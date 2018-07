Die nordamerikanische Gesellschaft United Fruit Company spielt im Wirtschaftsleben der zentralamerikanischen Republik Guatemala eine ähnliche Rolle wie einst die Anglo Iranian Oil Co. in Iran. Als größter Pflanzer und Exporteur von Bananen, die nach dem Kaffee das bedeutendste Ausfuhrprodukt des Landes sind, hält die Gesellschaft – wie seinerzeit die AIOC in Persien – auf Grund sehr günstiger Konzessionsverträge und ihres überragenden Anteils an dem Eisenbahn- und Seeschiffsverkehr des Landes eine Monopolstellung inne. Und wie in Persien richtet sich der wachsende Widerstand der Bevölkerung und der Regierung gegen diesen ausländischen Konzern.

Die United Fruit Company arbeitet seit dem Jahre 1901 in Guatemala. Ihre gegenwärtigen Konzessionsverträge wären im März 1936 mit dem inzwischen verstorbenen Diktator Guatemalas, General Jorge E. Ubico, auf die Dauer von 45 Jahren abgeschlossen worden. Durch den Bau eigener Kai- und Werftanlagen in den bedeutendsten Häfen des Landes, durch den maßgebenden Einfluß auf die Tarifpolitik der den Eisenbahnverkehr in Guatemala durchführenden International Railways of Central America und nicht zuletzt auch durch die in den Konzessionsverträgen zugestandenen. Vergünstigungen bei Zöllen, Steuern und anderen staatlichen Abgaben hatte die Gesellschaft im Laufe der Jahre nicht nur eine Monopolstellung zum Nachteil der einheimischen Bananenpflanzer erhalten, sondern auch der Staat erlitt empfindliche Einnahmeverluste.

Während in Iran die, Regierung den Kampf gegen die ausländische Konzessionsgesellschaft führte, taten dies in Guatemala die Gewerkschaften, die sich im Mai 1951 unter der Führung eines französischen Kommunisten zu-, einer einzigen großen Gewerkschaftsunion zusammengeschlossen hatten und sodann dem kommunistischen Weltgewerkschaftsbund beigetreten waren. Ein Streik der Hafenarbeiter und Eisenbahner im Frühjahr 1951 brachte der Gesellschaft die ersten großen Verluste, denen bald weitere folgten. Schließlich vernichtete auch noch eine Unwetterkatastrophe im Mai und August 1951 etwa drei Millionen Bananenpflanzen. Die United Fruit Company sah sich durch diese Manifestation „höherer Gewalt“ Ende. September gezwungen, 3700 Arbeiter in Tiquisate zu entlassen. Gegen diese Maßnahme erhob die Gewerkschaftsunion Klage beim Arbeitsgericht mit dem Erfolg, daß die Berufungsinstanz Anfang Januar die Entlassung der Arbeiter als ungesetzlich erklärte. Die Gesellschaft wurde außerdem verurteilt, den entlassenen Arbeitern ab September 1951 die Löhne nachzuzahlen. Gleichzeitig wurde den Arbeitern auch das Recht zugesprochen, ihre Arbeitsverträge mit der Gesellschaft zu, beenden und zu der Zahlung der rückständigen Löhne Schadenersatz zu fordern.

Alle von der United Fruit Company während der Dauer des Prozesses unternommenen Versuche, mit der Regierung in ein Gespräch zu kommen, scheiterten, obwohl die Gesellschaft sich zu sehr erheblichen Zugeständnissen bereit erklärt hatte. Statt dessen erhielt die Gesellschaft eine Zustellung, in der sie aufgefordert wurde, innerhalb von drei Tagen dem Urteil des Arbeitsgerichtes zu entsprechen, widrigenfalls ihr gesamtes Eigentum beschlagnahmt werden würde.

Jetzt hat die United Fruit Company den Vermehr ihrer Dampfer mit Guatemala eingestellt und den Streit dem State Department in Washington mit der Bitte um Intervention unterbreitet. Falls auch auf der diplomatischen Ebene eine Lösung nicht möglich ist, wird sich wahrscheinlich der Internationale Gerichtshof im Haag eines Tages mit dem Fall befassen müssen, es sei denn, daß der Streit mit Hilfe eines in lateinamerikanischen Ländern in solchen Fällen: nicht ungewöhnlichen Putsches seine Liquidierung findet.

E. K.