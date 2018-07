Rlt. Düsseldorf, Ende Januar

Die jetzige Neuordnung der Klöckner-Werke AG. ist schon in der Ausgabe Nr. 2 vom 10. Januar als Beispiel erwähnt worden. Nachdem nun die Nachfolge-Holding, die Nordwestdeutsche Hütten- und Bergwerksverein AG., Duisburg, mit ihren fünf Töchtern (zwei von Eisen, zwei von der Verarbeitung und eine aus der Kohle) aus der Taufe gehoben worden ist, soll noch auf einige bemerkenswerte Züge dieser Neuordnung hingewiesen werden. Das AK. beträgt vorläufig 88 Mill. DM, davon 55 Mill. DM Bergbaukapital – das entspricht dem endgültigen AK. der Steinkohlenbergwerke Victor-Ickern AG. in Castrop-Rauxel – und 33 Mill. DM Kapital der Eisenseite, bei der die Bewertung der Anlagen erst im Sommer abgeschlossen sein dürfte. Die seit fünf Jahrzehnten zu Klöckner gehörende älteste deutsche Motorenfabrik Klöckner-Humboldt-Deutz AG. (AK. 42,5 Mill. RM; das 1:1,2 bis 1:1,4 aufgestockt wird) mußte ausgegliedert werden. Die „Nordwestdeutsche“ hat als Rückgrat ihre 1,2 Mill. t Stahlkapazität vollständig, aber nur 50 v. H. der Kohle des Altunternehmens behalten.

Interessant dürfte die Aufteilung der Werte auf die Aktionäre werden. Einigen tausend Kleinaktionären stehen als Großaktionär eine holländische Gruppe, die in vielfacher Beziehung zur Familie Klöckner steht, mit rund 34 v. H. des alten, einst 105 Mill. betragenden AKs., ferner ein 17prozentiges Paket der Familie Klöckner gegenüber. Da die Besatzungsmächte verfügt hatten, daß sich Großaktionäre nur an einer Nachfolgegesellschaft beteiligen dürfen, die Nachfolge-Holding aber nur 2/3 des Altkonzerns ausmacht, wird das Holland-Paket künftig 51 v. H. der Nachfolgegesellschaft beherrschen. Diese Regelung durch die Alliierten erfordert eine ernste Überprüfung des Gesetzes 27 und kann nicht ohne weiteres die Zustimmung der deutschen Öffentlichkeit finden, selbst wenn, woran nicht zu zweifeln ist, im Falle der „Nordwestdeutschen Hütten“ eine sehr freundschaftliche und faire Regelung bezüglich des Majoritätseinflusses – also der deutschen Erfordernisse – gefunden werden dürfte.

So wenig der Gesetzgeber hier also eine vorbildliche Lösung gefunden hat, desto mehr glaubt die Verwaltung in der Regelung, ihrer Mitbestimmungsauslegung beispielhaft für das geplante Gesetz zur Ergänzung des Mitbestimmungsrechtes sein zu können. „Unsere Lösung ist fair und einwandfrei“, kommentierte Vorstandsvorsitzer Dr. Gerhard Schroeder (nicht zu verwechseln mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten gleichen Namens). „Da unsere Lösung noch nicht gesetzlich geregelt ist, haben wir mit dem DGB. einen regelrechten Vertrag abgeschlossen, demzufolge wir die Mitbestimmung auch in der Dachgesellschaft durchführen. Die Gewerkschaften aber erkannten an, daß die Ausübung der gesetzlichen Rechte der Dachgesellschaft bei den Tochtergesellschaften nicht ohne Zustimmung der Mehrheit der Kapitalvertreter des Aufsichtsrates der Dachgesellschaft erfolgen kann.“

Daß das Mitbestimmungsgesetz schon rein organisatorisch keine rosige Angelegenheit ist, mag am Beispiel Klöckner eine Ziffer besagen: Statt bisher acht AR.-Mitgliedern und einem Vorstandsmitglied müssen. die Nordwestdeutsche Hütten- und Bergwerksverein AG. und ihre Töchter in Erfüllung des Gesetzes! nunmehr über 60 Vorstands- und AR.-Mitglieder führen. Neu im AR. der Holding sind außer Walter Freitag von der IG. Metall die ehemaligen SPD.-Minister Dr. Menzel und Steinhoff aus Arnolds früherem Kabinett.