Dem Beispiel der Stadt Köln folgend, haben Senat und Bürgerschaft der Stadt Hamburg einen in dreijährigen Abständen zu verleihenden Kunstpreis in Höhe von 15 000 DM gestiftet, den Lichtwarkpreis. Er wurde heuer erstmalig verliehen; der Löwenanteil in Höhe von 10 000 DM wurde dem Maler Oskar Kokoschka zugesprochen. Auch hier gingen die Kölner voran. Bereits im vergangenen Jahr haben sie Kokoschka mit ihrem Stephan-Lochner-Preis ausgezeichnet. Es war auch nicht notwendig, besondere Phantasie aufzuwenden. Nach der für Hamburg geltenden Konstellation war wohl nur zwischen Nolde und Kokoschka zu entscheiden. Wir befinden uns heute ganz allgemein in der Phase der Restauration und des Traditionsschaffens, und da ist es nur rechtens, wenn die grand old men der zeitgenössischen Kunst fürs erste die öffentlichen Ehrungen erhalten. Auch das schafft Tradition und hilft mit zu einer gewissen historischen Schwerpunktbildung. Außerdem sollten die großen repräsentativen Preise nur Künstlern mit einem ausgeformten Werk und ausgeprägter Persönlichkeit verliehen werden; sie sind keineswegs zur Prämiierung „aufstrebender Talente“ da und haben mit Wohlfahrtspflege nicht das Geringste gemein. Somit wäre die Entscheidung des Preisgerichts der Lage entsprechend.

Indessen – einen schöpferischen Gedanken enthält sie nicht. Ein solcher sollte aber künftigen Entscheidungen zugrunde gelegt werden. Die natürliche propagandistische Bedeutung eines solchen Preises könnte beispielsweise dafür eingesetzt werden, einen Künstler, der, aus welchen Gründen auch immer, zu sehr im Hintergrund steht, der Öffentlichkeit betont vorzustellen. Das hätte fürs öffentliche großen pädagogischen, fürs Künstlerische stimulierenden Wert und gäbe dem Ganzen jenen für ein lebendiges Kunstleben unentbehrlichen Klang der Erwartung, des Wagnisses und des Abenteuers. Von dieser Erwägung ausgehend und auch das Lokale recht bedenkend hätte sich manch einleuchtender Vorschlag finden lassen – um nur einen Namen zu nennen: Rolf Nesch. – Oder eine andere „schöpferische“ Möglichkeit wäre, aufzuspüren, welche unter den ausgeprägten Künstlerpersönlichkeiten unseres Landes, die tiefste, wenn auch oft verschwiegene und leise auftretende Wirkung auf die Malerei der Jungen hätte. In diesem Falle müßte Werner Gilles in engste Wahl treten.

Kurz – worum es ginge, wäre die zu alt gewordene Routine der offiziellen Kunstprämiierung, die sich zu sehr an die Glorie großer Namen hält, nicht zu lang weiterleben zu lassen und schöpferische Impulse ins Lebendige und Wachsende hineinzugeben. Hierarchien von „Malerfürsten“ (dazu gehörten einmal auch Makart, Stuck und Lenbach) sind von Natur sehr ephemere Gebilde; in unserer Zeit des Übergangs gar ist jeder Versuch, derartige Hierarchien durch Preise und Medaillen aufzubauen oder abzustützen äußerst fraglich. Kunstpreise dürfen nicht wie Orden sein, die man verdienten Generalen um den Hals hängt; das nämlich setzt implicite voraus, daß die Schlacht bereits geschlagen und gewonnen sei. In den Bezirken der Kunst ist dies nie der Fall. Da braucht es anvisierte Punkte, aufgestellte Wegweiser, Feldzeichen auch, die die Bewegungen der Manipel kenntlich machen, abstecken, oder, wenn das Glück dabei ist, ihnen Richtung geben. H.