu schleppender Erledigung der einzelner Verwaltungsakte, zu Klagen der Wirtschaft über Zeitverluste und „bürokratische Kleinigkeitskrämerei“ führt), sondern auch in den Unternehmungen, in die zunehmends immer mehr an „indirektem Verwaltungsaufwand“ hinein-verlagert wird. All das kostet Zeit und Geld... aber je höher die Steuerbelastung im ganzen und die Steuersätze im einzelnen sind (Beispiel Umsatzsteuer!), um so stärker ist ihre (meist) ungewollte indirekte Wirkung im Sinne einer Modifikation der Wettbewerbsverhältnisse – und um so lebhafter wird die kasuistische Regelung gefordert, um nun wieder den „gerechten Ausgleich“ zu schaffen ... Das also ist die Crux, um die man dabei nicht herumkommt. Wer also (wie es auch der Bericht der Hamburger Kammer, im Abschnitt „Der öffentliche Haushalt“, tut) „Einsparungen“ in der öffentlichen Verwaltung durch „Sparsamkeit und Rationalisierung“ fordert, sollte sich darüber klar sein, daß dies eben nur dann erreichbar ist, wenn man den Aufgabenbereich der öffentlichen Hand nicht immer noch erweitert, sondern ganz planmäßig einschränkt: je mehr Aufgaben man der öffentlichen Hand zuweist, um so mehr Ausgaben entstehen dort. Dabei sind die personellen Mehrausgaben, durch Schaffung neuer Planstellen für Beamte, die man zur Bewältigung des vermehrten Arbeitspensums braucht, noch nicht einmal das Schlimmste ... viel mehr schlagen die Belastungen zu Buch, die sich aus der Erweiterung des Sachbereichs der Verwaltung ergeben.

Bei den Vorarbeiten zur Steuerreform, die nun angelaufen sind, sollte man diese Seite der Angelegenheit immer vor Augen haben: also die Tatsache, daß eine hohe Steuerlast zwangsläufig zu einem vielgestaltigen und „in sich“ komplizierten, weil kasuistische, Regelungen erforderlich machenden Steuersystem führt, und daß deshalb nun wieder der direkte und der in die Betriebe „verlagerte“ Verwaltungsaufwand steigen muß. – Ein abschreckendes Beispiel dafür, wie durch das Streben nach „gerechten“ Lösungen die Gesetzesmaterie immer komplizierter und die Regelung zeitlich immer weiter hinausgeschoben wird, bietet ja das Schicksal des Lastenausgleichs. Offenbar ist die „absolute“ Gerechtigkeit in diesen Dingen ja doch nur ein Phantom, dem man vergeblich nachjagt Es wird also nötig sein, daß die öffentliche Kritik sich dieser Fragen mehr als bisher annimmt und das Parlament dazu zwingt, es einmal mit einer anderen Gesetzestechnik zu versuchen: Abkehr von den kasuistischen Rege-– jungen – Übergang zum Prinzip der „Richtlinien“, die der Verwaltung einen vernünftigen Ermessungsspielraum geben, damit sie den Grundsatz der steuerlichen Gerechtigkeit praktisch zur Geltung bringen kann, durch freiere sinngemäße Auslegung der Bestimmungen, anstatt eng an den Buchstaben gebunden und damit zu formalistischen Entscheidungen gezwungen zu sein, die neue Ungerechtigkeiten ergeben.

Freilich wird man bei einem solchen Vorgehen wohl mehr als bisher auf das Urteil und die Mitwirkung von Organen der wirtschaftlichen Selbstverwaltung angewiesen sein, als bisher... Aber das ist ja wohl in Kauf zu nehmen. Nach den Leistungen der echten Selbstverwaltungskörperschaften – die heute in unserem von der staatlichen und kommunalen Bürokratie weitgehend monopolisierten „Verwaltungsapparat“ nur noch spärlich vorhanden und auf Funktionen „am Rande“ abgedrängt sind – wäre es jedenfalls zu rechtfertigen, daß ihnen ein Mehr an Verantwortung in die Hände gegeben würde. Auch unter diesem Gesichtspunkt sollte man die Frage ansehen, wie denn ein Neubau der regionalen Kammern aussehen könnte. G. K.