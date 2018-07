Von Hans Joachim Moser

Auf den letzthin häufigen musikpädagogischen Tagungen wurde es wohl ausnahmslos als unanfechtbare Selbstverständlichkeit behauptet und hingenommen, daß die Erzieherschaft verpflichtet sei, Jugend und Volk an die Neue heranzubringen, wobei – und das ist hier des Pudels Kern – unter „Neuer Musik“ vorzugsweise derjenige Notenvorrat verstanden wird, der 1920 bis 1930 von damals „avantgardistischen“ Musikverlagen gedruckt und seither trotz heißen Bemühen? meist noch nicht abgesetzt worden ist. Jener Grundsatz, an dem zu zweifeln angesichts der drohenden Haltung eines auf die Propaganda dieses Produktionszweigs eingeschworenen: Teils der Fachpresse unbekömmlich erscheint, hat in der Konsequenz zu wunderlichen Erscheinungen geführt: man erlebte methodische Vorträge von Schulmusikern oder Privatmusiklehrern, die mit einer Art von erbittertem Fanatismus Rezepte gaben, mit welchen Hebeln und Schrauben, welchen Kniffen und Griffen man der Jugend diese Art Kunst schmackhaft oder suggestibel machen könne; es wurde sogar empfohlen, alle Musikunterweisung gleich mit dieser Literatur allein, beginnen zu lassen, damit nicht erst, von der gesamten übrigen Tonsprache her (wie von einer unlauteren Konkurrenz) abweichende Klangphänomene und Melodievorstellungen störend dem entgegenstünden, was hier als normal gelehrt werden sollte. Bei einer österreichischen Tagung beschwor ein – musikantisch zweifellos hervorragender – Chormeister die Hörer gewissermaßen von der Gemütsseite her, sich der moralischen Forderung, Atonales schön und pflegenswert zu finden, nicht zu verschließen – man könne durch kluge Disposition der Reihenfolge in den Proben manches widerborstige Stück erzwingen, wenn man nur zum Schluß ein Zuckerl darauf setze, das sich ja streckenweise selbst dort bei gehörigem Suchen finden lasse.

Sollte man nicht angesichts dieser verkrampften Bemühungen die Arbeitshypothese, die als unwidersprechliche Wahrheit (wie die „Voraussetzung“ beim mathematischen „Beweis“) voran-, geschickt wurde, auf ihre Stichhaltigkeit und Gültigkeitsgrenzen hin untersuchen? Dabei ist gewiß nicht in Frage zu stellen, daß bei der Fachmusikerausbildung auch diese Art von Musik Anspruch darauf erheben darf, studiert zu werden gleich anderen, inzwischen historisch gewordenen Zwischengliedern zwischen Vergangenheit und Zukunft. Grundsätzlich anders liegt es aber bei jeglicher Form von Laienunterricht, also dort, wo Schuljugend an die Musik im Ganzen als ein Kulturgut, ein Mittel der Seelenformung und Gemütsveredelung herangeleitet werden soll und wo Vereinigungen von Laien ihrer Musikfreude dienen möchten. Wollte man, wie eingangs geschildert, da „um jeden Preis“ die „Neue Musik“ zu erarbeiten (auf deutsch: zu oktroyieren) suchen, so geschähe es eigentlich nur unter dem Gesichtswinkel der einschlägigen Verlags- und Komponistenkreise, und zwar oft sogar sehr unwahrscheinlicherweise in deren wirklichem Interesse. Denn es ist anzunehmen, daß bei den also überforderten jungen und älteren Laienkreisen nicht eine Dauergewöhnung erzielt, sondern eines Tages die natürliche Gegenwirkung einer viel radikaleren Abwehr eintreten wird, als es ohne solchen Zwang dank allmählichen, organischeren Hineinwachsens in den sich wandelnden Generationsstil geschehen würde.

Eine wirklich vertretbare und dem Ganzen verantwortliche Musikerziehung für Jugend und Volk wird statt dessen in erster Linie danach zu fragen haben, welche Art Musik aller Zeiten (also gewiß auch aus den Jahrzehnten jener jüngsten Ars nova, die nun immerhin auch schon zwanzig Jahre zurückliegt) wirkliche Werte birgt; Werte nicht einseitig des Artistischen und Fachleute-Ästhetischen, sondern des Menschlichen, Charakterlichen, Ethischen, wie es seit Platos Tagen immer wieder im Sinn des Musischen gefordert und geleistet worden ist. Zweifellos läßt sich dafür auch aus den jüngstvergangenen Tagen, ja in der unmittelbaren Gegenwart Wertvolles finden – etwa bei Orff in dessen Schul-Werk oder bei Hindemith und Genzmer, bei Höller, Wilhelm Maler, Distler, David und manchem anderen.

Kürzlich gab es in einer Sitzung der Westberliner „Jeunesses musicales“ einen lehrreichen Zwischenfall: eine unserer seit dreißig Jahren höchst „fortschrittlich“ konzertierenden (also über jeden Verdacht des Reaktionären erhabenen) Pianistinnen ließ vor jungen Musikern auch einmal Meisterstücke der Romantik spielen und fragte, was sich die Hörer dabei vorstellten oder empfänden. Worauf sie von den Tonangebenden dieses Kreises die brüske Antwort erhielt: ebensowenig wie bei neuester Zwölftonmusik; Tonkunst hätte überhaupt nichts mit Seele, Gemüt und geistigen Vorstellungen zu schaffen, sondern bestünde einzig aus motorisiertem Klang. Eine Entgleisung von symptomatischer Bedeutung als Folge des Dauerumgangs mit seelenlosen graphisch-rechnerischen Notenprodukten: für besondere Aufgeklärtheit wird gehalten, was (aus einer Jahrtausendperspektive bemessen) armselige Seelenverkrüppelung heißen müßte. Das führt zu der Frage, ob aufs Große gesehen nicht wichtiger als die etwaige Stützung einer kurzen Phase, die – mit Schiller geredet – bereits „ein Bonmot von vorgestern“ heißen könnte, die Vorsorge für die Entwicklung des Morgen und Übermorgen sein sollte; ob nicht durch den erzieherischen Zugang der heutigen Jugend zu den Ewigkeitswerten der Musik jedes Zeitalters die Aufforstung eines Nachwuchses anzustreben wäre, aus dessen Mitte sich in der nächsten Generation wieder eine Kunst von ähnlichen Dauerqualitäten wie voreinst erhoffen ließe.

Dazu noch eine didaktische Bemerkung: Es wird einem von Schulmusikern bei solchem Vorschlag manchmal gesagt: „Ja, die Jugend lehnt aber alles ab, was etwa vor dem Jazz und Schlager oder vor der Neuen Musik liegt.“ Das sind jene Fälle, wo die Jugend nicht hört, sondern nach dem Jahrgangsetikett urteilt, weil sie in jedem Falle up to date sein möchte. Ich pflege den Lehrern in solchem Fall zu bemerken, daß sie einen Fehler begehen, wenn sie die Schüler zu Werturteilen auffordern, wobei aus der Psychologie der Jugendlichen das Aburteilen immer mehr für einen Beweis der Kennerschaft und des Qualitätsanspruchs gehalten wird als das Geltenlassen oder gar Bewundern.