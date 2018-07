Inhalt Seite 1 — In den freudlosen Straßen von Budapest Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Janko

Wer heute Budapest wiedersieht, denkt unwillkürlich daran, wie die ungarische Hauptstadt vor sechs Jahren aussah: Die Donaubrücken lagen damals als zerborstene. Stahl-Ungeheuer im Wasser. Die Burg war zusammengeschossen. Vom Parlamentsgebäude und von den Luxushotels am Strom standen nur noch die Fassaden, leer, ausgebrannt. Budapest war tot! Und niemand konnte sich vorstellen, wie das kleine Achtmillionenvolk der Ungarn eine neue Hauptstadt aufbauen sollte. „Nem érdemes! – Es lohnt nicht!“ Das war die Antwort auf alle Fragen nach der Zukunft.

Sah jemand zwei Jahre später die Stadt wieder, mußte er glauben, ein Wunder sei geschehen. Neue Brücken waren geschlagen. Die Straßen glänzten in Sauberkeit. Die Lebensmittel waren nicht mehr rationiert. Die Währung war stabil geworden. Die Straßen der Innenstadt, die Váciutca, die Petöfi Sándor-utca, der große Körut und die Andrássy-utca zeigten in ihren Läden Reichtum und Eleganz. In neuen Cafés, sogenannten Expressos, wurde bester türkischer Mokka serviert. 1947 war das Jahr des Wiedersehens. Ungarische Künstler, die in der Fremde zu Ruhm gelangt waren, fremde Künstler, die einst in Budapest gefeiert worden waren, sie alle kehrten zurück. Die Globetrotter aus dem fernen Westen tauchten wieder auf. Alle waren voll Bewunderung für die neuerstandene Stadt. Und die Sowjets? – Wer 1947 in Budapest nach russischen Soldaten Ausschau hielt, mußte lange suchen. Das Gros der Sowjettruppe war abgezogen. Auch von ungarischen Kommunisten merkte man nicht viel. Die Kommunistische Partei hatte bei den ersten Nachkriegswahlen eine vernichtende Niederlage erlitten. Eine gemäßigte Regierungspartei war am Ruder. Und ein dänischer Journalist erklärte: „Budapest ist Stalins Aushängeschild. Die Stadt soll der Welt beweisen, wie gut sich’s unter sowjetischer Obhut leben läßt.“ Aber vier Jahre später...

Winter 1951/52. – Ich gehe durch die Stadt, die ich über vier Jahre nicht gesehen habe. Die letzten Baulücken scheinen ausgefüllt. Obwohl die Wohnungsnot nicht behoben ist, klebt an den Neubauten die Inschrift: „Zu vermieten“. Das zweite auffallende Merkmal sind weibliche Taxichauffeure. Es sind die Töchter zugrunde gerichteter bürgerlicher Familien. Und dann sehe ich den größten Gebäudekomplex der Andrássy-ut. Es muß der wichtigste Neubau der Hauptstadt sein. Posten mit Maschinenpistolen umgeben das gigantische Haus. Hier wohnt die AVH, die Sicherheitsbehörde.

In der Nähe weiß ich ein kleines Café, dessen Besitzer und Kellner ich kenne. Sie werden dem alten Stammgast viel erzählen können. Ja, der Kellner ist noch da. Doch der Besitzer? „Pardon, der Herr existiert nicht mehr. Das Café wurde 1948 verstaatlicht. Um Mitternacht jagten ihn Beamte des Verstaatlichungskommandos aus dem Geschäft. Und da es draußen schneite, requirierten sie auch gleich noch seinen Wintermantel.“ Aus dem Lautsprecher hinter der Theke klingt stramme Marschmusik ...

Die Zahl der Luxusautos in den Straßen Budapest hat nicht abgenommen. Nur die Insassen haben gewechselt. Man erkennt sie an den Nummern Wimpeln, Fähnchen und Standarten und an dem Vorfahrtsrecht, das die motorisierte neue Gesellschaft genießt. Parteihierarchie ...

Ein Autobus bringt mich hinauf auf den Rósza-domb, wo eingebettet in Gärten die Villen Budapests stehen. Im Hause eines alten Bekannten wird mir geantwortet: „Nein, der Herr wohnt jetzt anderswo.“ Das gesamte Villenviertel ist beschlagnahmt, die „reichen Schweine“ sind hinausgeflogen, die Partei ist eingezogen. So gehe ich und suche einen Menschen mit (finanziell unbelastetem Vorleben auf, eine Lehrerin. Die letzten Kriegstage hatten. das Haus, in dem sie einst wohnte, zerstört. 1947 aber war sie aus ihrem mit Brettern verschalten Keller in eine gemütliche Dachstube übergesiedelt. Sie nahm es als Zeichen, daß auch die mittleren Schichten am Wiederaufbau profitierten. Um es kurz zu machen: Heute wohnt sie wieder im Keller. Weil sie früher Lehrerin an einer von der Kirche verwalteten Schule gewesen war. Ihr Sohn, der die Universität besuchte, arbeitet jetzt in der Landwirtschaft, als Ersatzmann für einen Bauernjungen, der als Auserwählter der Partei Schüler des Nagy Balogh-Kollegium in Budapest ist. Der schriftlichen Arbeit eines solchen Kollegisten entstammen die folgenden Sätze über Cézanne: „Er malte Schattierungen der Luft und den Schatten in tausend und aber tausend Farben. Mit einem Wort, er war der erste Imperialist.“ –