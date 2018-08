Im Juni 1950, als der letzte große Schub von Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion zurückgekehrt war, kam ein Gesetz heraus, das Ausbildungsbeihilfen für Heimkehrer vorsah, die ihr Studium vollenden wollten. Viele unter ihnen atmeten auf und glaubten jetzt ihr Studium gesichert, das sie fortsetzen wollten, weil sie zu dem gewaltigen Zeitverlust, den sie durch Kriegsdienst und Gefangenschaft erlitten hatten, nicht noch den unnützer Studienjahre aus der Zeit davor hinzufügen wollten. Im Jahre 1951 wurde eine Novellierung des Gesetzes angekündigt, von der – diese Studenten weitere Verbesserungen erhofften. Indessen wurde das neue Gesetz, das am 31. Oktober erlassen wurde, für viele von ihnen zu einer Enttäuschung. Insbesondere schränkte es den Kreis der Anspruchsberechtigten auf solche Heimkehrer ein, die mindestens sich zwei Jahre in fremdem Gewahrsam befanden. Das heißt, daß die Ausbildungshilfe zum Beispiel einem Heimkehrer bezahlt wird, der 1944 eingezogen und nach sechs Wochen gefangen wurde, wenn er dann zwei Jahre in Gefangenschaft war, daß aber ein anderer sie nicht bekommen kann, der 1939 eingezogen wurde, fünf Frontjahre mitmachte, 1945 gefangen wurde und, sagen wir, nach 18 Monaten aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde.

Abgesehen von dieser Unebenheit des Gesetzes sollte man aber auch nicht übersehen, daß es sich hierbei, nämlich bei der Erleichterung des Studiums überhaupt, um eine Frage handelt, die viel weitergehende Aspekte hat. Das Hirn, und zwar das trainierte Hirn, ist einer des wichtigsten Rohstoffe in diesem rohstoffarmen Land. Wir müßten sehen, möglichst viel davon zu besitzen. Die Produktion stellt in unserer Zeit immer höhere Ansprüche an die Fähigkeiten, was man sehr deutlich daran sehen kann, daß in den USA seit dem Beginn der Rüstung eine katastrophale Knappheit an Ingenieuren, Physikern und Chemikern den Prozeß sowohl der zivilen wie der militärischen Produktion lähmt. Dabei hatten die USA seit Jahren überfüllte Universitäten und Technische Hochschulen, genau wie wir, und hatten außerdem aufs großzügigste für ihre Heimkehrerstudenten gesorgt.

