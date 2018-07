Nicht zum „Büttel der Behörden“ wollen sich die deutschen Ärzte machen lassen. Dies erklärten Vertreter der Ärzteschaft zu dem von der Bundesregierung vorgelegten neuen Gesetz zur Bekämpfung der venerischen Krankheiten. (Siehe auch „Die Zeit“ vom 16. Januar 1952.) Professor G. Hopf, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, ist anderer Ansicht. Nach seiner Meinung gibt das Gesetz dem Arzt und den Patienten die größtmögliche Freiheit, die vom Standpunkt des Allgemeinwohls aus überhaupt noch zu verantworten ist.

Der jetzt dem Bundesrat zugeleitete Entwurf eines Bundesgesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten ist in jahrelanger mühevoller Arbeit der ärztlichen Sachverständigen ausgearbeitet worden. Es ist daher zu hoffen, daß er auch die Billigung der freien Ärzteschaft finden wird. Das alte Gesetz von 1927 war unzureichend, weil es keinerlei Strafbestimmungen gegen Zuwiderhandlungen kannte und keine ausreichenden Möglichkeiten zum Aufbau einer modernen Gesundheitsfürsorge bot. Obwohl die Geschlechtskrankheiten nach dem Kriege erheblich zurückgegangen sind, ist die gesundheitsfürsorgerische Überwachung der besonders in den Großstädten fortschwelenden Herde äußerst wichtig. Gerade diese lassen sich aber weder durch erzieherische Maßnahmen noch auf freiwilliger Basis ohne alle Zwangsmaßnahmen der Gesundheitsämter ausreichend bekämpfen.

In der Meldepflicht sowohl der Erkrankten wie der von ihnen angegebenen Infektionsquellen ist der Gesetzentwurf so liberal, wie es zum Schutze der Allgemeinheit überhaupt nur vertreten werden kann. Die Meldepflicht bezieht sich praktisch ausschließlich auf diejenigen, die leichtfertig die Behandlung unterbrechen. Nach § 13 des Gesetzes sind Infektionsquellen überhaupt nur dann an das Gesundheitsamt zu melden, wenn sie sich nicht selber freiwillig in Behandlung begeben. Da mit der sorgsamen Erfassung der Infektionsquellen die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten steht und fällt, wird damit im Interesse liberaler Handhabung der freien Ärzteschaft eine Verantwortung übertragen, die bisher den Gesundheitsämtern zustand. Dadurch, daß der Arzt für diese seine öffentlich-rechtlichen Aufgaben eine Entschädigung erhalten soll, hofft man, die Mitwirkung der Ärzteschaft an der Durchführung des Gesetzes zu aktivieren. Mit dem Gesetz wird der Ärzteschaft also ein Mittel in die Hand gegeben, die Erkrankten im unmittelbaren Vertrauensverhältnis zu erfassen und zu heilen und damit die Allgemeinheit zu schützen. Kleine Schönheitsfehler des Gesetzentwurfes, gegen welche die Ärzteschaft immer wieder Einspruch erhoben hat, liegen im § 19, nach dem die Polizei Festgenommene, die sie nach ihren Lebensumständen für verdächtig auf Verbreitung einer Geschlechtskrankheit hält, der Untersuchung zuführen muß. Hier wird dem Polizisten eine ärztliche Aufgabe der Krankheitserkennung übertragen, die er nicht erfüllen kann und die eine diffamierende Rückwirkung auf alle Geschlechtskranken haben muß. Solche Verfahren richten sich erfahrungsgemäß immer wieder mir gegen Frauen und haben sich niemals wirklich bewährt. Ebenso bedenklich ist, daß nach § 14 und 16 nicht nur die freie, also nichtamtliche Wohlfahrtspflege an der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten beteiligt werden soll, sondern auch das Gesundheitsamt die Schweigepflicht gegenüber solchen Personen und Behörden durchbrechen darf, die ein erzieherisches Interesse daran haben. Ärztlicherseits bestehen natürlich erhebliche Bedenken dagegen, daß die Schweigepflicht nicht nur wegen gesundheitlicher, sondern auch wegen erzieherischer Belange durchbrochen werden darf. Zusammen mit der in dem gleichen Paragraphen enthaltenen Anweisung, wonach die Erkrankung einen Hinweis auf asoziales Verhalten und Verwahrlosung geben und darum Anlaß sein kann, die Betreffenden einer sozialfürsorgerischen Erziehungsmaßnahme zu unterwerfen, wird das Vertrauensverhältnis zum Arzt erheblich gestört werden können. Dieses muß die Grundlage jeder Krankheitsbekämpfung bleiben. Die Belastung mit fremden Zielen, seien sie polizeiliche oder erzieherische, muß sich immer ungünstig auf das gesundheitliche Ziel auswirken. G. Hopf