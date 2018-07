Von Andreas Noir

Ich war durch eine etwas überstürzte Abreise nicht mehr dazu gekommen, mir die Haare schneiden zu lassen. Die Stadt, in der ich Eindruck zu machen hatte (es handelte sich um eine mir angebotene Stelle), erreichte ich gegen 9 Uhr morgens. Da mir bis zur Verabredung mit meinem vielleicht zukünftigen Chef noch einige Zeit blieb, beschloß ich, mich beim Bahnhofsfriseur wenigstens äußerlich untadelig herrichten zulassen und vielleicht auch durch das Erlebnis, einen Menschen eine halbe Stunde ausschließlich mit meiner Person beschäftigt zu sehen, ein Gefühl von Wichtigkeit zu gewinnen, wie es im Hinblick auf das Kommende angebracht war.

Ich öffnete die Schwenktür unter dem matterleuchteten Milchglasschild „Friseur“, trat in den schlauchförmigen, durch Leuchtstäbe mit einem emulsionsartigen Licht angefüllten Raum und sah drei bis vier Weißkittel, die müßig umherstanden und mir ohne geschäftlichen Eifer die Köpfe zuwandten. Ich war zu der frühen Stunde der einzige Gast. Einen Augenblick kniff ich die von der Nachtfahrt gereizten Augen zusammen und empfand eine durchdringende Müdigkeit. Die Luft war stickig und mit dem süßlichen Geruch von Haarölen übersättigt. Niemand begrüßte mich. Aus der hinteren Ecke erreichte mich der halbe Wink eines grauhaarigen Alten. Dies Zeichen setzte mich in Bewegung. Ich schritt, ohne sie anzusehen, an den träge platzmachenden Friseuren vorbei, zog allein meinen Mantel aus und setzte sich im Stuhl des Alten zurecht.

„Der Herr wünscht?“

„Haarschneiden und Rasieren, bitte.“

„Wie wünscht der Herr den Haarschnitt?“ Er warf mir ungelenk das nicht mehr saubere Tuch im und legte die Papiermanschette um meinen Hals. „Lassen Sie’s ziemlich lang... halt, Sie erdrosseln mich ja!“

„Da sind Sie der erste, der das sagt.“